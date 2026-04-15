الكرملين: التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي لا يزال قائما رغم وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي لا يزال قائما رغم وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي لا يزال قائما رغم وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مشيرا... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
وقال بيسكوف خلال مقابلة: "هناك وقف لإطلاق النار على الأرض، ونأمل أن يستمر، ولكن في الوقت نفسه، تستمر التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي".وأكد بيسكوف بأنه لا تتم حاليا مناقشة مبادرة روسيا لنقل اليورانيوم المخصب من إيران إلى روسيا لكن الرئيس بوتين مستعد للعودة إليها، وقال: "حاليا لا تتم مناقشته، لكن الرئيس بوتين مستعد للعودة إلى هذه المبادرة".وأضاف: "لم تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قط أي محاولات من جانب إيران لتطوير أسلحة نووية. من المهم جدًا ألا ننسى ذلك".وتابع: "كانت روسيا والصين هما الدولتان اللتان حذرتا من عواقب سلبية للغاية، إذا تم حل القضية الإيرانية باتجاه الحرب"، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتصال دائم مع قادة إيران وإسرائيل ودول الخليج.وأضاف: "نحن ندعو جميع الأطراف إلى تبني نهج متوازن، وضبط النفس، وبالطبع ضمان حرية الملاحة التجارية في منطقة الخليج".وأشار بيسكوف إلى أن لكل من إيران وإسرائيل الحق بامتلاك ضمانات أمنية ، لكن لا ينبغي أن تأتي هذه الضمانات على حساب دول أخرى، وقال: "جميع دول المنطقة - بما في ذلك إسرائيل وإيران ولبنان وفلسطين، لها الحق في الحصول على ضمانات أمنية. ومع ذلك، لا يمكن تقديم ضمانات أمنية لدولة ما على حساب دولة أخرى".وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تقدر عاليا دور باكستان في تنظيم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران
https://sarabic.ae/20260415/إيران-ممتنة-لعرض-روسيا-المساعدة-في-حل-دبلوماسي-للملف-النووي--وزارة-الخارجية-1112583568.html
https://sarabic.ae/20260415/تصويت-برأيك-هل-تحصل-واشنطن-بحصار-موانئ-إيران-على-ما-فشلت-بتحقيقه-بالمفاوضات؟-1112579748.html
https://sarabic.ae/20260415/بيزشكيان-إيران-لا-تسعى-للحرب-ولا-تخضع-لمحاولات-فرض-الإرادة-عليها--الرئاسة-1112574807.html
سبوتنيك عربي
16:02 GMT 15.04.2026 (تم التحديث: 16:44 GMT 15.04.2026)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي لا يزال قائما رغم وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن روسيا لا تزال موردًا موثوقا لموارد الطاقة لجميع الدول التي تواصل التعاون معها.
وقال بيسكوف خلال مقابلة: "هناك وقف لإطلاق النار على الأرض، ونأمل أن يستمر، ولكن في الوقت نفسه، تستمر التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي".

وتابع: "تواصل روسيا كونها موردًا موثوقًا للطاقة لجميع الدول التي نواصل التعاون معها".

وأكد بيسكوف بأنه لا تتم حاليا مناقشة مبادرة روسيا لنقل اليورانيوم المخصب من إيران إلى روسيا لكن الرئيس بوتين مستعد للعودة إليها، وقال: "حاليا لا تتم مناقشته، لكن الرئيس بوتين مستعد للعودة إلى هذه المبادرة".
إيران ممتنة لعرض روسيا المساعدة في حل دبلوماسي للملف النووي- وزارة الخارجية
وأضاف: "لم تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية قط أي محاولات من جانب إيران لتطوير أسلحة نووية. من المهم جدًا ألا ننسى ذلك".

وأوضح أن المبادرة التي أطلقتها روسيا لنقل اليورانيوم المخصب من إيران كان من الممكن أن تكون حلا جيدا، لكن أمريكا هي من رفضتها، وقال: "كانت روسيا مستعدة لاستقبال اليورانيوم المخصب الإيراني على أراضيها. كان من الممكن أن يكون هذا حلا جيدا، لكن لسوء الحظ، رفض الجانب الأمريكي هذا العرض".

وتابع: "كانت روسيا والصين هما الدولتان اللتان حذرتا من عواقب سلبية للغاية، إذا تم حل القضية الإيرانية باتجاه الحرب"، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتصال دائم مع قادة إيران وإسرائيل ودول الخليج.
وأضاف: "نحن ندعو جميع الأطراف إلى تبني نهج متوازن، وضبط النفس، وبالطبع ضمان حرية الملاحة التجارية في منطقة الخليج".

وأكد بيسكوف أن الوضع في محطة بوشهر النووية في إيران كان خطيرًا للغاية إثر الهجمات، ولحسن الحظ مرت بسلام.

وأشار بيسكوف إلى أن لكل من إيران وإسرائيل الحق بامتلاك ضمانات أمنية ، لكن لا ينبغي أن تأتي هذه الضمانات على حساب دول أخرى، وقال: "جميع دول المنطقة - بما في ذلك إسرائيل وإيران ولبنان وفلسطين، لها الحق في الحصول على ضمانات أمنية. ومع ذلك، لا يمكن تقديم ضمانات أمنية لدولة ما على حساب دولة أخرى".
وأشار بيسكوف إلى أن روسيا تقدر عاليا دور باكستان في تنظيم المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران
