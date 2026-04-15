وزيرة الخزانة البريطانية تصف طريقة شن الحرب على إيران بـ"الحماقة"
أعربت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، على أن قرار خوض حرب ضد إيران لم يكن موفقاً، مؤكدة أن بدء نزاع من دون تحديد الأهداف أو معرفة آلية الخروج منه يُعد...
أعربت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، على أن قرار خوض حرب ضد إيران لم يكن موفقاً، مؤكدة أن بدء نزاع من دون تحديد الأهداف أو معرفة آلية الخروج منه يُعد حماقة.
وأكدت ريفز رفض بلادها الانضمام إلى الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية، معتبرة أن هذا الخيار ليس مناسباً.
كما أبدت وزيرة الخزانة عن استيائها وغضبها من دخول الولايات المتحدة في الحرب من دون وجود استراتيجية واضحة للانسحاب أو تصور دقيق لأهدافها.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، صرح يوم الجمعة الماضي، أنه ناقش القدرات العسكرية والأمور اللوجستية المتعلقة بعبور السفن من مضيق هرمز
عندما تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، عن ستارمر، أنه "كنا نعمل على تشكيل تحالف من الدول... ووضع خطة سياسية ودبلوماسية وأيضا دراسة القدرات العسكرية... والأمور اللوجستية اللازمة لعبور السفن من المضيق".
وجاءت تصريحات ستارمر خلال زيارته للشرق الأوسط، متابعا: "كان هذا محور نقاشنا الليلة الماضية، النظر فيما ناقشته هنا، والتركيز أيضا على وضع خطة عملية بشأن الملاحة عبر المضيق
".