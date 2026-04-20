لافروف: فرص إقامة دولة فلسطينية تتضاءل يوما بعد يوم

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:03 GMT
12 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
10:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
10:45 GMT
15 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تحوّل "صراع الثقافات" إلى ثراء فني في تجربته المسرحية
11:33 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:18 GMT
16 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
إيران تغلق مضيق هرمز وحزب الله يحدد خمس أولويات للمرحلة المقبلة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
09:45 GMT
15 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
10:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الولايات المتحدة تحث الجيش السوداني والدعم السريع لقبول هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بدون شروط
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:03 GMT
16 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
لافروف: فرص إقامة دولة فلسطينية تتضاءل يوما بعد يوم
سبوتنيك عربي
09:34 GMT 20.04.2026 (تم التحديث: 10:16 GMT 20.04.2026)
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، بأن فرص إقامة دولة فلسطينية تتضاءل يوما بعد يوم، واصفًا الوضع الحالي بـ "الركود التام" الذي يفاقم مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال لافروف، خلال كلمته في اجتماع مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي: "هناك ركود كامل يضاعف من حجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، سواء في غزة أو في الضفة الغربية"، مشيرًا إلى أن "أصداء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ستؤثر أيضا على منطقة منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه "لا يوجد شك بأن الذين يدعمون الفوضى في الشرق الأوسط يهدفون إلى إحداث انقسام في العالم الإسلامي".

موسكو تؤكد ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية
24 مارس, 22:39 GMT
وأضاف لافروف: "سندافع عن قواعد القانون الدولي وسنتصدى لانتهاكها"، مؤكدًا أن "التهديدات في أوراسيا تتزايد بشكل ملحوظ ما يتطلب جهودًا إضافية من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لأن أولئك الذين يحاولون اليوم الهيمنة على العالم عبر إشعال الحروب وقتل المدنيين لترهيب شعوب بأكملها، يخلقون تهديدات جديدة ومستمرة، بما في ذلك لبلداننا وفي فضائنا المشترك؛ وأؤكد مرة أخرى، فضائنا المشترك".

وتابع: "تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط ستطول أيضًا منطقة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهذا الأمر لن يمر دون التأثير على منطقتنا، فقد عدت للتو من مؤتمر دبلوماسي دولي في أنطاليا، ومن خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمشاركين الآخرين، ومن الأسئلة التي طُرحت خلال مشاركتي في هذه الفعالية، برز قلق جدي للغاية ليس فقط بشأن عواقب الأزمة المحيطة بالخليج على دول شبه الجزيرة العربية، وأيضًا على منطقة بحر قزوين وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى".

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أنه "في الغرب وفي سياق أزمة "الناتو" تُسمع أصوات تدعو إلى إنشاء كتلة جديدة تضم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وأوكرانيا"، مؤكدًا أن "الجيوش الأوروبية تسعى مرة أخرى إلى التوحد تحت راية النازية".
لافروف يبحث مع أمين عام "معاهدة الأمن الجماعي" تطوير المنظمة وتفعيل دورها
2 فبراير, 14:03 GMT

ويقدم لافروف إحاطة لبرلمانيي دول المنظمة حول استعدادات روسيا لرئاسة المنظمة عام 2026، وحول أولويات تنسيق السياسة الخارجية في سياق النظام العالمي المتعدد الأقطاب الناشئ.

وأعربت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، يوم 26 مارس/ آذار الماضي، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والوضع حول إيران.
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: القانون الدولي يتوقف عن العمل ويحل محله "قانون القوي"
6 أبريل, 14:38 GMT
وجاء في بيان للمنظمة: "أصدر مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بيانا بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والوضع حول الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأعربت دول المنظمة عن بالغ القلق إزاء الضربات العسكرية على الأراضي الإيرانية والتطورات في الشرق الأوسط، داعيةً جميع الأطراف إلى ضبط النفس ونبذ أي أعمال من شأنها أن تفاقم الوضع في المنطقة.
وكان المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أكد في وقت سابق، أن روسيا تدعم استئناف عملية السلام على أساس القانون الدولي المعترف به، بما في ذلك حل الدولتين، وقال: "نحن نؤيد استئناف عملية السلام على أساس قانوني دولي متفق عليه، بما في ذلك حل الدولتين، بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل".
نيبنزيا: لا توجد أي بوادر لتنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة
24 مارس, 22:05 GMT
كما صرح نيبينزيا، بأنه لا توجد أي بوادر لتنفيذ خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، قائلا: "بشكل عام، علينا أن نعترف بأننا لا نشهد تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة، والتي أقرها قرار مجلس الأمن رقم 2803".
وأشار إلى أن "روسيا تدرك أن التصعيد الإقليمي لا يسهم في خلق ظروف مؤاتية لاتخاذ خطوات أخرى لنشر الهياكل الانتقالية في القطاع وتشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة".
