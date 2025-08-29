عربي
بوتين: يجب وقف استخدام المجال المالي لأغراض استعمارية جديدة
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: الغرب يعيد النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية ويزور الحقائق التاريخية
بوتين: الغرب يعيد النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية ويزور الحقائق التاريخية
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع وكالة شينخوا الصينية، نُشرت على موقع الكرملين قبيل زيارته الرسمية إلى بكين، أن عدداً من الدول الغربية يعيد...
وقال بوتين:"نرى أن بعض دول الغرب تعيد النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية، وتتجاهل بشكل صارخ أحكام محكمتَي نورمبرغ وطوكيو. وتقف وراء هذه الاتجاهات الخطيرة رغبة في التنصل من المسؤولية المباشرة لأسلاف النخب الغربية الحالية عن اندلاع الحرب العالمية، والسعي لطمس الصفحات المخزية من تاريخهم، وتشجيع النزعات الانتقامية والنازية الجديدة. ويتم تزوير الحقيقة التاريخية وتجاهلها خدمةً لاعتبارات سياسية آنية".كما شدد الرئيس الروسي على أن موسكو وبكين تقفان بحزم ضد أي محاولات لتزوير أو تشويه تاريخ الحرب العالمية الثانية، أو السعي لتمجيد النازيين والعسكريين المتطرفين وأعوانهم.وقال الرئيس الروسي إن "روسيا والصين تدينان بشكل حازم أي محاولات لتشويه تاريخ الحرب العالمية الثانية، أو لتبرير وتمجيد النازيين والعسكريين وأعوانهم وجلاديهم وقَتَلَتهم، أو للإساءة إلى ذكرى الجنود المحررين".وأكد بوتين إن شعوب الاتحاد السوفيتي والصين تكبدت أثقل الخسائر البشرية وتحمّلت العبء الأكبر في الحرب العالمية الثانية، مؤكداً دورهما الحاسم في دحر النازية والعسكرة اليابانية.وأوضح بوتين:وأضاف الرئيس الروسي: "مواطنو بلدينا عاشوا قسوة الكفاح ضد الغزاة، ولعبوا دوراً محورياً في تحقيق النصر على النازية والعسكرة اليابانية".وشدد بوتين على أن هذه التجربة التاريخية الصعبة رسّخت أواصر الصداقة والمساعدة المتبادلة بين موسكو وبكين، مشيراً إلى أن هذه القيم ما زالت تشكل الأساس المتين للعلاقات الروسية-الصينية في العصر الحديث.وقال بوتين: "لن ينسى الروس أبداً أن المقاومة البطولية للصين كانت أحد العوامل الحاسمة التي حالت دون قيام اليابان، في أصعب أشهر 1941-1942 بالنسبة لنا، بتوجيه ضربة في ظهر الاتحاد السوفيتي".وأكد الرئيس الروسي أن ذلك مكّن الجيش الأحمر من تركيز جهوده على دحر النازية وتحرير أوروبا.
بوتين: الغرب يعيد النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية ويزور الحقائق التاريخية

22:47 GMT 29.08.2025 (تم التحديث: 23:15 GMT 29.08.2025)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع وكالة شينخوا الصينية، نُشرت على موقع الكرملين قبيل زيارته الرسمية إلى بكين، أن عدداً من الدول الغربية يعيد فعلياً النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية ويعمل على تزوير الحقائق التاريخية.
وقال بوتين:"نرى أن بعض دول الغرب تعيد النظر في نتائج الحرب العالمية الثانية، وتتجاهل بشكل صارخ أحكام محكمتَي نورمبرغ وطوكيو. وتقف وراء هذه الاتجاهات الخطيرة رغبة في التنصل من المسؤولية المباشرة لأسلاف النخب الغربية الحالية عن اندلاع الحرب العالمية، والسعي لطمس الصفحات المخزية من تاريخهم، وتشجيع النزعات الانتقامية والنازية الجديدة. ويتم تزوير الحقيقة التاريخية وتجاهلها خدمةً لاعتبارات سياسية آنية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا في اختتام أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
بوتين: التعاون بين روسيا والصين في الأمم المتحدة ومنصات دولية يعزز الاستقرار العالمي
22:18 GMT
كما شدد الرئيس الروسي على أن موسكو وبكين تقفان بحزم ضد أي محاولات لتزوير أو تشويه تاريخ الحرب العالمية الثانية، أو السعي لتمجيد النازيين والعسكريين المتطرفين وأعوانهم.
وقال الرئيس الروسي إن "روسيا والصين تدينان بشكل حازم أي محاولات لتشويه تاريخ الحرب العالمية الثانية، أو لتبرير وتمجيد النازيين والعسكريين وأعوانهم وجلاديهم وقَتَلَتهم، أو للإساءة إلى ذكرى الجنود المحررين".
وأكد بوتين إن شعوب الاتحاد السوفيتي والصين تكبدت أثقل الخسائر البشرية وتحمّلت العبء الأكبر في الحرب العالمية الثانية، مؤكداً دورهما الحاسم في دحر النازية والعسكرة اليابانية.
وأوضح بوتين:
"كما ذكرت سابقاً، نحتفل هذا العام مع أصدقائنا الصينيين بالذكرى الـ80 للنصر في الحرب الوطنية العظمى وبالاستسلام غير المشروط لليابان، الذي أنهى الحرب العالمية الثانية. شعوب الاتحاد السوفيتي والصين تحملت الضربة الرئيسية وتكبدت أكبر الخسائر البشرية".
وأضاف الرئيس الروسي: "مواطنو بلدينا عاشوا قسوة الكفاح ضد الغزاة، ولعبوا دوراً محورياً في تحقيق النصر على النازية والعسكرة اليابانية".
وشدد بوتين على أن هذه التجربة التاريخية الصعبة رسّخت أواصر الصداقة والمساعدة المتبادلة بين موسكو وبكين، مشيراً إلى أن هذه القيم ما زالت تشكل الأساس المتين للعلاقات الروسية-الصينية في العصر الحديث.
وقال بوتين: "لن ينسى الروس أبداً أن المقاومة البطولية للصين كانت أحد العوامل الحاسمة التي حالت دون قيام اليابان، في أصعب أشهر 1941-1942 بالنسبة لنا، بتوجيه ضربة في ظهر الاتحاد السوفيتي".
وأكد الرئيس الروسي أن ذلك مكّن الجيش الأحمر من تركيز جهوده على دحر النازية وتحرير أوروبا.
