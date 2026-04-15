إيران ممتنة لعرض روسيا المساعدة في حل دبلوماسي للملف النووي- وزارة الخارجية
عبرت إيران عن امتنانها لروسيا لاستعدادها للمساعدة في التوصل إلى حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني، بحسب ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
وصرح بقائي خلال مؤتمر صحفي: "لدينا علاقات جيدة مع روسيا، وتجربة تعاون ناجحة للغاية في المجال النووي... وقد أكد المسؤولون الروس مرارًا استعدادهم للمساعدة في دفع العملية الدبلوماسية المتعلقة بالملف النووي، وكنا دائمًا ممتنين لروسيا على هذا الموقف الإيجابي".
وردًا على سؤال "سبوتنيك"، حول ما إذا كانت إيران بحاجة إلى خدمات روسيا في معالجة اليورانيوم المخصب وتحويله إلى وقود نووي، وكذلك تخزين اليورانيوم الإيراني المخصب، أوضح بقائي أن اتخاذ قرار بهذا الشأن يتطلب أولًا معرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، بما في ذلك بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن موسكو ستتقبل أي قرار تتخذه إيران بشأن اليورانيوم المخصّب.
وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي في بكين: "سنقبل أي قرار يرضي الجانب الإيراني، بشأن اليورانيوم المخصّب، في إطار حقوقها القانونية".
وأكد لافروف استعداد روسيا والصين لدعم أي شكل من أشكال الدعم الخارجي للمفاوضات الأمريكية الإيرانية.
وقال لافروف للصحفيين عقب زيارته لبكين: "نحن على استعداد لدعم مختلف أشكال الدعم الخارجي لهذه المفاوضات، مع جمهورية الصين الشعبية".