بوتين: التعاون بين روسيا والصين في الأمم المتحدة ومنصات دولية يعزز الاستقرار العالمي

عربي
بوتين: يجب وقف استخدام المجال المالي لأغراض استعمارية جديدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250829/بوتين-لا-ينبغي-استخدام-النظام-المالي-العالمي-لأغراض-استعمارية-جديدة--1104302713.html
بوتين: التعاون بين روسيا والصين في الأمم المتحدة ومنصات دولية يعزز الاستقرار العالمي
بوتين: التعاون بين روسيا والصين في الأمم المتحدة ومنصات دولية يعزز الاستقرار العالمي
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التعاون بين موسكو وبكين في إطار الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" يمثل عاملًا مهمًا في السياسة العالمية. 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T22:18+0000
2025-08-29T23:24+0000
فلاديمير بوتين
الصين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1b/1102134959_0:0:2919:1643_1920x0_80_0_0_578b60e98f314736a568d0ba12d52d6f.jpg
وفي مقابلة مع وكالة شينخوا الصينية عشية زيارته الرسمية إلى الصين، والتي نشر نصها على موقع الكرملين، أشار بوتين إلى أن "الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد مرارًا استعداد بلاده لتعزيز الدعم المتبادل مع روسيا على المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة بريكس، والدفاع عن مصالح التنمية والأمن للبلدين، وتوحيد دول الجنوب العالمي، والمساهمة في دفع النظام الدولي نحو مسار أكثر عدلاً وعقلانية".وأضاف الرئيس الروسي أن التعاون بين روسيا والصين في الأطر المتعددة الأطراف يمثل "جزءًا ضخمًا من العلاقات الثنائية وعاملًا مؤثرًا في السياسة الدولية".ولفت الرئيس الروسي إن التعاون الوثيق بين موسكو وبكين أدخل تعديلات إيجابية على عمل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك).كما أكد الرئيس الروسي إن روسيا والصين تؤيدان إصلاح منظمة الأمم المتحدة، بما في ذلك توسيع عضوية مجلس الأمن عبر ضم دول من الجنوب العالمي.وأضاف بوتين:كما أكد الرئيس الروسي أن روسيا والصين تتشاركان وجهات نظر متقاربة حول القضايا الدولية الأساسية، مشيرًا إلى وجود توافق واسع بين البلدين في القضايا ذات الأولوية على الساحة العالمية.وقال الرئيس الروسي: "لقد أكد تبادل الآراء حول القضايا الدولية الرئيسية مرارًا أن موسكو وبكين تجمعهما مصالح واسعة مشتركة، ورؤى متقاربة بشأن القضايا الجوهرية. نحن ننظر في الاتجاه نفسه فيما يتعلق بتعزيز نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب يستند إلى دول الأغلبية العالمية".
https://sarabic.ae/20250829/بوتين-روسيا-تحافظ-على-مركز-الصدارة-في-صادرات-النفط-والغاز-إلى-الصين-1104302518.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/1b/1102134959_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_232dc6824f89ca7449646d6d31b194aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم

بوتين: التعاون بين روسيا والصين في الأمم المتحدة ومنصات دولية يعزز الاستقرار العالمي

22:18 GMT 29.08.2025 (تم التحديث: 23:24 GMT 29.08.2025)
© Photo / POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا في اختتام أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعقد مؤتمرا صحفيا في اختتام أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© Photo / POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التعاون بين موسكو وبكين في إطار الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" يمثل عاملًا مهمًا في السياسة العالمية.
وفي مقابلة مع وكالة شينخوا الصينية عشية زيارته الرسمية إلى الصين، والتي نشر نصها على موقع الكرملين، أشار بوتين إلى أن "الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد مرارًا استعداد بلاده لتعزيز الدعم المتبادل مع روسيا على المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة بريكس، والدفاع عن مصالح التنمية والأمن للبلدين، وتوحيد دول الجنوب العالمي، والمساهمة في دفع النظام الدولي نحو مسار أكثر عدلاً وعقلانية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
بوتين: روسيا تحافظ على مركز الصدارة في صادرات النفط والغاز إلى الصين
22:09 GMT
وأضاف الرئيس الروسي أن التعاون بين روسيا والصين في الأطر المتعددة الأطراف يمثل "جزءًا ضخمًا من العلاقات الثنائية وعاملًا مؤثرًا في السياسة الدولية".
ولفت الرئيس الروسي إن التعاون الوثيق بين موسكو وبكين أدخل تعديلات إيجابية على عمل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك).
كما أكد الرئيس الروسي إن روسيا والصين تؤيدان إصلاح منظمة الأمم المتحدة، بما في ذلك توسيع عضوية مجلس الأمن عبر ضم دول من الجنوب العالمي.
وأضاف بوتين:
"إن روسيا والصين تدعوان إلى إصلاح المنظمة الدولية كي تستعيد مكانتها بالكامل وتواكب حقائق العصر الحديث. وعلى وجه الخصوص، ندعو إلى إضفاء طابع أكثر ديمقراطية على مجلس الأمن من خلال إدراج دول من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بين أعضائه، مع ضرورة أن تكون أي إصلاحات مدروسة بعناية".
كما أكد الرئيس الروسي أن روسيا والصين تتشاركان وجهات نظر متقاربة حول القضايا الدولية الأساسية، مشيرًا إلى وجود توافق واسع بين البلدين في القضايا ذات الأولوية على الساحة العالمية.
وقال الرئيس الروسي: "لقد أكد تبادل الآراء حول القضايا الدولية الرئيسية مرارًا أن موسكو وبكين تجمعهما مصالح واسعة مشتركة، ورؤى متقاربة بشأن القضايا الجوهرية. نحن ننظر في الاتجاه نفسه فيما يتعلق بتعزيز نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب يستند إلى دول الأغلبية العالمية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала