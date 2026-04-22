لافروف: الصراع في الشرق الأوسط صنيعة الغرب على غرار الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن الصراع في الشرق الأوسط، شأنه شأن الأزمة الأوكرانية، تم تنظيمه من قبل عواصم أوروبا الغربية وأمريكا...

2026-04-22T10:01+0000

وقال لافروف خلال حفل استقبال بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي: "الوضع ليس هادئاً ومقلقاً فقط على حدودنا الغربية، بل إن الشرق الأوسط يعاني من الاضطرابات منذ سنوات طويلة".وأعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، عن أمل بلاده في أن يتم الالتزام بتنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الولايات المتحدة الأمريكية في ألاسكا بشأن أوكرانيا.وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي بالوكالة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الطاهر الباعور: "ما زلنا متفائلين... ونأمل، على وجه الخصوص، أن يتم احترام الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ألاسكا (التي جرى التوصل إليها خلال قمة الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب منتصف آب/أغسطس الماضي)، وتنفيذها".وصرّح نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، أول أمس الاثنين، بأن روسيا ترحب بجميع جهود الوساطة الرامية إلى حل الوضع في الشرق الأوسط، وأن مبادرات موسكو تهدف لتحقيق هذا الهدف.وقال إيفانوف، خلال كلمته في المنتدى البلدي الروسي الثالث "الوطن الصغير - قوة روسيا" المقام في المركز الوطني الروسي: "نرحب بجميع جهود الوساطة الرامية لدفع عملية التسوية قُدماً. ومن أجل تحقيق هذا الهدف أتت المبادرة الروسية لاستئناف الحوار بشأن إنشاء نظام أمني جماعي في منطقة الخليج، بمشاركة جميع الدول الإقليمية المعنية وبدعم من وسطاء دوليين".وأشار إيفانوف إلى أن موسكو تعارض العدوان الأمريكي والإسرائيلي المتكرر على إيران ولبنان.الخارجية الروسية: موسكو تعارض العدوان الأمريكي والإسرائيلي المتكرر على إيران ولبنان

https://sarabic.ae/20260420/لافروف-فرص-إقامة-دولة-فلسطينية-تتضاءل-يوما-بعد-يوم-1112705398.html

