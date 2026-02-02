https://sarabic.ae/20260202/لافروف-يبحث-مع-أمين-عام-معاهدة-الأمن-الجماعي-تطوير-المنظمة-وتفعيل-دورها-1109909485.html
لافروف يبحث مع أمين عام "معاهدة الأمن الجماعي" تطوير المنظمة وتفعيل دورها
لافروف يبحث مع أمين عام "معاهدة الأمن الجماعي" تطوير المنظمة وتفعيل دورها
سبوتنيك عربي
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، مع الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، تالاتبيك ماساديكوف، قضايا توطيد وتطوير المنظمة، فضلاً عن... 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T14:03+0000
2026-02-02T14:03+0000
2026-02-02T14:03+0000
روسيا
الأمن الجماعي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/02/1109909325_0:0:2829:1592_1920x0_80_0_0_150d0a7a5a7c60e693a138b4b487aa8a.jpg
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "جرى تبادل معمق للآراء حول قضايا توطيد وتطوير منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فضلا عن تعزيز فعالية المنظمة في الظروف الراهنة".وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا، التي ستترأس منظمة معاهدة الأمن الجماعي في عام 2026، مستعدة للعمل عن كثب مع أمانة المنظمة وأمينها العام تالاتبيك ماساديكوف، مؤكدا تعليق روسيا لآمالها على ماساديكوف لعزيز التعاون بين أعضائها.ونوه لافروف إلى أن التهديدات والتحديات الجديدة في منطقة آسيا الوسطى، ولا سيما حول أفغانستان، تعد محورية لعمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي.وتولت روسيا رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، تحت شعار: "الأمن الجماعي في عالم متعدد الأقطاب: هدف مشترك، مسؤولية مشتركة".ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي تأسست استنادً لمعاهدة الأمن الجماعي الأساسية، الموقعة بتاريخ 15 أيار/مايو عام 1992، من قبل البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة؛ وتضم المنظمة حاليا كلاً من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، بالإضافةً إلى روسيا.الاستخبارات الروسية: موسكو وشركاؤها من دول "بريكس" يتبنون نظاما عالميا قائما على المساواة
https://sarabic.ae/20260202/بث-مباشر-لافروف-يعقد-لقاء-مع-الأمين-العام-لمنظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي--1109894947.html
https://sarabic.ae/20251208/بوتين-يشارك-باجتماع-مع-رؤساء-برلمانات-الدول-الأعضاء-في-منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-1107947540.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/02/1109909325_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_e4912f183dbb23a5ddbe3b8f7ffc7eac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الأمن الجماعي, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الأمن الجماعي, العالم, أخبار العالم الآن
لافروف يبحث مع أمين عام "معاهدة الأمن الجماعي" تطوير المنظمة وتفعيل دورها
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، مع الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، تالاتبيك ماساديكوف، قضايا توطيد وتطوير المنظمة، فضلاً عن تحسين فعاليتها في ظل الظروف الراهنة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "جرى تبادل معمق للآراء حول قضايا توطيد وتطوير منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فضلا عن تعزيز فعالية المنظمة في الظروف الراهنة".
وتابع البيان: "نوقشت قضايا رئيسية تتعلق بتنفيذ أولويات رئاسة روسيا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي لعام 2026، والتي حددها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في دورة مجلس الأمن الجماعي للمنظمة عام 2025 في بيشكيك".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا، التي ستترأس منظمة معاهدة الأمن الجماعي في عام 2026، مستعدة للعمل عن كثب مع أمانة المنظمة وأمينها العام تالاتبيك ماساديكوف، مؤكدا تعليق روسيا لآمالها على ماساديكوف لعزيز التعاون بين أعضائها.
وقال لافروف خلال لقائه مع ماساديكوف، في العاصمة الروسية موسكو: "للاجتماع أهمية عملية أيضاً، نظراً لتولي روسيا رئاسة مجلس الأمن الجماعي هذا العام، ونحن على استعداد للعمل معكم ومع موظفي أمانتكم عن كثب".
ونوه لافروف إلى أن التهديدات والتحديات الجديدة في منطقة آسيا الوسطى، ولا سيما حول أفغانستان، تعد محورية لعمل منظمة معاهدة الأمن الجماعي.
وتولت روسيا رئاسة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في الأول من يناير/كانون الثاني 2026، تحت شعار: "الأمن الجماعي في عالم متعدد الأقطاب: هدف مشترك، مسؤولية مشتركة".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع لجنة التعاون العسكري التقني في أواخر يناير/كانون الثاني، بأن رئاسة روسيا للمنظمة تتطلب من موسكو العمل بشكل منهجي، بما في ذلك توسيع العلاقات العسكرية التقنية.
ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي تأسست استنادً لمعاهدة الأمن الجماعي الأساسية، الموقعة بتاريخ 15 أيار/مايو عام 1992، من قبل البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة؛ وتضم المنظمة حاليا كلاً من أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، بالإضافةً إلى روسيا.