لافروف: الصراع في الشرق الأوسط صنيعة الغرب على غرار الأزمة الأوكرانية

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
بلا قيود
ما أهمية الاتصالات بين موسكو وطهران لمنع التصعيد في الشرق الأوسط؟ خبير يجيب
ملفات ساخنة
سوريا و الخليج و ترتيبات الأمن الإقليمي ما بعد الحرب على إيران
مساحة حرة
لغز "الأوفر برايس" في مصر: لماذا تقفز الأسعار فوراً وتتأخر في الهبوط؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
Morning show broadcast
Morning show episode
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
روسيا والعالم
كيف تصيغ الجامعات الروسية مستقبل الطلاب العرب؟
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
https://sarabic.ae/20260422/لافروف-الصراع-في-الشرق-الأوسط-صنيعة-الغرب-على-غرار-الأزمة-الأوكرانية-1112770754.html
لافروف: الصراع في الشرق الأوسط صنيعة الغرب على غرار الأزمة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
وقال لافروف خلال حفل استقبال بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي: "الوضع ليس هادئاً ومقلقاً فقط على حدودنا الغربية، بل إن الشرق الأوسط يعاني من الاضطرابات منذ سنوات طويلة".وأعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، عن أمل بلاده في أن يتم الالتزام بتنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الولايات المتحدة الأمريكية في ألاسكا بشأن أوكرانيا.وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي بالوكالة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الطاهر الباعور: "ما زلنا متفائلين... ونأمل، على وجه الخصوص، أن يتم احترام الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ألاسكا (التي جرى التوصل إليها خلال قمة الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب منتصف آب/أغسطس الماضي)، وتنفيذها".وصرّح نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، أول أمس الاثنين، بأن روسيا ترحب بجميع جهود الوساطة الرامية إلى حل الوضع في الشرق الأوسط، وأن مبادرات موسكو تهدف لتحقيق هذا الهدف.وقال إيفانوف، خلال كلمته في المنتدى البلدي الروسي الثالث "الوطن الصغير - قوة روسيا" المقام في المركز الوطني الروسي: "نرحب بجميع جهود الوساطة الرامية لدفع عملية التسوية قُدماً. ومن أجل تحقيق هذا الهدف أتت المبادرة الروسية لاستئناف الحوار بشأن إنشاء نظام أمني جماعي في منطقة الخليج، بمشاركة جميع الدول الإقليمية المعنية وبدعم من وسطاء دوليين".وأشار إيفانوف إلى أن موسكو تعارض العدوان الأمريكي والإسرائيلي المتكرر على إيران ولبنان.
https://sarabic.ae/20260420/لافروف-فرص-إقامة-دولة-فلسطينية-تتضاءل-يوما-بعد-يوم-1112705398.html
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن الصراع في الشرق الأوسط، شأنه شأن الأزمة الأوكرانية، تم تنظيمه من قبل عواصم أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية.
وقال لافروف خلال حفل استقبال بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي: "الوضع ليس هادئاً ومقلقاً فقط على حدودنا الغربية، بل إن الشرق الأوسط يعاني من الاضطرابات منذ سنوات طويلة".

وأضاف: "العديد من هذه الصراعات تم تنظيمها، مثل الأزمة الأوكرانية، من قبل مهندسين جيوسياسيين ينظرون إلى العالم بفوقية ومن منظور استعماري جديد من العواصم الرئيسية في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية".

وأعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، عن أمل بلاده في أن يتم الالتزام بتنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها مع الولايات المتحدة الأمريكية في ألاسكا بشأن أوكرانيا.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع القائم بأعمال وزير الخارجية والتعاون الدولي بالوكالة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الطاهر الباعور: "ما زلنا متفائلين... ونأمل، على وجه الخصوص، أن يتم احترام الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ألاسكا (التي جرى التوصل إليها خلال قمة الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب منتصف آب/أغسطس الماضي)، وتنفيذها".
لافروف: فرص إقامة دولة فلسطينية تتضاءل يوما بعد يوم
20 أبريل, 09:34 GMT
وصرّح نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، أول أمس الاثنين، بأن روسيا ترحب بجميع جهود الوساطة الرامية إلى حل الوضع في الشرق الأوسط، وأن مبادرات موسكو تهدف لتحقيق هذا الهدف.
وقال إيفانوف، خلال كلمته في المنتدى البلدي الروسي الثالث "الوطن الصغير - قوة روسيا" المقام في المركز الوطني الروسي: "نرحب بجميع جهود الوساطة الرامية لدفع عملية التسوية قُدماً. ومن أجل تحقيق هذا الهدف أتت المبادرة الروسية لاستئناف الحوار بشأن إنشاء نظام أمني جماعي في منطقة الخليج، بمشاركة جميع الدول الإقليمية المعنية وبدعم من وسطاء دوليين".
وأشار إيفانوف إلى أن موسكو تعارض العدوان الأمريكي والإسرائيلي المتكرر على إيران ولبنان.
الخارجية الروسية: موسكو تعارض العدوان الأمريكي والإسرائيلي المتكرر على إيران ولبنان
