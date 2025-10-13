https://sarabic.ae/20251013/تسليم-قطع-أثرية-من-مخلفات-الإبادة-الجماعية-للشعب-السوفيتي-خلال-الحرب-الوطنية-إلى-متحف-خاص-1105927403.html
تسليم قطع أثرية من مخلفات الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي خلال الحرب الوطنية إلى متحف خاص
تسليم قطع أثرية من مخلفات الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي خلال الحرب الوطنية إلى متحف خاص
في إطار اجتماع هيئة تنسيق أعمال البحث والأرشيف التابعة للجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، سيقام حفل لتسليم مجموعة من القطع الأثرية من القضية الجنائية الخاصة... 13.10.2025, سبوتنيك عربي
وخلال التحقيقات، فحصت مقابر جماعية لمواطنين سوفييت وأسرى من الجيش الأحمر في المناطق التي كانت تحت الاحتلال داخل جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، حيث عثر على رفات الضحايا إلى جانب مقتنيات منزلية وشخصية متنوعة.وبناء على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب الاجتماع السابع والأربعين للجنة المنظمة للنصر الروسية، الذي عُقد في 15 يناير/كانون الثاني، سيتم نقل جميع القطع الأثرية المكتشفة لحفظها في متحف ومجمع تعليمي سيبنى في قرية زايتسيفو، في منطقة لينينغراد.تجاوزوا النازيين...الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن تفاصيل فظائع ارتكبها الفنلنديون في كاريليا الروسيةبوتين: الغرب يعيد النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية ويزوّر الحقيقة التاريخية
الأخبار
تسليم قطع أثرية من مخلفات الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي خلال الحرب الوطنية إلى متحف خاص
في إطار اجتماع هيئة تنسيق أعمال البحث والأرشيف التابعة للجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، سيقام حفل لتسليم مجموعة من القطع الأثرية من القضية الجنائية الخاصة بالإبادة الجماعية للشعب السوفيتي أثناء الحرب الوطنية العظمى، إلى المركز الوطني للذاكرة التاريخية، تمهيدا لعرضها في المتحف والمجمع التعليمي في قرية زايتسيفو في منطقة لينينغراد.
وخلال التحقيقات، فحصت مقابر جماعية لمواطنين سوفييت
وأسرى من الجيش الأحمر في المناطق التي كانت تحت الاحتلال داخل جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، حيث عثر على رفات الضحايا إلى جانب مقتنيات منزلية وشخصية متنوعة.
وتمكن ضباط التحقيق والمتطوعون من اكتشاف نحو 900 قطعة أثرية خلال عمليات التنقيب في مقابر دفن جماعية لضحايا النازية في مناطق فولغوغراد، كالينينغراد، كالوغا، لينينغراد، ليبيتسك، موسكو، أوريول، بسكوف، روستوف، بالاضافة إلى إقليم ستافروبول.
وتضم المكتشفات شظايا من الملابس والأحذية، وألعاب أطفال، ومجوهرات، وأيقونات، وصلبانا صدرية، وأدوات مائدة.
وبناء على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب الاجتماع السابع والأربعين للجنة المنظمة للنصر الروسية، الذي عُقد في 15 يناير/كانون الثاني، سيتم نقل جميع القطع الأثرية المكتشفة
لحفظها في متحف ومجمع تعليمي سيبنى في قرية زايتسيفو، في منطقة لينينغراد.