وزيرة الخزانة البريطانية تصف طريقة شن الحرب على إيران بـ"الحماقة"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260415/وزيرة-الخزانة-البريطانية-تصف-طريقة-شن-الحرب-على-إيران-بـالحماقة-1112577046.html
وزيرة الخزانة البريطانية تصف طريقة شن الحرب على إيران بـ"الحماقة"
سبوتنيك عربي
أعربت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، على أن قرار خوض حرب ضد إيران لم يكن موفقاً، مؤكدة أن بدء نزاع من دون تحديد الأهداف أو معرفة آلية الخروج منه يُعد... 15.04.2026, سبوتنيك عربي
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093331473_0:42:1280:762_1920x0_80_0_0_ae7a6a461677259fd04364e3e9efa903.jpg
وأكدت ريفز رفض بلادها الانضمام إلى الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، معتبرة أن هذا الخيار ليس مناسباً.وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، صرح يوم الجمعة الماضي، أنه ناقش القدرات العسكرية والأمور اللوجستية المتعلقة بعبور السفن من مضيق هرمز عندما تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وجاءت تصريحات ستارمر خلال زيارته للشرق الأوسط، متابعا: "كان هذا محور نقاشنا الليلة الماضية، النظر فيما ناقشته هنا، والتركيز أيضا على وضع خطة عملية بشأن الملاحة عبر المضيق".
https://sarabic.ae/20260410/ستارمر-ناقشت-مع-ترامب-الخيارات-العسكرية-بشأن-مضيق-هرمز-1112448722.html
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/01/1093331473_104:0:1176:804_1920x0_80_0_0_f95b3727797674bcd5b6f83049fcc5fd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Photoصواريخ إيران على إسرائيل
صواريخ إيران على إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2026
© Photo
تابعنا عبر
أعربت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، على أن قرار خوض حرب ضد إيران لم يكن موفقاً، مؤكدة أن بدء نزاع من دون تحديد الأهداف أو معرفة آلية الخروج منه يُعد حماقة.
وأكدت ريفز رفض بلادها الانضمام إلى الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، معتبرة أن هذا الخيار ليس مناسباً.
كما أبدت وزيرة الخزانة عن استيائها وغضبها من دخول الولايات المتحدة في الحرب من دون وجود استراتيجية واضحة للانسحاب أو تصور دقيق لأهدافها.
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
ستارمر: ناقشت مع ترامب الخيارات العسكرية بشأن مضيق هرمز
10 أبريل, 13:04 GMT
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، صرح يوم الجمعة الماضي، أنه ناقش القدرات العسكرية والأمور اللوجستية المتعلقة بعبور السفن من مضيق هرمز عندما تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن ستارمر، أنه "كنا نعمل على تشكيل تحالف من الدول... ووضع خطة سياسية ودبلوماسية وأيضا دراسة القدرات العسكرية... والأمور اللوجستية اللازمة لعبور السفن من المضيق".
وجاءت تصريحات ستارمر خلال زيارته للشرق الأوسط، متابعا: "كان هذا محور نقاشنا الليلة الماضية، النظر فيما ناقشته هنا، والتركيز أيضا على وضع خطة عملية بشأن الملاحة عبر المضيق".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала