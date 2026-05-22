ممثلون عن مصر يشاركون في برنامج الأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
08:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
09:17 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
بين التجارة المحلية والرياضة العالمية... كيف تنعكس الحروب الدائرة ؟ وما مدى تأثيرها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
مصر تطلق مشروع "الدلتا الجديدة" بتكلفة 15 مليار دولار
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
11:49 GMT
10 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:31 GMT
22 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوروبا دفعت أوكرانيا للتراجع عن التسوية السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
خلاف أمريكي إسرائيلي حول إنهاء حرب إيران.. وعراقجي إلى نيويورك لبحث مسارات الأمن
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:33 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260522/ممثلون-عن-مصر-يشاركون-في-برنامج-الأعمال-التابع-للمنتدى-الاقتصادي-العالمي-الروسي-1113636675.html
ممثلون عن مصر يشاركون في برنامج الأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الروسي
ممثلون عن مصر يشاركون في برنامج الأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الروسي
سبوتنيك عربي
اجتمع أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، اليوم الجمعة في موسكو مع حمدي شعبان عبد الحليم، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا. 22.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-22T07:42+0000
2026-05-22T07:42+0000
روسيا
مصر
العالم العربي
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103409/39/1034093976_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_fddc4fe046fb523bd0c4a1ec22bdf657.jpg
وناقش الجانبان تطوير التعاون الروسي المصري، ومشاركة مصر في الفعاليات الدولية الرئيسية في روسيا، والتحضيرات للقمة الروسية الأفريقية الثالثة. وأشار أنطون كوبياكوف إلى أن "روسيا ومصر تتمتعان بعلاقات متينة وراسخة، تقوم على مبادئ احترام السيادة، ومراعاة المصالح المتبادلة، والشراكة الاستراتيجية. واليوم، في ظل تزايد الحاجة إلى الحوار الدولي، تلعب الفعاليات الدولية الكبرى دورًا هامًا كمنصات للنقاش المفتوح والهادف للقضايا العالمية".وأضاف: "نحن نُقدّر عاليًا المشاركة الفعّالة لشركائنا المصريين في المنتديات والمبادرات التي تنظمها مؤسسة روسكونغرس، ونتطلع إلى توسيع تعاوننا في مجالات الأعمال، والمساعدات الإنسانية، والشؤون العامة". وناقش الطرفان مشاركة الوفد المصري في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المقرر عقده في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2026 في مدينة سان بطرسبورغ. وأُشير إلى أن تشكيل الوفد لا يزال قيد الإعداد، ولدى مصر تجربة ناجحة في المشاركة في المنتدى كدولة ضيف في عام 2022، مما أعطى دفعة إضافية لتطوير العلاقات التجارية والإنسانية الثنائية.وتم التطرق إلى آفاق توسيع مشاركة ممثلي قطاع الأعمال المصري في فعاليات مؤسسة روسكونغرس، وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعات الأعمال في البلدين.وقد أُولي اهتمام خاص بالتحضير للقمة الروسية الأفريقية الثالثة والمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، المقرر عقدهما في موسكو في أكتوبر 2026.وأعرب الجانب الروسي عن امتنانه لمصر على المستوى الرفيع في تنظيم المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، الذي عُقد في القاهرة في ديسمبر 2025، وكذلك على تعاونها الفعال مع فريق مؤسسة روسكونغرس في التحضير للحدث واستضافته.كما ناقش الجانبان مشاركة ممثلين مصريين في فعاليات دولية أخرى، بما في ذلك منتدى السياحة الدولي "سافر!"، والمنتدى الاقتصادي الشرقي، ومنتدى الثقافات المتحدة، وأسبوع الطاقة الروسي.وتم التأكيد على أن مصر لا تزال أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في أفريقيا والعالم العربي، وأن الخبرة المتراكمة من العمل المشترك تُشكل أساسًا لمزيد من توسيع التعاون بين الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال والثقافة والعلوم والمؤسسات العامة.مجلس الأمن الروسي: أوكرانيا تمارس أنشطة تخريبية خطيرة ضد أفريقيا
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103409/39/1034093976_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_3a7fd1d3d33e91a775e8eb1771de14bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, مصر, العالم العربي, تقارير سبوتنيك
روسيا, مصر, العالم العربي, تقارير سبوتنيك

