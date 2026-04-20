الخارجية الروسية: موسكو تعارض العدوان الأمريكي والإسرائيلي المتكرر على إيران ولبنان
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا ترحب بجميع جهود الوساطة الرامية إلى حل الوضع في الشرق الأوسط، وأن مبادرات موسكو تهدف لتحقيق هذا الهدف.
https://sarabic.ae/20260420/عون-لبنان-سيتفاوض-مع-إسرائيل-من-أجل-وقف-إطلاق-النار-1112716382.html
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي، يفغيني إيفانوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا ترحب بجميع جهود الوساطة الرامية إلى حل الوضع في الشرق الأوسط، وأن مبادرات موسكو تهدف لتحقيق هذا الهدف.
وقال إيفانوف، خلال كلمته في المنتدى البلدي الروسي الثالث "الوطن الصغير - قوة روسيا" المقام في المركز الوطني الروسي: "نرحب بجميع جهود الوساطة الرامية لدفع عملية التسوية قُدماً. ومن أجل تحقيق هذا الهدف أتت المبادرة الروسية لاستئناف الحوار بشأن إنشاء نظام أمني جماعي في منطقة الخليج، بمشاركة جميع الدول الإقليمية المعنية وبدعم من وسطاء دوليين".
وأشار إيفانوف إلى أن موسكو تعارض العدوان الأمريكي والإسرائيلي المتكرر على إيران ولبنان.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، بأن روسيا لا تشارك في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى أن موسكو مستعدة للمساعدة في التوصل إلى تسوية سلمية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "في الوقت الراهن، لا تضطلع روسيا بدور وسيط في عملية التفاوض. وكما أكدنا مرارًا على مختلف المستويات، نحن على أتم استعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة للتوصل إلى تسوية سلمية وإحراز اتفاق مناسب".