مجلس الأمن الروسي: أوكرانيا تمارس أنشطة تخريبية خطيرة ضد أفريقيا
صرح ألكسندر فينيديكتوف، نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، بأن أوكرانيا تمارس أنشطة تخريبية خطيرة ضد القارة الأفريقية. 22.05.2026, سبوتنيك عربي
وكشف فينيديكتوف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن الأوضاع في مالي ومنطقة الصحراء والساحل بشكل عام، فضلاً عن مناطق أخرى في أفريقيا، لا تزال معقدة، حيث تسعى الجماعات الإرهابية ذات التوجه الجهادي إلى توسيع مناطق نفوذها.
وتابع: أنه "في ظل استمرار حالة الاضطراب، يبرز تعزيز التعاون مع أفريقيا في مجال مكافحة الإرهاب كمهمة بالغة الأهمية. لا سيما وأن أوكرانيا تمارس أنشطة تخريبية خطيرة ضد أفريقيا، في حين تبذل فرنسا كل ما في وسعها لاستعادة نفوذها المفقود هناك".
ونوه فينيديكتوف إلى أن التحضيرات للقمة الثالثة بين روسيا وأفريقيا، المزمع عقدها يومي 28 و29 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في موسكو، ستكون محل نقاش ضمن فعاليات منتدى الأمن الدولي الأول المقرر عقده نهاية أيار/مايو الجاري في روسيا.
ولفت إلى أنه من المتوقع مشاركة شركاء أفارقة يمثلون 50 دولة من دول القارة في هذا المنتدى.
ومن المقرر أن يُعقد المنتدى الدولي للأمن برعاية مجلس الأمن الروسي خلال الفترة من 26 إلى 29 أيار/مايو 2026 في مقاطعة موسكو، بمشاركة أكثر من 180 دولة ومنظمة دولية، أكدت غالبيتها مشاركتها بالفعل.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مطلع العام الجاري، إن التحضيرات مستمرة على أعلى مستوى لعقد القمة الروسية الأفريقية الثالثة خلال عام 2026، والذي تمثل محطة رئيسية في مسار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا ودول القارة الأفريقية.
ووجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عدة رسائل حول اهتمام روسيا بقارة أفريقيا حيث أكد من جديد أهمية الشراكة الروسية الافريقية
وأولوية عقد القمة الثالثة روسيا – أفريقيا .