افتتاح معرض للوثائق الأرشيفية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في المنتدى الاقتصادي الشرقي

افتتاح معرض للوثائق الأرشيفية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في المنتدى الاقتصادي الشرقي

افتُتح معرضٌ للوثائق الأرشيفية المُخصصة للانتصار في الحرب الوطنية العظمى والحرب العالمية الثانية، وذلك في إطار فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي، وفقًا لمراسل... 03.09.2025

نظمت الجمعية التاريخية الروسية، بدعم من مؤسسة "تاريخ الوطن"، المعرض التاريخي والوثائقي "دروس الحرب الوطنية العظمى والحرب العالمية الثانية: بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر العظيم".ويضم المعرض، من بين وثائق عديدة، نسخة مصورة من وثيقة استسلام اليابان، الموقعة في الثاني من سبتمبر/أيلول 1945.يمكن لزوار المعرض أيضًا مشاهدة نسخة مصورة من رسالة من الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين إلى رئيس مجلس وزراء جمهورية منغوليا الشعبية، خورلوجين شويبالسان، وأمين اللجنة المركزية للحزب الثوري الشعبي المنغولي، يومجاين تسيدينبال، ورئيس هيئة رئاسة الخورال الصغير لجمهورية منغوليا الشعبية، غونتشيجين بومتسيند، معربًا فيها عن امتنانه للحكومة المنغولية والشعب المنغولي على المساعدة الأخوية المقدمة للجيش الأحمر.في هذه الرسالة، المؤرخة في 23 يناير/كانون الثاني 1942، أشار ستالين إلى أن قرار بناء رتل دبابات يحمل اسم منغوليا الثورية كهدية للجيش الأحمر "دليل جديد على رسوخ الصداقة بين الشعبين المنغولي والسوفييتي، وضمانة لانتصارات عظيمة جديدة في النضال من أجل حرية وسعادة شعبينا".تضم هذه القائمة 48 اسمًا. من بينهم ماريا نيكيتيشنا تسوكانوفا، الممرضة من الكتيبة 355 المنفصلة التابعة لأسطول المحيط الهادئ البحري، وهي المرأة الوحيدة التي مُنحت لقب بطل الاتحاد السوفيتي لشجاعتها وبطولتها في الحرب السوفيتية اليابانية عام 1945.بالإضافة إلى ذلك، كجزء من المعرض، تم نشر نسخة مصورة من مرسوم مجلس وزراء الاتحاد السوفياتي المؤرخ 8 أكتوبر 1949 "بشأن إجراء محاكمة علنية لقادة "مفرزة مكافحة الأوبئة 731"، "التي أعدت وسائل النضال البكتريولوجية لاستخدامها في الحرب مع الاتحاد السوفياتي والصين".وقالت إيلينا ماليشيفا، رئيسة المركز الوطني للذاكرة التاريخية التابع لرئيس الاتحاد الروسي، إنه بعد نجاح عملية الاتحاد السوفيتي العسكرية ضد اليابان في أغسطس 1945، لم يضمن أمنه الجيوسياسي فحسب، بل منع أيضًا استعمار أراضٍ جديدة وارتكاب إبادة جماعية فيها، والتي خطط لها العسكريون اليابانيون، وأشارات إلى أن المجتمع بحاجة إلى فهم هذا الأمر.أدى دخول الاتحاد السوفيتي الحرب والهزيمة السريعة لمجموعة كوانتونغ إلى استسلام اليابان غير المشروط. في 15 أغسطس، أعلن الإمبراطور هيروهيتو الاستسلام في خطاب موجه إلى الأمة اليابانية، وفي 16 أغسطس، أمر القائد العام لجيش كوانتونغ، أوتوزو يامادا، قواته بالاستسلام.تُقام فعاليات منتدى الشرق الأقصى في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".وسيستضيف المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة "روسكونغرس"، أكثر من 100 فعالية مختلفة. الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك الروسية، هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار"."التعاون من أجل السلام والازدهار".. فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشرالمنتدى الاقتصادي الشرقي... منصة دولية لتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاستثمارية الروسية والعالمية

