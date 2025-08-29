https://sarabic.ae/20250829/بوتين-لا-ينبغي-استخدام-النظام-المالي-العالمي-لأغراض-استعمارية-جديدة--1104302713.html

بوتين: التعاون بين روسيا والصين في الأمم المتحدة ومنصات دولية يعزز الاستقرار العالمي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التعاون بين موسكو وبكين في إطار الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" يمثل عاملًا مهمًا في السياسة العالمية. 29.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-29T22:18+0000

2025-08-29T22:18+0000

2025-08-29T23:24+0000

فلاديمير بوتين

الصين

روسيا

أخبار روسيا اليوم

وفي مقابلة مع وكالة شينخوا الصينية عشية زيارته الرسمية إلى الصين، والتي نشر نصها على موقع الكرملين، أشار بوتين إلى أن "الرئيس الصيني شي جين بينغ أكد مرارًا استعداد بلاده لتعزيز الدعم المتبادل مع روسيا على المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة بريكس، والدفاع عن مصالح التنمية والأمن للبلدين، وتوحيد دول الجنوب العالمي، والمساهمة في دفع النظام الدولي نحو مسار أكثر عدلاً وعقلانية".وأضاف الرئيس الروسي أن التعاون بين روسيا والصين في الأطر المتعددة الأطراف يمثل "جزءًا ضخمًا من العلاقات الثنائية وعاملًا مؤثرًا في السياسة الدولية".ولفت الرئيس الروسي إن التعاون الوثيق بين موسكو وبكين أدخل تعديلات إيجابية على عمل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك).كما أكد الرئيس الروسي إن روسيا والصين تؤيدان إصلاح منظمة الأمم المتحدة، بما في ذلك توسيع عضوية مجلس الأمن عبر ضم دول من الجنوب العالمي.وأضاف بوتين:كما أكد الرئيس الروسي أن روسيا والصين تتشاركان وجهات نظر متقاربة حول القضايا الدولية الأساسية، مشيرًا إلى وجود توافق واسع بين البلدين في القضايا ذات الأولوية على الساحة العالمية.وقال الرئيس الروسي: "لقد أكد تبادل الآراء حول القضايا الدولية الرئيسية مرارًا أن موسكو وبكين تجمعهما مصالح واسعة مشتركة، ورؤى متقاربة بشأن القضايا الجوهرية. نحن ننظر في الاتجاه نفسه فيما يتعلق بتعزيز نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب يستند إلى دول الأغلبية العالمية".

الصين

فلاديمير بوتين, الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم