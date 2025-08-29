عربي
بوتين: يجب وقف استخدام المجال المالي لأغراض استعمارية جديدة
أمساليوم
بث مباشر
بوتين: يجب وقف استخدام المجال المالي لأغراض استعمارية جديدة
بوتين: يجب وقف استخدام المجال المالي لأغراض استعمارية جديدة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن استخدام المجال المالي كأداة لتحقيق أهداف استعمارية جديدة يجب أن يتوقف فورًا، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
بوتين: يجب وقف استخدام المجال المالي لأغراض استعمارية جديدة

22:56 GMT 29.08.2025 (تم التحديث: 23:19 GMT 29.08.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن استخدام المجال المالي كأداة لتحقيق أهداف استعمارية جديدة يجب أن يتوقف فورًا، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تتعارض مع مصالح غالبية دول العالم.
وجاء تصريح الرئيس الروسي في مقابلة مع وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نُشرت على الموقع الرسمي للكرملين، وذلك قبل زيارته الرسمية إلى الصين.
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2024
بوتين: نرى مظاهر عدوانية للاستعمار الجديد في سلوك الغرب
16 فبراير 2024, 09:08 GMT
وقال بوتين: "من المهم استبعاد استخدام المجال المالي لأغراض استعمارية جديدة تتناقض مع المصالح الجوهرية للأغلبية العالمية".
كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير أن موسكو وبكين تتبنيان موقفًا مشتركًا يدعو إلى إصلاح مؤسسات التمويل الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لضمان أن تكون أدواتهما المالية متاحة بشكل متكافئ لجميع الدول.
وقال بوتين:
"نحن مع الأصدقاء الصينيين ندعو إلى إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بحيث تصبح الأدوات المالية لهذه المؤسسات متاحة بشكل عادل ومتساوٍ أمام جميع الدول".
