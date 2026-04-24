الخارجية الروسية: كييف تمارس أنشطة إرهابية في أوروبا وأفريقيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
الساعة بين التقديم والتأخير صيفا وشتاء.. الإيجابيات والسلبيات
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:33 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:03 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
10:12 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
11:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
12:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:54 GMT
6 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق الدمج بين دمشق وقسد.. ما الذي تم تنفيذه؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:33 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
إيران تقدم مقترحا لإنهاء الحرب.. والرئيس المصري يشدد على أن السلام هو الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تحالف السعودية ومصر وتركيا وباكستان يؤكد فشل الرهان على القوى الكبرى في ضمان الأمن الإقليمي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260424/الخارجية-الروسية-كييف-تمارس-أنشطة-إرهابية-في-أوروبا-وأفريقيا-1112835606.html
الخارجية الروسية: كييف تمارس أنشطة إرهابية في أوروبا وأفريقيا
الخارجية الروسية: كييف تمارس أنشطة إرهابية في أوروبا وأفريقيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن نظام كييف يمارس أنشطة إرهابية في أوروبا وفي قارات أخرى، وخاصة في أفريقيا، حيث من... 24.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-24T10:00+0000
2026-04-24T10:00+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d668a7cdfc6142ebc7511465c4f5dfa8.jpg
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة أسبوعية في مؤتمر صحفي: "يستخدم نظام كييف الأسلحة لتنفيذ أنشطة إرهابية في أوروبا، والآن في قارات أخرى. وللأسف، من المرجح أن يصبح النشاط الإرهابي أكثر انتشاراً في أفريقيا على وجه الخصوص".وأوضحت زاخاروفا أن القوات المسلحة الأوكرانية معتادة على استخدام المدنيين كغطاء لتحقيق أهدافها الإجرامية، دون استثناء مواطنيها.وتابعت: "بحسب زعم زيلينسكي، يجري بناء طرق ومواقع دفاعية على مقربة من الحدود الأوكرانية، وقد توصل زيلينسكي إلى استنتاج قاطع مفاده أن موسكو تخطط، على ما يبدو، لجرّ أقرب حلفائها إلى عمل عسكري ضد نظام كييف. ولكن هناك المزيد في الطريق".وأضافت: "بدأ يدّعي أن روسيا تنوي السيطرة على جميع جيرانها وتحديد ماهية الأمن في أوروبا. من الواضح للجميع أنه جاهل، ولكن من المقصود بهذا الكلام؟ طوال هذه السنوات، لم تفعل روسيا شيئاً سوى دعوة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي، إلى بناء أمن مشترك لا يتجزأ".وأشارت زاخاروفا إلى أن الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على محطة توابسي البحرية أسفر عن تسرب نفطي إلى البحر الأسود مؤكدة أن الأضرار لم تقتصر على البنية التحتية للمحطة فحسب، بل طالت أيضاً المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية للمدينة.موسكو: ينبغي على الاتحاد الأوروبي النظر في مشاكل الشرق الأوسط بدلا من محاولة إلحاق الضرر بروسيالافروف: نسعى لاعتراف المجتمع الدولي بجرائم النازيين ضد الشعوب السوفييتية كإبادة جماعية
https://sarabic.ae/20260422/الخارجية-الروسية-زيلينسكي-يتصرف-بمنطق-اللصوصية-1112772468.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/14/1098798534_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_58df9314fe20794facd84825a79b5d6e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

الخارجية الروسية: كييف تمارس أنشطة إرهابية في أوروبا وأفريقيا

10:00 GMT 24.04.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن نظام كييف يمارس أنشطة إرهابية في أوروبا وفي قارات أخرى، وخاصة في أفريقيا، حيث من المرجح أن تتصاعد هذه الأنشطة.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة أسبوعية في مؤتمر صحفي: "يستخدم نظام كييف الأسلحة لتنفيذ أنشطة إرهابية في أوروبا، والآن في قارات أخرى. وللأسف، من المرجح أن يصبح النشاط الإرهابي أكثر انتشاراً في أفريقيا على وجه الخصوص".

وأضافت: "أود أن أؤكد مجدداً أنه على عكس القوات المسلحة الأوكرانية ، فإن القوات المسلحة الروسية تضرب حصراً أهدافاً عسكرية. أما الخسائر والإصابات بين المدنيين الأوكرانيين فهي نتيجة النشر والاستخدام المتعمد لأنظمة الدفاع الجوي في المناطق السكنية من قبل البانديريين وسوء استخدامها".

وأوضحت زاخاروفا أن القوات المسلحة الأوكرانية معتادة على استخدام المدنيين كغطاء لتحقيق أهدافها الإجرامية، دون استثناء مواطنيها.
وتابعت: "بحسب زعم زيلينسكي، يجري بناء طرق ومواقع دفاعية على مقربة من الحدود الأوكرانية، وقد توصل زيلينسكي إلى استنتاج قاطع مفاده أن موسكو تخطط، على ما يبدو، لجرّ أقرب حلفائها إلى عمل عسكري ضد نظام كييف. ولكن هناك المزيد في الطريق".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2026
الخارجية الروسية: زيلينسكي يتصرف بمنطق اللصوصية
22 أبريل, 11:27 GMT
وأضافت: "بدأ يدّعي أن روسيا تنوي السيطرة على جميع جيرانها وتحديد ماهية الأمن في أوروبا. من الواضح للجميع أنه جاهل، ولكن من المقصود بهذا الكلام؟ طوال هذه السنوات، لم تفعل روسيا شيئاً سوى دعوة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي، إلى بناء أمن مشترك لا يتجزأ".

وتابعت: "بالمناسبة، ربما في مكان ما في إيطاليا أو فرنسا أو ألمانيا أو ربما النمسا - اذكر أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أو دولة انضمت إليه - تحدثوا عن الضرر البيئي الهائل الذي تسببه الطائرات المسيرة التي ترعاها ( التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية)، والتي تحلق، على سبيل المثال، فوق منشآت تخزين النفط... الكلام عن البيئة وحماية البيئة يبقى مجرد كلام... هذا بالإضافة إلى حقيقة أن الطائرات المسيرة (التابعة لكييف) قتلت أشخاصًا، مدنيين، في توابسي".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على محطة توابسي البحرية أسفر عن تسرب نفطي إلى البحر الأسود مؤكدة أن الأضرار لم تقتصر على البنية التحتية للمحطة فحسب، بل طالت أيضاً المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية للمدينة.
موسكو: ينبغي على الاتحاد الأوروبي النظر في مشاكل الشرق الأوسط بدلا من محاولة إلحاق الضرر بروسيا
لافروف: نسعى لاعتراف المجتمع الدولي بجرائم النازيين ضد الشعوب السوفييتية كإبادة جماعية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала