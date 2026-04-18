عربي
لافروف: يجب أن لا نغفل عن القضية الفلسطينية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لمحادثات سلام ويعلن عن علاقات طيبة جدا مع إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260418/لافروف-يشارك-في-منتدى-أنطاليا-الدبلوماسي-في-تركيا-1112660056.html
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، أنه مع التركيز على الوضع في مضيق هرمز، يجب ألا يغفل العالم عن القضية... 18.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-18T09:18+0000
2026-04-18T10:22+0000
روسيا
العالم
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/12/1112659694_0:0:846:477_1920x0_80_0_0_d56d658585b711d5f42f51a4e90e177b.jpg
https://sarabic.ae/20260417/لافروف-الأزمة-في-الشرق-الأوسط-تغير-التوجهات-بالقارة-الأوراسية-بما-في-ذلك-بشأن-الأمن-1112633894.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لافروف يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا
سبوتنيك عربي
لافروف يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا
2026-04-18T09:18+0000
true
PT1S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/12/1112659694_111:0:846:551_1920x0_80_0_0_ab00edbff8b6edb1011f0fb79c7e6917.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم

لافروف: يجب أن لا نغفل عن القضية الفلسطينية

09:18 GMT 18.04.2026 (تم التحديث: 10:22 GMT 18.04.2026)
© Ruptly
تابعنا عبر
يتبع
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا، أنه مع التركيز على الوضع في مضيق هرمز، يجب ألا يغفل العالم عن القضية الفلسطينية والوضع في سوريا.
وقال لافروف خلال جلسة خاصة لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي: "عندما ننظر إلى ما يحدث في مضيق هرمز، لا أريد حقًا أن نغفل عن القضية الفلسطينية. وبالمناسبة، هناك عمليات معقدة للغاية تجري في سوريا. وقد صرّح العديد من القادة الإسرائيليين، وأعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه، قد صرّح بأننا نشهد ميلاد دولة إسرائيلية جديدة، بما في ذلك الإشارة إلى الأراضي الشاسعة المجاورة".
وأكّد وزر الخارجية الروسي أنه "ببساطة، لا يحق للسياسيين والدبلوماسيين التركيز على أمرٍ يهيمن حاليًا على الصفحات الأولى للصحف والأخبار العاجلة على شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، لمجرد أن أحدهم يريده أن يكون الموضوع الرئيسي".
وبشأن أهداف العملية الأمريكية في إيران، أشار لافروف أنه هو السيطرة على النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز، ووفقا له، فإنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة لديها بالفعل خطط لتدمير الحضارة الإيرانية.
وتابع: "ليس من قبيل الصدفة أن تلك الدول الأوروبية التي تنعش فيها النازية علانية تدعم أوكرانيا بنشاط. ويشمل ذلك، للأسف، دولاً مثل ألمانيا وفنلندا. ولم تكن بريطانيا يوماً بعيدةً عن فلسفة النازية".
وبخصوص الناتو، أضاف لافروقف: "حلف الناتو ليس في أفضل حالاته، ويمكننا جميعًا على الأرجح الاعتراف بذلك. نحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية لحلف الناتو".
وقال لافروف: "لقد ابتكروا هذا الاسم (تحالف الراغبين)، لكنهم الآن يبدون أشبه بـ"تحالف أولئك الذين يريدون الظهور بمظهر حقيقي"، وتحالف أولئك الذين يريدون الظهور بمظهر واقعي، ولدي شعور بأن هذا كله سيتحول قريباً إلى 'تحالف أولئك الذين لا يريدون ذلك".
وأشار الوزير إلى أنه من الصعب تلبية المصالح الوطنية للدول الأوروبية من خلال فرض سياسة عسكرية انتقامية.
وقال: "هناك مفهوم جديد يُناقش على نطاق واسع حاليًا، والذي بموجبه يريد الأمريكيون التخلص من عبء تمويل الأمن الأوروبي، ثم التوصل إلى اتفاق مع روسيا، ثم التحول بالكامل إلى مواجهة طويلة الأمد ضد جمهورية الصين الشعبية... بدلاً من ذلك، يقترحون إنشاء كتلة تضم الاتحاد الأوروبي... وتركيا وبريطانيا وأوكرانيا".
ووفقاً له، فإن أي هيكل جديد جذرياً سيظل عدوانياً، لا سيما بالنظر إلى نوعية الأشخاص الذين يقودون الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي حالياً .
وتابع: "سارع زيلينسكي إلى تبني هذه الفكرة، قائلاً إن الجيش الأوكراني سيكون النواة والقلب والضمانة لنجاح هذا التكتل بأكمله ... كل ما نحتاجه هو أن تمول جيشنا الذي يبلغ عدده 800 ألف شخص".
وأوضح وزير الخارجية قائلاً: "هذه هي المرة الثالثة في التاريخ البشري الحديث التي ينشأ فيها تهديد عالمي من أوروبا".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2026
لافروف: الأزمة في الشرق الأوسط تغير التوجهات بالقارة الأوراسية بما في ذلك بشأن الأمن
أمس, 11:19 GMT
وأشارت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي هاكان فيدان ناقشا الوضع في الخليج العربي والشرق الأوسط خلال اجتماع في أنطاليا، مؤكدين التزامهما المتبادل بالتعاون للتغلب على الأزمات.
يشارك لافروف في المنتدى كضيف شرف. وكان قد أجرى سابقاً محادثات مغلقة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
في العام الماضي، أشار وزير الخارجية التركي إلى الاهتمام الكبير بخطابات لافروف، واصفاً إياه بأنه "نجم منتدى أنطاليا" نظراً للاهتمام الذي حظيت به تصريحاته ومؤتمراته الصحفية.
تشارك وفود من أكثر من 150 دولة في المنتدى، بما في ذلك 22 رئيس دولة وحكومة، و14 نائب رئيس ونائب رئيس وزراء، وأكثر من 50 وزيراً، من بينهم 39 وزير خارجية، وأكثر من 500 مشارك رفيع المستوى، و79 ممثلاً عن المنظمات الدولية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала