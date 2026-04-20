لافروف: فرص إقامة دولة فلسطينية تتضاءل يوما بعد يوم

لافروف: فرص إقامة دولة فلسطينية تتضاءل يوما بعد يوم

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن فرص إقامة دولة فلسطينية تتضاءل يوما بعد يوم، واصفًا الوضع الحالي بـ "الركود التام" الذي يفاقم مأساة...

2026-04-20T09:34+0000

2026-04-20T09:34+0000

2026-04-20T10:16+0000

سيرغي لافروف

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار فلسطين اليوم

وقال لافروف، خلال كلمته في اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "هناك ركود كامل يضاعف من حجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو في الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أن "أصداء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستؤثر أيضا على منطقة منظمة معاهدة الأمن الجماعي".وأضاف لافروف: "سندافع عن قواعد القانون الدولي وسنتصدى لانتهاكها"، مؤكدًا أن "التهديدات في أوراسيا تتزايد بشكل ملحوظ ما يتطلب جهودًا إضافية من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لأن أولئك الذين يحاولون اليوم الهيمنة على العالم عبر إشعال الحروب وقتل المدنيين لترهيب شعوب بأكملها، يخلقون تهديدات جديدة ومستمرة، بما في ذلك لبلداننا وفي فضائنا المشترك؛ وأؤكد مرة أخرى، فضائنا المشترك".ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أنه "في الغرب وفي سياق أزمة "الناتو" تُسمع أصوات تدعو إلى إنشاء كتلة جديدة تضم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وأوكرانيا"، مؤكدًا أن "الجيوش الأوروبية تسعى مرة أخرى إلى التوحد تحت راية النازية".وأعربت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، يوم 26 مارس/ آذار الماضي، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والوضع حول إيران.وجاء في بيان للمنظمة: "أصدر مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بيانا بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والوضع حول الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وكان المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أكد في وقت سابق، أن روسيا تدعم استئناف عملية السلام على أساس القانون الدولي المعترف به، بما في ذلك حل الدولتين، وقال: "نحن نؤيد استئناف عملية السلام على أساس قانوني دولي متفق عليه، بما في ذلك حل الدولتين، بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل".وأشار إلى أن "روسيا تدرك أن التصعيد الإقليمي لا يسهم في خلق ظروف مؤاتية لاتخاذ خطوات أخرى لنشر الهياكل الانتقالية في القطاع وتشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة".

سبوتنيك عربي

سيرغي لافروف, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم