الخارجية الروسية: موسكو تعارض العدوان الأمريكي والإسرائيلي المتكرر على إيران ولبنان

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا ترحب بجميع جهود الوساطة الرامية إلى حل الوضع في الشرق الأوسط، وأن مبادرات موسكو تهدف...

2026-04-20T13:08+0000

وقال إيفانوف، خلال كلمته في المنتدى البلدي الروسي الثالث "الوطن الصغير - قوة روسيا" المقام في المركز الوطني الروسي: "نرحب بجميع جهود الوساطة الرامية لدفع عملية التسوية قُدماً. ومن أجل تحقيق هذا الهدف أتت المبادرة الروسية لاستئناف الحوار بشأن إنشاء نظام أمني جماعي في منطقة الخليج، بمشاركة جميع الدول الإقليمية المعنية وبدعم من وسطاء دوليين".وقال بيسكوف للصحفيين: "في الوقت الراهن، لا تضطلع روسيا بدور وسيط في عملية التفاوض. وكما أكدنا مرارًا على مختلف المستويات، نحن على أتم استعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة للتوصل إلى تسوية سلمية وإحراز اتفاق مناسب".لافروف: فرص إقامة دولة فلسطينية تتضاءل يوما بعد يوم

https://sarabic.ae/20260420/عون-لبنان-سيتفاوض-مع-إسرائيل-من-أجل-وقف-إطلاق-النار-1112716382.html

