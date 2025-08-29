https://sarabic.ae/20250829/بوتين-يجب-وقف-استخدام-المجال-المالي-لأغراض-استعمارية-جديدة-1104303103.html
بوتين: يجب وقف استخدام المجال المالي لأغراض استعمارية جديدة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن استخدام المجال المالي كأداة لتحقيق أهداف استعمارية جديدة يجب أن يتوقف فورًا، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات...
2025-08-29T22:56+0000
2025-08-29T22:56+0000
2025-08-29T23:19+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/15/1099768712_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_c6aedea655df67df399885dc4a67ee2d.jpg
وجاء تصريح الرئيس الروسي في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نُشرت على الموقع الرسمي للكرملين، وذلك قبل زيارته الرسمية إلى الصين.وقال بوتين: "من المهم استبعاد استخدام المجال المالي لأغراض استعمارية جديدة تتناقض مع المصالح الجوهرية للأغلبية العالمية".كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير أن موسكو وبكين تتبنيان موقفًا مشتركًا يدعو إلى إصلاح مؤسسات التمويل الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لضمان أن تكون أدواتهما المالية متاحة بشكل متكافئ لجميع الدول.وقال بوتين:
https://sarabic.ae/20240216/بوتين-نرى-مظاهر-عدوانية-للاستعمار-الجديد-في-سلوك-الغرب-1086122608.html
الصين
فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين
بوتين: يجب وقف استخدام المجال المالي لأغراض استعمارية جديدة
22:56 GMT 29.08.2025 (تم التحديث: 23:19 GMT 29.08.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن استخدام المجال المالي كأداة لتحقيق أهداف استعمارية جديدة يجب أن يتوقف فورًا، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع مصالح غالبية دول العالم.
وجاء تصريح الرئيس الروسي في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نُشرت على الموقع الرسمي للكرملين، وذلك قبل زيارته الرسمية إلى الصين.
16 فبراير 2024, 09:08 GMT
وقال بوتين: "من المهم استبعاد استخدام المجال المالي لأغراض استعمارية جديدة تتناقض مع المصالح الجوهرية للأغلبية العالمية".
كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير أن موسكو وبكين تتبنيان موقفًا مشتركًا يدعو إلى إصلاح مؤسسات التمويل الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لضمان أن تكون أدواتهما المالية متاحة بشكل متكافئ لجميع الدول.
"نحن مع الأصدقاء الصينيين ندعو إلى إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحيث تصبح الأدوات المالية لهذه المؤسسات متاحة بشكل عادل ومتساوٍ أمام جميع الدول".