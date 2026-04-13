ترامب: لسنا بحاجة لدول أخرى للمشاركة في حصار المواني الإيرانية- عاجل
16:46 GMT 13.04.2026 (تم التحديث: 17:17 GMT 13.04.2026)
© REUTERS Alex Brandonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
© REUTERS Alex Brandon
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة "ليست بحاجة لدول أخرى للمشاركة في حصار مواني إيران"، وفق تعبيره.
وزعم ترامب أن "إيران تواصلت معه"، اليوم الاثنين، و"أبدت رغبتها في إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة"، على حد قوله.
⚡️ إيران لن تمتلك سلاحا نوويا - ترامب— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 13, 2026
🔸 لا يمكن لبلد أن يبتز العالم بإغلاق مضيق هرمز
🔸 لا نستخدم مضيق هرمز ولسنا بحاجة إليه ولدينا نفط وغاز أكثر من حاجتنا
🔸هناك الكثير من الناقلات والسفن باتجاه الولايات المتحدة لتحميل النفط
🔸 لسنا بحاجة لدول أخرى للمشاركة في حصار موانئ…
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الحصار البحري على مضيق هرمز بدأ في وقت سابق من اليوم.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين ردا على سؤاله عن الحصار: "نعم، بدأ عند الساعة 10 صباحًا (14:00 بتوقيت غرينتش)".
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بنائبه جيه دي فانس وفريق التفاوض الأميركي بعد محادثات مع إيران، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق حول القضية النووية.
⚡️الحصار قد بدأ - ترامب— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 13, 2026
🔸 لا يوجد قتال الآن وهناك حصار والإيرانيون لا يقومون بأي أعمال تجارية
🔸 إيران لم توافق على عدم امتلاك سلاح نووي
🔸كثير من الرؤساء الأمريكيين يأسفون لعدم اتخاذهم خطوات حيال إيران
وقال ترامب، للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان ينوي إرسال فانس في حال سيتم عقد جولة أخرى من المحادثات مع إيران: "حسنا، لقد قام (فانس) بعمل جيد. (المبعوث الخاص) ستيف [ويتكوف] وجاريد (كوشنر)، جميعهم قاموا بعمل جيد جدا.. لقد تم استدعاؤنا من الجانب الآخر (إيران). هم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق" .
وأشار ترامب إلى أنه رغم اتفاق "الوفدين على عدة أمور، إلا أن الخلافات استمرت حول قضية البرنامج النووي الإيراني".