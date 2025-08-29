https://sarabic.ae/20250829/بوتين-الغرب-يعيد-النظر-في-نتائج-الحرب-العالمية-الثانية-ويزور-الحقائق-التاريخية-1104302844.html
بوتين: الغرب يعيد النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية ويزور الحقائق التاريخية
29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T22:47+0000
2025-08-29T22:47+0000
2025-08-29T23:15+0000
فلاديمير بوتين
الصين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/01/1103271951_0:28:3070:1755_1920x0_80_0_0_141701f73d4079de9891d985d2451b87.jpg
وقال بوتين:"نرى أن بعض دول الغرب تعيد النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية، وتتجاهل بشكل صارخ أحكام محكمتَي نورمبرغ وطوكيو. وتقف وراء هذه الاتجاهات الخطيرة رغبة في التنصل من المسؤولية المباشرة لأسلاف النخب الغربية الحالية عن اندلاع الحرب العالمية، والسعي لطمس الصفحات المخزية من تاريخهم، وتشجيع النزعات الانتقامية والنازية الجديدة. ويتم تزوير الحقيقة التاريخية وتجاهلها خدمةً لاعتبارات سياسية آنية".كما شدد الرئيس الروسي على أن موسكو وبكين تقفان بحزم ضد أي محاولات لتزوير أو تشويه تاريخ الحرب العالمية الثانية، أو السعي لتمجيد النازيين والعسكريين المتطرفين وأعوانهم.وقال الرئيس الروسي إن "روسيا والصين تدينان بشكل حازم أي محاولات لتشويه تاريخ الحرب العالمية الثانية، أو لتبرير وتمجيد النازيين والعسكريين وأعوانهم وجلاديهم وقَتَلَتهم، أو للإساءة إلى ذكرى الجنود المحررين".وأكد بوتين إن شعوب الاتحاد السوفيتي والصين تكبدت أثقل الخسائر البشرية وتحمّلت العبء الأكبر في الحرب العالمية الثانية، مؤكداً دورهما الحاسم في دحر النازية والعسكرة اليابانية.وأوضح بوتين:وأضاف الرئيس الروسي: "مواطنو بلدينا عاشوا قسوة الكفاح ضد الغزاة، ولعبوا دوراً محورياً في تحقيق النصر على النازية والعسكرة اليابانية".وشدد بوتين على أن هذه التجربة التاريخية الصعبة رسّخت أواصر الصداقة والمساعدة المتبادلة بين موسكو وبكين، مشيراً إلى أن هذه القيم ما زالت تشكل الأساس المتين للعلاقات الروسية-الصينية في العصر الحديث.وقال بوتين: "لن ينسى الروس أبداً أن المقاومة البطولية للصين كانت أحد العوامل الحاسمة التي حالت دون قيام اليابان، في أصعب أشهر 1941-1942 بالنسبة لنا، بتوجيه ضربة في ظهر الاتحاد السوفيتي".وأكد الرئيس الروسي أن ذلك مكّن الجيش الأحمر من تركيز جهوده على دحر النازية وتحرير أوروبا.
الصين
22:47 GMT 29.08.2025
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع وكالة شينخوا الصينية، نُشرت على موقع الكرملين قبيل زيارته الرسمية إلى بكين، أن عدداً من الدول الغربية يعيد فعلياً النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية ويعمل على تزوير الحقائق التاريخية.
وقال بوتين:"نرى أن بعض دول الغرب تعيد النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية، وتتجاهل بشكل صارخ أحكام محكمتَي نورمبرغ وطوكيو. وتقف وراء هذه الاتجاهات الخطيرة رغبة في التنصل من المسؤولية المباشرة لأسلاف النخب الغربية الحالية عن اندلاع الحرب العالمية، والسعي لطمس الصفحات المخزية من تاريخهم، وتشجيع النزعات الانتقامية والنازية الجديدة. ويتم تزوير الحقيقة التاريخية وتجاهلها خدمةً لاعتبارات سياسية آنية".
كما شدد الرئيس الروسي على أن موسكو وبكين تقفان بحزم ضد أي محاولات لتزوير أو تشويه تاريخ الحرب العالمية الثانية، أو السعي لتمجيد النازيين والعسكريين المتطرفين وأعوانهم.
وقال الرئيس الروسي إن "روسيا والصين تدينان بشكل حازم أي محاولات لتشويه تاريخ الحرب العالمية الثانية، أو لتبرير وتمجيد النازيين والعسكريين وأعوانهم وجلاديهم وقَتَلَتهم، أو للإساءة إلى ذكرى الجنود المحررين".
وأكد بوتين إن شعوب الاتحاد السوفيتي والصين تكبدت أثقل الخسائر البشرية وتحمّلت العبء الأكبر في الحرب العالمية الثانية، مؤكداً دورهما الحاسم في دحر النازية والعسكرة اليابانية.
"كما ذكرت سابقاً، نحتفل هذا العام مع أصدقائنا الصينيين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى وبالاستسلام غير المشروط لليابان، الذي أنهى الحرب العالمية الثانية. شعوب الاتحاد السوفيتي والصين تحملت الضربة الرئيسية وتكبدت أكبر الخسائر البشرية".
وأضاف الرئيس الروسي: "مواطنو بلدينا عاشوا قسوة الكفاح ضد الغزاة، ولعبوا دوراً محورياً في تحقيق النصر على النازية والعسكرة اليابانية".
وشدد بوتين على أن هذه التجربة التاريخية الصعبة رسّخت أواصر الصداقة والمساعدة المتبادلة بين موسكو وبكين، مشيراً إلى أن هذه القيم ما زالت تشكل الأساس المتين للعلاقات الروسية-الصينية في العصر الحديث.
وقال بوتين: "لن ينسى الروس أبداً أن المقاومة البطولية للصين كانت أحد العوامل الحاسمة التي حالت دون قيام اليابان، في أصعب أشهر 1941-1942 بالنسبة لنا، بتوجيه ضربة في ظهر الاتحاد السوفيتي".
وأكد الرئيس الروسي أن ذلك مكّن الجيش الأحمر من تركيز جهوده على دحر النازية وتحرير أوروبا.