ممثلون عن مصر يشاركون في برنامج الأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الروسي

07:42 GMT 22.05.2026
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورمشهد يطل على مدينة موسكو - الكرمين، نهر موسكو
مشهد يطل على مدينة موسكو - الكرمين، نهر موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2026
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
اجتمع أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، اليوم الجمعة في موسكو مع حمدي شعبان عبد الحليم، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا.
وناقش الجانبان تطوير التعاون الروسي المصري، ومشاركة مصر في الفعاليات الدولية الرئيسية في روسيا، والتحضيرات للقمة الروسية الأفريقية الثالثة.
وأشار أنطون كوبياكوف إلى أن "روسيا ومصر تتمتعان بعلاقات متينة وراسخة، تقوم على مبادئ احترام السيادة، ومراعاة المصالح المتبادلة، والشراكة الاستراتيجية. واليوم، في ظل تزايد الحاجة إلى الحوار الدولي، تلعب الفعاليات الدولية الكبرى دورًا هامًا كمنصات للنقاش المفتوح والهادف للقضايا العالمية".
وأضاف: "نحن نُقدّر عاليًا المشاركة الفعّالة لشركائنا المصريين في المنتديات والمبادرات التي تنظمها مؤسسة روسكونغرس، ونتطلع إلى توسيع تعاوننا في مجالات الأعمال، والمساعدات الإنسانية، والشؤون العامة".
وخلال الاجتماع، تم التنويه بالتطور الملحوظ للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وركز الطرفان بشكل خاص على تنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى، بما في ذلك بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، وتطوير منطقة صناعية روسية في مصر، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والسياحة وتدريب الكوادر.
وناقش الطرفان مشاركة الوفد المصري في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المقرر عقده في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2026 في مدينة سان بطرسبورغ.
وأُشير إلى أن تشكيل الوفد لا يزال قيد الإعداد، ولدى مصر تجربة ناجحة في المشاركة في المنتدى كدولة ضيف في عام 2022، مما أعطى دفعة إضافية لتطوير العلاقات التجارية والإنسانية الثنائية.

وفي ظل الوضع الجيوسياسي المضطرب، يظل المنتدى منصة حيوية ومرغوبة لتوسيع نطاق العلاقات التجارية وتعزيز المبادرات المشتركة.

وتم التطرق إلى آفاق توسيع مشاركة ممثلي قطاع الأعمال المصري في فعاليات مؤسسة روسكونغرس، وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعات الأعمال في البلدين.
وأكد السفير المصري أن العلاقات بين مصر وروسيا شراكة استراتيجية حقيقية تشمل طيفًا واسعًا من المجالات، من الطاقة والصناعة إلى السياحة والتعليم والأمن الغذائي. وتظل روسيا أحد أهم شركاء مصر، ونحن مهتمون بتعزيز التعاون في جميع المجالات.
وقد أُولي اهتمام خاص بالتحضير للقمة الروسية الأفريقية الثالثة والمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، المقرر عقدهما في موسكو في أكتوبر 2026.
وأعرب الجانب الروسي عن امتنانه لمصر على المستوى الرفيع في تنظيم المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، الذي عُقد في القاهرة في ديسمبر 2025، وكذلك على تعاونها الفعال مع فريق مؤسسة روسكونغرس في التحضير للحدث واستضافته.
كما ناقش الجانبان مشاركة ممثلين مصريين في فعاليات دولية أخرى، بما في ذلك منتدى السياحة الدولي "سافر!"، والمنتدى الاقتصادي الشرقي، ومنتدى الثقافات المتحدة، وأسبوع الطاقة الروسي.
وتمت الإشادة بشكل خاص إلى اهتمام الجانب المصري بالمشاركة في منتدى الثقافات المتحدة، حيث أعربت وزيرة الثقافة المصرية، التي سبق لها المشاركة في فعاليات مؤسسة روسكونغرس في قازان، عن رغبتها في حضور المنتدى في سانت بطرسبرغ.
وتم التأكيد على أن مصر لا تزال أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في أفريقيا والعالم العربي، وأن الخبرة المتراكمة من العمل المشترك تُشكل أساسًا لمزيد من توسيع التعاون بين الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال والثقافة والعلوم والمؤسسات العامة.
مجلس الأمن الروسي: أوكرانيا تمارس أنشطة تخريبية خطيرة ضد أفريقيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала