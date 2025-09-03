افتتاح معرض للوثائق الأرشيفية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في المنتدى الاقتصادي الشرقي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250903/افتتاح-معرض-للوثائق-الأرشيفية-بمناسبة-الذكرى-الثمانين-للنصر-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1104452370.html
افتتاح معرض للوثائق الأرشيفية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في المنتدى الاقتصادي الشرقي
افتتاح معرض للوثائق الأرشيفية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في المنتدى الاقتصادي الشرقي
سبوتنيك عربي
افتُتح معرضٌ للوثائق الأرشيفية المُخصصة للانتصار في الحرب الوطنية العظمى والحرب العالمية الثانية، وذلك في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي، وفقًا لمراسل... 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T07:28+0000
2025-09-03T07:28+0000
روسيا
العالم
المنتدى الاقتصادي الشرقي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104452022_0:0:3201:1802_1920x0_80_0_0_7dc1216593bca47d6a43dc3e21a55cd0.jpg
نظمت الجمعية التاريخية الروسية، بدعم من مؤسسة "تاريخ الوطن"، المعرض التاريخي والوثائقي "دروس الحرب الوطنية العظمى والحرب العالمية الثانية: بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر العظيم".ويضم المعرض، من بين وثائق عديدة، نسخة مصورة من وثيقة استسلام اليابان، الموقعة في الثاني من سبتمبر/أيلول 1945.يمكن لزوار المعرض أيضًا مشاهدة نسخة مصورة من رسالة من الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين إلى رئيس مجلس وزراء جمهورية منغوليا الشعبية، خورلوجين شويبالسان، وأمين اللجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي المنغولي، يومجاين تسيدينبال، ورئيس هيئة رئاسة الخورال الصغير لجمهورية منغوليا الشعبية، غونتشيجين بومتسيند، معربًا فيها عن امتنانه للحكومة المنغولية والشعب المنغولي على المساعدة الأخوية المقدمة للجيش الأحمر.في هذه الرسالة، المؤرخة في 23 يناير/كانون الثاني 1942، أشار ستالين إلى أن قرار بناء رتل دبابات يحمل اسم منغوليا الثورية كهدية للجيش الأحمر "دليل جديد على رسوخ الصداقة بين الشعبين المنغولي والسوفييتي، وضمانة لانتصارات عظيمة جديدة في النضال من أجل حرية وسعادة شعبينا".تضم هذه القائمة 48 اسمًا. من بينهم ماريا نيكيتيشنا تسوكانوفا، الممرضة من الكتيبة 355 المنفصلة التابعة لأسطول المحيط الهادئ البحري، وهي المرأة الوحيدة التي مُنحت لقب بطل الاتحاد السوفيتي لشجاعتها وبطولتها في الحرب السوفيتية اليابانية عام 1945.بالإضافة إلى ذلك، كجزء من المعرض، تم نشر نسخة مصورة من مرسوم مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي المؤرخ 8 أكتوبر 1949 "بشأن إجراء محاكمة علنية لقادة "مفرزة مكافحة الأوبئة 731"، "التي أعدت وسائل النضال البكتريولوجية لاستخدامها في الحرب مع الاتحاد السوفياتي والصين".وقالت إيلينا ماليشيفا، رئيسة المركز الوطني للذاكرة التاريخية التابع لرئيس الاتحاد الروسي، إنه بعد نجاح عملية الاتحاد السوفيتي العسكرية ضد اليابان في أغسطس 1945، لم يضمن أمنه الجيوسياسي فحسب، بل منع أيضًا استعمار أراضٍ جديدة وارتكاب إبادة جماعية فيها، والتي خطط لها العسكريون اليابانيون، وأشارات إلى أن المجتمع بحاجة إلى فهم هذا الأمر.أدى دخول الاتحاد السوفيتي الحرب والهزيمة السريعة لمجموعة كوانتونغ إلى استسلام اليابان غير المشروط. في 15 أغسطس، أعلن الإمبراطور هيروهيتو الاستسلام في خطاب موجه إلى الأمة اليابانية، وفي 16 أغسطس، أمر القائد العام لجيش كوانتونغ، أوتوزو يامادا، قواته بالاستسلام.تُقام فعاليات منتدى الشرق الأقصى في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".وسيستضيف المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة "روسكونغرس"، أكثر من 100 فعالية مختلفة. الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك الروسية، هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار"."التعاون من أجل السلام والازدهار".. فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشرالمنتدى الاقتصادي الشرقي... منصة دولية لتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاستثمارية الروسية والعالمية
https://sarabic.ae/20250903/الخارجية-الروسية-موسكو-مستعدة-لمواصلة-عملية-التفاوض-مع-أوكرانيا-1104451413.html
https://sarabic.ae/20250903/بوتين-وكيم-جونغ-أون-يستقلان-سيارة-واحدة-إلى-مكان-المحادثات-في-الصين--1104449469.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104452022_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_bfb58a0ac7708e2ed7c50eeee5aab7c5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, المنتدى الاقتصادي الشرقي
روسيا, العالم, المنتدى الاقتصادي الشرقي

افتتاح معرض للوثائق الأرشيفية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في المنتدى الاقتصادي الشرقي

07:28 GMT 03.09.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا في يوم العلم الوطني لروسيا
علم روسيا في يوم العلم الوطني لروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
افتُتح معرضٌ للوثائق الأرشيفية المُخصصة للانتصار في الحرب الوطنية العظمى والحرب العالمية الثانية، وذلك في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
نظمت الجمعية التاريخية الروسية، بدعم من مؤسسة "تاريخ الوطن"، المعرض التاريخي والوثائقي "دروس الحرب الوطنية العظمى والحرب العالمية الثانية: بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر العظيم".

