الخارجية: محاولات إعادة كتابة التاريخ ومساواة المعتدي بالمحرر تتعارض مع قرارات نورمبرغ
سبوتنيك عربي
2026-04-18T23:30+0000
موسكو – سبوتنيك. وقالت زاخاروفا لـ"سبوتنيك"، بمناسبة يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي: "إن محاولات إعادة كتابة التاريخ، ومساواة المعتدي بالمحرر تشكل إهانة لذاكرة الشعب السوفيتي، وتخالف قرارات محكمة نورمبرغ، التي اعترفت بالقيادة النازية كمجرمة وبالشعب السوفيتي كضحية ومنتصر".وقالت زاخاروفا في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لقد شعرنا على الفور برد فعل همجي واستياء مخزٍ من الخارج"، مشيرةً إلى أن الاتهامات تلاحق روسيا بقوة متجددة حول تزييف التاريخ، مؤكدة: "نحن الذين فقدنا 27 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية، أكثر من نصفهم من المدنيين".وتابعت أن "البعض شعر (عبثًا) بخطر يهدد مفهوم المحرقة (الهولوكوست)، وكأن روسيا تنكر الإبادة المتعمدة لليهود على يد النازيين، واختارت عمدًا يوم بدء انتفاضة غيتو وارسو ليكون تاريخًا تذكاريًا جديدًا".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع في وقت سابق قانونًا يقضي بتحديد تاريخ تذكاري جديد في روسيا، وهو 19 أبريل/نيسان؛ يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفييتي التي ارتكبها النازيون والمتواطئون معهم خلال الحرب الوطنية العظمى، حيث سيتم إحياؤه هذا العام للمرة الأولى.
23:30 GMT 18.04.2026 (تم التحديث: 00:13 GMT 19.04.2026)
