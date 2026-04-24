الخارجية الروسية: كييف تمارس أنشطة إرهابية في أوروبا وأفريقيا
الخارجية الروسية: كييف تمارس أنشطة إرهابية في أوروبا وأفريقيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن نظام كييف يمارس أنشطة إرهابية في أوروبا وفي قارات أخرى، وخاصة في أفريقيا، حيث من... 24.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-24T10:00+0000
2026-04-24T10:00+0000
2026-04-24T10:00+0000
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة أسبوعية في مؤتمر صحفي: "يستخدم نظام كييف الأسلحة لتنفيذ أنشطة إرهابية في أوروبا، والآن في قارات أخرى. وللأسف، من المرجح أن يصبح النشاط الإرهابي أكثر انتشاراً في أفريقيا على وجه الخصوص".وأوضحت زاخاروفا أن القوات المسلحة الأوكرانية معتادة على استخدام المدنيين كغطاء لتحقيق أهدافها الإجرامية، دون استثناء مواطنيها.وتابعت: "بحسب زعم زيلينسكي، يجري بناء طرق ومواقع دفاعية على مقربة من الحدود الأوكرانية، وقد توصل زيلينسكي إلى استنتاج قاطع مفاده أن موسكو تخطط، على ما يبدو، لجرّ أقرب حلفائها إلى عمل عسكري ضد نظام كييف. ولكن هناك المزيد في الطريق".وأضافت: "بدأ يدّعي أن روسيا تنوي السيطرة على جميع جيرانها وتحديد ماهية الأمن في أوروبا. من الواضح للجميع أنه جاهل، ولكن من المقصود بهذا الكلام؟ طوال هذه السنوات، لم تفعل روسيا شيئاً سوى دعوة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي، إلى بناء أمن مشترك لا يتجزأ".وأشارت زاخاروفا إلى أن الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على محطة توابسي البحرية أسفر عن تسرب نفطي إلى البحر الأسود مؤكدة أن الأضرار لم تقتصر على البنية التحتية للمحطة فحسب، بل طالت أيضاً المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية للمدينة.موسكو: ينبغي على الاتحاد الأوروبي النظر في مشاكل الشرق الأوسط بدلا من محاولة إلحاق الضرر بروسيالافروف: نسعى لاعتراف المجتمع الدولي بجرائم النازيين ضد الشعوب السوفييتية كإبادة جماعية
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
روسيا, العالم
الخارجية الروسية: كييف تمارس أنشطة إرهابية في أوروبا وأفريقيا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن نظام كييف يمارس أنشطة إرهابية في أوروبا وفي قارات أخرى، وخاصة في أفريقيا، حيث من المرجح أن تتصاعد هذه الأنشطة.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة أسبوعية في مؤتمر صحفي: "يستخدم نظام كييف الأسلحة لتنفيذ أنشطة إرهابية في أوروبا، والآن في قارات أخرى. وللأسف، من المرجح أن يصبح النشاط الإرهابي أكثر انتشاراً في أفريقيا على وجه الخصوص".
وأضافت: "أود أن أؤكد مجدداً أنه على عكس القوات المسلحة الأوكرانية ، فإن القوات المسلحة الروسية تضرب حصراً أهدافاً عسكرية. أما الخسائر والإصابات بين المدنيين الأوكرانيين فهي نتيجة النشر والاستخدام المتعمد لأنظمة الدفاع الجوي في المناطق السكنية من قبل البانديريين وسوء استخدامها".
وأوضحت زاخاروفا أن القوات المسلحة الأوكرانية معتادة على استخدام المدنيين كغطاء لتحقيق أهدافها الإجرامية، دون استثناء مواطنيها.
وتابعت: "بحسب زعم زيلينسكي، يجري بناء طرق ومواقع دفاعية على مقربة من الحدود الأوكرانية، وقد توصل زيلينسكي إلى استنتاج قاطع مفاده أن موسكو تخطط، على ما يبدو، لجرّ أقرب حلفائها إلى عمل عسكري ضد نظام كييف. ولكن هناك المزيد في الطريق".
وأضافت: "بدأ يدّعي أن روسيا تنوي السيطرة على جميع جيرانها وتحديد ماهية الأمن في أوروبا. من الواضح للجميع أنه جاهل، ولكن من المقصود بهذا الكلام؟ طوال هذه السنوات، لم تفعل روسيا شيئاً سوى دعوة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حلف شمال الأطلسي، إلى بناء أمن مشترك لا يتجزأ".
وتابعت: "بالمناسبة، ربما في مكان ما في إيطاليا أو فرنسا أو ألمانيا أو ربما النمسا - اذكر أي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أو دولة انضمت إليه - تحدثوا عن الضرر البيئي الهائل الذي تسببه الطائرات المسيرة التي ترعاها ( التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية)، والتي تحلق، على سبيل المثال، فوق منشآت تخزين النفط... الكلام عن البيئة وحماية البيئة يبقى مجرد كلام... هذا بالإضافة إلى حقيقة أن الطائرات المسيرة (التابعة لكييف) قتلت أشخاصًا، مدنيين، في توابسي".
وأشارت زاخاروفا إلى أن الهجوم الأوكراني بطائرة مسيرة على محطة توابسي البحرية أسفر عن تسرب نفطي إلى البحر الأسود مؤكدة أن الأضرار لم تقتصر على البنية التحتية للمحطة فحسب، بل طالت أيضاً المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية للمدينة.