يروي المعرض قصة نشأة النزعة العسكرية اليابانية، واحتلال منشوريا، ومساعدة الاتحاد السوفيتي للصين خلال فترة العدوان الياباني، والوضع في الشرق الأقصى خلال الحرب الوطنية العظمى، بالإضافة إلى أنشطة المخابرات السوفيتية.

ويضم المعرض، من بين وثائق عديدة، نسخة مصورة من وثيقة استسلام اليابان، الموقعة في الثاني من سبتمبر/أيلول 1945.
يمكن لزوار المعرض أيضًا مشاهدة نسخة مصورة من رسالة من الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين إلى رئيس مجلس وزراء جمهورية منغوليا الشعبية، خورلوجين شويبالسان، وأمين اللجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي المنغولي، يومجاين تسيدينبال، ورئيس هيئة رئاسة الخورال الصغير لجمهورية منغوليا الشعبية، غونتشيجين بومتسيند، معربًا فيها عن امتنانه للحكومة المنغولية والشعب المنغولي على المساعدة الأخوية المقدمة للجيش الأحمر.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواصلة عملية التفاوض مع أوكرانيا
06:39 GMT
في هذه الرسالة، المؤرخة في 23 يناير/كانون الثاني 1942، أشار ستالين إلى أن قرار بناء رتل دبابات يحمل اسم منغوليا الثورية كهدية للجيش الأحمر "دليل جديد على رسوخ الصداقة بين الشعبين المنغولي والسوفييتي، وضمانة لانتصارات عظيمة جديدة في النضال من أجل حرية وسعادة شعبينا".

يُخصَّص جزءٌ منفصلٌ من المعرض لقصة بطولة الجنود السوفييت. تُعرَض نسخةٌ من مرسوم رئاسة مجلس السوفييت الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الصادر في 14 سبتمبر/أيلول 1945 بشأن منح لقب بطل الاتحاد السوفييتي لضباط البحرية السوفييت "لأدائهم المتميز لمهام القيادة على جبهة القتال ضد الإمبرياليين اليابانيين، وما أظهروه من شجاعةٍ وبطولةٍ في ذلك".

تضم هذه القائمة 48 اسمًا. من بينهم ماريا نيكيتيشنا تسوكانوفا، الممرضة من الكتيبة 355 المنفصلة التابعة لأسطول المحيط الهادئ البحري، وهي المرأة الوحيدة التي مُنحت لقب بطل الاتحاد السوفيتي لشجاعتها وبطولتها في الحرب السوفيتية اليابانية عام 1945.
بالإضافة إلى ذلك، كجزء من المعرض، تم نشر نسخة مصورة من مرسوم مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي المؤرخ 8 أكتوبر 1949 "بشأن إجراء محاكمة علنية لقادة "مفرزة مكافحة الأوبئة 731"، "التي أعدت وسائل النضال البكتريولوجية لاستخدامها في الحرب مع الاتحاد السوفياتي والصين".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
بوتين: لن ننسى مشاركة كوريا الديمقراطية في محاربة النازية الجديدة
05:40 GMT
وقالت إيلينا ماليشيفا، رئيسة المركز الوطني للذاكرة التاريخية التابع لرئيس الاتحاد الروسي، إنه بعد نجاح عملية الاتحاد السوفيتي العسكرية ضد اليابان في أغسطس 1945، لم يضمن أمنه الجيوسياسي فحسب، بل منع أيضًا استعمار أراضٍ جديدة وارتكاب إبادة جماعية فيها، والتي خطط لها العسكريون اليابانيون، وأشارات إلى أن المجتمع بحاجة إلى فهم هذا الأمر.

في 8 أغسطس/آب 1945، أعلن الاتحاد السوفيتي، آخذًا في الاعتبار التحالف الياباني الألماني، الحرب على اليابان. وفي اليوم التالي، بدأت حملة الشرق الأقصى للقوات السوفيتية، والتي شملت ثلاث عمليات: الهجوم الاستراتيجي في منشوريا، وهجوم جنوب سخالين، وإنزال جزر الكوريل.

أدى دخول الاتحاد السوفيتي الحرب والهزيمة السريعة لمجموعة كوانتونغ إلى استسلام اليابان غير المشروط. في 15 أغسطس، أعلن الإمبراطور هيروهيتو الاستسلام في خطاب موجه إلى الأمة اليابانية، وفي 16 أغسطس، أمر القائد العام لجيش كوانتونغ، أوتوزو يامادا، قواته بالاستسلام.

في الثاني من سبتمبر 1945، وقعت الحكومة اليابانية على وثيقة الاستسلام، إيذاناً بنهاية الحرب العالمية الثانية.

تُقام فعاليات منتدى الشرق الأقصى في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
وسيستضيف المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة "روسكونغرس"، أكثر من 100 فعالية مختلفة. الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك الروسية، هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
"التعاون من أجل السلام والازدهار".. فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر
المنتدى الاقتصادي الشرقي... منصة دولية لتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاستثمارية الروسية والعالمية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала