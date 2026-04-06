منظمة معاهدة الأمن الجماعي: القانون الدولي يتوقف عن العمل ويحل محله "قانون القوي"

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
08:28 GMT
32 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
09:34 GMT
25 د
خطوط التماس
نضال بيروت ضد الانتداب حتى تحقيق الاستقلال
10:03 GMT
44 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
حين تحترق الكتب.. صمود الذاكرة في وجه آلة الحرب
11:29 GMT
29 د
مساحة حرة
زيادة رسوم العبور عبر معبر طابا المصري يربك خطط الإسرائيليين في السفر
12:03 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران: ما مسارات التصعيد العسكري بعد فشل جهود الوساطة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:33 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
تحذيرات من استهداف محطة بوشهر النووية.. وإيران تقول إنها لم ترفض المشاركة في مفاوضات باكستان
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
بعد إعلان تحرير لوغانسك بالكامل، ماذا يبقي لإتمام العملية العسكرية في أوكرانيا؟ خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
10:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:12 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
10:26 GMT
34 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
بلا قيود
اقتصادي: العالم أمام تحول استراتيجي على مستوى الممرات البحرية قد ينهي عصر البترودولار
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: القانون الدولي يتوقف عن العمل ويحل محله "قانون القوي"
منظمة معاهدة الأمن الجماعي: القانون الدولي يتوقف عن العمل ويحل محله "قانون القوي"
صرح الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، طلعت بيك ماساديكوف، اليوم الاثنين، بأن القانون الدولي توقف عن العمل وحل محله "قانون القوي"، مشدداً على ضرورة... 06.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-06T14:38+0000
2026-04-06T14:38+0000
وقال ماساديكوف في مقابلة مع قناة "الأولى الإخبارية" (نُشر مقتطف منها عبر تلغرام): "كما تعلمون، أظهر عام 2026 أن القانون الدولي توقف عن العمل، وما يعمل الآن هو "قانون القوي".وشدد على عدم جواز الصراعات العسكرية، مشيراً إلى أن "المستفيدين من جني الأموال هم غالباً من يهتمون بنشوب الحروب".كما انتقد أحداثاً جرت أخيرًا ووصفها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، ومنها "اختطاف الرئيس (في إشارة إلى فنزويلا) والهجمات على دول تحت ذريعة أو أخرى".واختتم ماساديكوف حديثه بالتأكيد على ضرورة تخلي العالم عن سياسة "المعايير المزدوجة" والالتزام بالقواعد الدولية بشكل جماعي، مشيراً إلى أن لكل دولة "حقيقتها وأسبابها" التي يجب فهمها من خلال تكثيف الحوار العالمي.وأعربت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، يوم 26 مارس/ آذار، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والوضع حول إيران.وأعربت دول المنظمة عن بالغ القلق إزاء الضربات العسكرية على الأراضي الإيرانية والتطورات في الشرق الأوسط، داعيةً جميع الأطراف إلى ضبط النفس ونبذ أي أعمال من شأنها أن تفاقم الوضع في المنطقة.
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران

منظمة معاهدة الأمن الجماعي: القانون الدولي يتوقف عن العمل ويحل محله "قانون القوي"

14:38 GMT 06.04.2026
صرح الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، طلعت بيك ماساديكوف، اليوم الاثنين، بأن القانون الدولي توقف عن العمل وحل محله "قانون القوي"، مشدداً على ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات لمنع النزاعات العسكرية.
وقال ماساديكوف في مقابلة مع قناة "الأولى الإخبارية" (نُشر مقتطف منها عبر تلغرام): "كما تعلمون، أظهر عام 2026 أن القانون الدولي توقف عن العمل، وما يعمل الآن هو "قانون القوي".

وأعرب عن أمله في أن تنتهي هذه الحقبة، قائلاً: "أعتقد أن العقل السليم سيسود لدى قادة الدول - ليس فقط في قارتنا الأوراسية، بل في أفريقيا وأمريكا وجنوب آسيا - وسيدركون ضرورة الحوار لأنه لا يوجد حل آخر".

وشدد على عدم جواز الصراعات العسكرية، مشيراً إلى أن "المستفيدين من جني الأموال هم غالباً من يهتمون بنشوب الحروب".
كما انتقد أحداثاً جرت أخيرًا ووصفها بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، ومنها "اختطاف الرئيس (في إشارة إلى فنزويلا) والهجمات على دول تحت ذريعة أو أخرى".
واختتم ماساديكوف حديثه بالتأكيد على ضرورة تخلي العالم عن سياسة "المعايير المزدوجة" والالتزام بالقواعد الدولية بشكل جماعي، مشيراً إلى أن لكل دولة "حقيقتها وأسبابها" التي يجب فهمها من خلال تكثيف الحوار العالمي.
وأعربت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، يوم 26 مارس/ آذار، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والوضع حول إيران.
وجاء في بيان للمنظمة: "أصدر مجلس الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بيانا بشأن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط والوضع حول الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأعربت دول المنظمة عن بالغ القلق إزاء الضربات العسكرية على الأراضي الإيرانية والتطورات في الشرق الأوسط، داعيةً جميع الأطراف إلى ضبط النفس ونبذ أي أعمال من شأنها أن تفاقم الوضع في المنطقة.
