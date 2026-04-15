لافروف: موسكو ترحب بأي قرار تتخذه إيران بشأن اليورانيوم المخصب
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء، بأن موسكو ستتقبل أي قرار تتخذه إيران بشأن اليورانيوم المخصّب. 15.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-15T04:33+0000
وزير الدفاع الإسرائيلي يشترط إزالة اليورانيوم المخصب لإنهاء الحرب على إيران
وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي في بكين: "سنقبل أي قرار يرضي الجانب الإيراني (بشأن اليورانيوم المخصّب) في إطار حقوقها القانونية".
وأكد لافروف، استعداد روسيا والصين لدعم أي شكل من أشكال الدعم الخارجي للمفاوضات الأمريكية الإيرانية.
وقال لافروف للصحفيين عقب زيارته لبكين: نحن على استعداد لدعم مختلف أشكال الدعم الخارجي لهذه المفاوضات مع جمهورية الصين الشعبية.
ويزور وزير الخارجية الروسي الصين في الفترة من 14 إلى 15 أبريل.
وبدأت إيران والولايات المتحدة
، مفاوضات في إسلام آباد، السبت الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة لمدة أسبوعين في أعقاب تصعيد عسكري استمر نحو 40 يوما، إلا أن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أفاد بأن "الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق"، على حد قوله.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أنه "تم التوصل إلى تفاهم بشأن عدد من القضايا، لكن المواقف بقيت متباعدة حيال نقطتين أو ثلاث نقاط جوهرية"، وفق تعبيره.
من جانبه، أعلن ترامب، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة "بدأت حصارًا لكل السفن
التي تحاول دخول مضيق هرمز أو الخروج منه"، كما أصدر تعليماته إلى البحرية الأمريكية بتعقب واعتراض جميع السفن التي تدفع رسومًا لإيران مقابل العبور، على حد قوله.
وفي وقت سابق، تعهدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، ببدء تنفيذ الحصار على "جميع الحركة البحرية الداخلة إلى المواني الإيرانية والخارجة منها" في تمام الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش من يوم أمس الاثنين.