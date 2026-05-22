ممثلون عن مصر يشاركون في برنامج الأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي الروسي

سبوتنيك عربي

اجتمع أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي، اليوم الجمعة في موسكو مع حمدي شعبان عبد الحليم، سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا. 22.05.2026, سبوتنيك عربي

وناقش الجانبان تطوير التعاون الروسي المصري، ومشاركة مصر في الفعاليات الدولية الرئيسية في روسيا، والتحضيرات للقمة الروسية الأفريقية الثالثة. وأشار أنطون كوبياكوف إلى أن "روسيا ومصر تتمتعان بعلاقات متينة وراسخة، تقوم على مبادئ احترام السيادة، ومراعاة المصالح المتبادلة، والشراكة الاستراتيجية. واليوم، في ظل تزايد الحاجة إلى الحوار الدولي، تلعب الفعاليات الدولية الكبرى دورًا هامًا كمنصات للنقاش المفتوح والهادف للقضايا العالمية".وأضاف: "نحن نُقدّر عاليًا المشاركة الفعّالة لشركائنا المصريين في المنتديات والمبادرات التي تنظمها مؤسسة روسكونغرس، ونتطلع إلى توسيع تعاوننا في مجالات الأعمال، والمساعدات الإنسانية، والشؤون العامة". وناقش الطرفان مشاركة الوفد المصري في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المقرر عقده في الفترة من 3 إلى 6 يونيو 2026 في مدينة سان بطرسبورغ. وأُشير إلى أن تشكيل الوفد لا يزال قيد الإعداد، ولدى مصر تجربة ناجحة في المشاركة في المنتدى كدولة ضيف في عام 2022، مما أعطى دفعة إضافية لتطوير العلاقات التجارية والإنسانية الثنائية.وتم التطرق إلى آفاق توسيع مشاركة ممثلي قطاع الأعمال المصري في فعاليات مؤسسة روسكونغرس، وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعات الأعمال في البلدين.وقد أُولي اهتمام خاص بالتحضير للقمة الروسية الأفريقية الثالثة والمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، المقرر عقدهما في موسكو في أكتوبر 2026.وأعرب الجانب الروسي عن امتنانه لمصر على المستوى الرفيع في تنظيم المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، الذي عُقد في القاهرة في ديسمبر 2025، وكذلك على تعاونها الفعال مع فريق مؤسسة روسكونغرس في التحضير للحدث واستضافته.كما ناقش الجانبان مشاركة ممثلين مصريين في فعاليات دولية أخرى، بما في ذلك منتدى السياحة الدولي "سافر!"، والمنتدى الاقتصادي الشرقي، ومنتدى الثقافات المتحدة، وأسبوع الطاقة الروسي.وتم التأكيد على أن مصر لا تزال أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في أفريقيا والعالم العربي، وأن الخبرة المتراكمة من العمل المشترك تُشكل أساسًا لمزيد من توسيع التعاون بين الهيئات الحكومية وقطاع الأعمال والثقافة والعلوم والمؤسسات العامة.مجلس الأمن الروسي: أوكرانيا تمارس أنشطة تخريبية خطيرة ضد أفريقيا

