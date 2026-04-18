الخارجية: محاولات إعادة كتابة التاريخ ومساواة المعتدي بالمحرر تتعارض مع قرارات نورمبرغ

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لمحادثات سلام ويعلن عن علاقات طيبة جدا مع إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
الخارجية: محاولات إعادة كتابة التاريخ ومساواة المعتدي بالمحرر تتعارض مع قرارات نورمبرغ
23:30 GMT 18.04.2026 (تم التحديث: 00:13 GMT 19.04.2026)
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن محاولات بعض الدول لإعادة كتابة التاريخ والمساواة بين المعتدي والمحرر تتعارض مع قرارات نورمبرغ.
موسكو – سبوتنيك. وقالت زاخاروفا لـ"سبوتنيك"، بمناسبة يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي: "إن محاولات إعادة كتابة التاريخ، ومساواة المعتدي بالمحرر تشكل إهانة لذاكرة الشعب السوفيتي، وتخالف قرارات محكمة نورمبرغ، التي اعترفت بالقيادة النازية كمجرمة وبالشعب السوفيتي كضحية ومنتصر".
كانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صرحت أمس السبت، بأن رد فعل الغرب على يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفييتي هو رد فعل "همجي".
وقالت زاخاروفا في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لقد شعرنا على الفور برد فعل همجي واستياء مخزٍ من الخارج"، مشيرةً إلى أن الاتهامات تلاحق روسيا بقوة متجددة حول تزييف التاريخ، مؤكدة: "نحن الذين فقدنا 27 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية، أكثر من نصفهم من المدنيين".
وتابعت أن "البعض شعر (عبثًا) بخطر يهدد مفهوم المحرقة (الهولوكوست)، وكأن روسيا تنكر الإبادة المتعمدة لليهود على يد النازيين، واختارت عمدًا يوم بدء انتفاضة غيتو وارسو ليكون تاريخًا تذكاريًا جديدًا".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع في وقت سابق قانونًا يقضي بتحديد تاريخ تذكاري جديد في روسيا، وهو 19 أبريل/نيسان؛ يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفييتي التي ارتكبها النازيون والمتواطئون معهم خلال الحرب الوطنية العظمى، حيث سيتم إحياؤه هذا العام للمرة الأولى.
