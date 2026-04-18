لافروف: نسعى لاعتراف عالمي بجرائم النازية باعتبارها إبادة جماعية ضد شعب الاتحاد السوفيتي
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في رسالة مصورة اليوم السبت، نُشرت على موقع الوزارة الإلكتروني، بأن الدبلوماسية الروسية ستسعى لضمان اعتراف المجتمع... 18.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-18T22:05+0000
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في رسالة مصورة اليوم السبت، نُشرت على موقع الوزارة الإلكتروني، بأن الدبلوماسية الروسية ستسعى لضمان اعتراف المجتمع الدولي بالجرائم التي ارتكبها النازيون والمتعاونون معهم ضد مواطني الاتحاد السوفيتي، باعتبارها إبادة جماعية للشعب السوفيتي.
ونٌشر خطاب وزير الخارجية بمناسبة يوم ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي خلال الحرب الوطنية العظمى.
وأوضح لافروف: "لقد تم تأكيد وقائع الإبادة الجماعية في الأراضي المحتلة للاتحاد السوفيتي السابق بأمر من المحكمة في جميع الكيانات المكونة لروسيا الاتحادية، حيث ارتكب الفاشيون الألمان وشركاؤهم من دول أخرى، الذين تجمّعوا تحت راية النازية، جرائم ضد المدنيين خلال الحرب الوطنية العظمى"،
وأضاف: "ستسعى الدبلوماسية الروسية إلى ضمان اعتراف المجتمع الدولي بجرائم النازيين وشركائهم ضد مواطني الاتحاد السوفيتي باعتبارها إبادة جماعية للشعب السوفيتي".
وأكد لافروف أن "المؤهلات ذات الصلة منصوص عليها بالفعل في عدد من الوثائق المعتمدة داخل رابطة الدول المستقلة ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي".
وأوضح: "تجرم روسيا إعادة إحياء النازية، بما في ذلك الأعمال التي تدنس يوم ذكرى الإبادة الجماعية".