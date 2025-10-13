تسليم قطع أثرية من مخلفات الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي خلال الحرب الوطنية إلى متحف خاص

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير:بعد وقف إطلاق النار يجب إعادة الإعمار والحياة لغزة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
10:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
11:33 GMT
26 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
12:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مصير سلاح الفصائل في غزة بين مقاومة حماس وتهديد نتانياهو
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
مركز تنسيق مدني عسكري في غزة.. والرئيس المصري يدعو مجلس الأمن لإعطاء الشرعية الدولية لاتفاق شرم الشيخ
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبراء يوضحون أهمية الدفاع المشترك بين تونس والجزائر لمواجهة التحديات الإقليمية
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
تسليم قطع أثرية من مخلفات الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي خلال الحرب الوطنية إلى متحف خاص
تسليم قطع أثرية من مخلفات الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي خلال الحرب الوطنية إلى متحف خاص
08:13 GMT 13.10.2025
© Sputnik . Georgi Zelma / الانتقال إلى بنك الصورالحرب العالمية الثانية
الحرب العالمية الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.10.2025
© Sputnik . Georgi Zelma
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
في إطار اجتماع هيئة تنسيق أعمال البحث والأرشيف التابعة للجنة التحقيق في روسيا الاتحادية، سيقام حفل لتسليم مجموعة من القطع الأثرية من القضية الجنائية الخاصة بالإبادة الجماعية للشعب السوفيتي أثناء الحرب الوطنية العظمى، إلى المركز الوطني للذاكرة التاريخية، تمهيدا لعرضها في المتحف والمجمع التعليمي في قرية زايتسيفو في منطقة لينينغراد.
وخلال التحقيقات، فحصت مقابر جماعية لمواطنين سوفييت وأسرى من الجيش الأحمر في المناطق التي كانت تحت الاحتلال داخل جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية، حيث عثر على رفات الضحايا إلى جانب مقتنيات منزلية وشخصية متنوعة.
وتمكن ضباط التحقيق والمتطوعون من اكتشاف نحو 900 قطعة أثرية خلال عمليات التنقيب في مقابر دفن جماعية لضحايا النازية في مناطق فولغوغراد، كالينينغراد، كالوغا، لينينغراد، ليبيتسك، موسكو، أوريول، بسكوف، روستوف، بالاضافة إلى إقليم ستافروبول.
علم روسيا في يوم العلم الوطني لروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
افتتاح معرض للوثائق الأرشيفية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في المنتدى الاقتصادي الشرقي
3 سبتمبر, 07:28 GMT
وتضم المكتشفات شظايا من الملابس والأحذية، وألعاب أطفال، ومجوهرات، وأيقونات، وصلبانا صدرية، وأدوات مائدة.
وبناء على توجيهات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب الاجتماع السابع والأربعين للجنة المنظمة للنصر الروسية، الذي عُقد في 15 يناير/كانون الثاني، سيتم نقل جميع القطع الأثرية المكتشفة لحفظها في متحف ومجمع تعليمي سيبنى في قرية زايتسيفو، في منطقة لينينغراد.
تجاوزوا النازيين...الأمن الفيدرالي الروسي يكشف عن تفاصيل فظائع ارتكبها الفنلنديون في كاريليا الروسية
بوتين: الغرب يعيد النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية ويزوّر الحقيقة التاريخية
