الخارجية الروسية: زيلينسكي يتصرف بمنطق اللصوصية
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، تعليقاً على تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن المسيرات الأوروبية، بأنه يتصرف... 22.04.2026, سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، تعليقاً على تصريحات فلاديمير زيلينسكي بشأن المسيرات الأوروبية، بأنه يتصرف وفق منطق قطاع الطرق والمجرمين الحقيقيين بهدف "تلطيخ أيادي الجميع بالدماء".
وأوضحت زاخاروفا للصحفيين: "أعتقد أن... زيلينسكي يتصرف وفقًا لمنطق الإرهاب المعتاد، منطق العصابات، منطق المجرم الحقيقي، وهو تحديداً تلطيخ الجميع بالدماء، وتنظيم نوع من المسؤولية المتبادلة، ليظهر نفسه ليس كمنبوذ أو مجرد مسخ وحيد، بل ليُبين أنه ضمن مجموعة (المتحضرين)، وفي الواقع، هؤلاء الذين يطلقون على أنفسهم (متحضرين) قد فقدوا إنسانيتهم منذ زمن بعيد".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية سابقاً بأن الدول الأوروبية، وعلى خلفية خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، قررت زيادة إنتاج وتوريد الطائرات المسيرة لأوكرانيا لشن ضربات ضد روسيا.
ووفقاً للوزارة، يتم ذلك من خلال توسيع تمويل المنشآت الأوكرانية والمشتركة الموجودة في أوروبا، بما في ذلك في بولندا وبريطانيا وألمانيا والدنمارك ودول أخرى.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.