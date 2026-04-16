الكرملين: روسيا تعيش منذ سنوات تحت وطأة العقوبات غير الشرعية وقد اكتسبت الخبرة في الحد من تداعياتها
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا تعيش منذ سنوات تحت وطأة عقوبات تعتبرها غير شرعية، مشيرًا إلى أن موسكو قد... 16.04.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260415/الكرملين-التأثير-السلبي-على-الاقتصاد-العالمي-لا-يزال-قائما-رغم-وقف-إطلاق-النار-في-الشرق-الأوسط-1112589747.html
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا تعيش منذ سنوات تحت وطأة عقوبات تعتبرها غير شرعية، مشيرًا إلى أن موسكو قد اكتسبت الخبرة في الحد من تداعياتها.
وقال بيسكوف في حديث للصحفيين، تعليقاً على تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت: "نحن لا نعيش تحت وطأة العقوبات منذ شهور بل منذ سنوات، عقوبات نعتبرها غير شرعية من منظور القانون الدولي. لقد تعلمنا بالفعل كيف نعمل بطريقة تحد من تداعيات هذه الإجراءات على مصالحنا. وسنستمر في فعل ذلك".
وكان وزير الخزانة الأمريكي قد أعلن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة لن تجدد التراخيص التي كانت تمنح بشكل مؤقت، الحق في شراء النفط الروسي خلال الصراع الإيراني.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس الأربعاء، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا لا تزال قائمة ، فضلاً عن استمرار التمييز ضد شركات الطاقة الروسية في السوق.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب زيارته للصين: "في إطار العقوبات التي لا تزال قائمة رغم كل شيء، والتي فرضتها الإدارة السابقة (الولايات المتحدة ) والتي تحافظ عليها الإدارة الجديدة وتعززها وتوسعها، يستمر التمييز ضد الشركات الروسية في أسواق الطاقة العالمية".