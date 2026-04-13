ترامب: سنفرض حصارا على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض حصارًا على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية. 13.04.2026, سبوتنيك عربي

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "ستقوم الولايات المتحدة بفرض حصار على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها في 13 نيسان/أبريل عند الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي".وأوضحت: "ستُطبق هذه القيود على السفن القادمة من جميع الدول والمتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو منها. مع العلم أن حرية المرور عبر مضيق هرمز ستظل متاحة للسفن الداخلة إلى موانئ الدول الأخرى أو الخارجة منها".وأعلن الجانبان الإيراني والأمريكي، صباح يوم أمس الأحد، عن فشل التوصل لاتفاق خلال المفاوضات في إسلام آباد التي سعت إلى جمع الطرفين بهدف وقف التصعيد في الشرق الأوسط ووضع حد لحرب بدأتها واشنطن وتل أبيب أنهكت العالم وشلت سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالنفط.وبدوره، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية فرض حصار بحري على إيران، مشابه لما حصل في فنزويلا، في حال رفضها القبول بالاتفاق المقترح من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول المسار الذي سيحسم الصراع في الشرق الأوسط.ترامب: إيران في حالة سيئة ويائسة للغاية ولن تمتلك سلاحا نووياإعلام: ترامب يدرس استئناف ضربات عسكرية محدودة على إيران

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

