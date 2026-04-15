الكرملين: التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي لا يزال قائما رغم وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي لا يزال قائما رغم وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مشيرا... 15.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-15T16:44+0000

وقال بيسكوف خلال مقابلة: "هناك وقف لإطلاق النار على الأرض، ونأمل أن يستمر، ولكن في الوقت نفسه، تستمر التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي".وأكد بيسكوف بأنه لا تتم حاليا مناقشة مبادرة روسيا لنقل اليورانيوم المخصب من إيران إلى روسيا لكن الرئيس بوتين مستعد للعودة إليها، وقال: "حاليا لا تتم مناقشته، لكن الرئيس بوتين مستعد للعودة إلى هذه المبادرة".وأضاف: "لم تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قط أي محاولات من جانب إيران لتطوير أسلحة نووية. من المهم جدًا ألا ننسى ذلك".وتابع: "كانت روسيا والصين هما الدولتان اللتان حذرتا من عواقب سلبية للغاية، إذا تم حل القضية الإيرانية باتجاه الحرب"، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتصال دائم مع قادة إيران وإسرائيل ودول الخليج.وأضاف: "نحن ندعو جميع الأطراف إلى تبني نهج متوازن، وضبط النفس، وبالطبع ضمان حرية الملاحة التجارية في منطقة الخليج".وأشار بيسكوف إلى أن لكل من إيران وإسرائيل الحق بامتلاك ضمانات أمنية ، لكن لا ينبغي أن تأتي هذه الضمانات على حساب دول أخرى، وقال: "جميع دول المنطقة - بما في ذلك إسرائيل وإيران ولبنان وفلسطين، لها الحق في الحصول على ضمانات أمنية. ومع ذلك، لا يمكن تقديم ضمانات أمنية لدولة ما على حساب دولة أخرى".وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تقدر عاليا دور باكستان في تنظيم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران

