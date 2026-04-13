https://sarabic.ae/20260413/ترامب-سنفرض-حصارا-على-السفن-التي-تدخل-أو-تغادر-الموانئ-الإيرانية-1112516065.html
ترامب: سنفرض حصارا على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض حصارًا على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية. 13.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-13T05:50+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/02/1112231421_0:0:1229:691_1920x0_80_0_0_df196e532a692b4edd79925c93cb1955.jpg
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "ستقوم الولايات المتحدة بفرض حصار على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها في 13 نيسان/أبريل عند الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي".وأوضحت: "ستُطبق هذه القيود على السفن القادمة من جميع الدول والمتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو منها. مع العلم أن حرية المرور عبر مضيق هرمز ستظل متاحة للسفن الداخلة إلى موانئ الدول الأخرى أو الخارجة منها".وأعلن الجانبان الإيراني والأمريكي، صباح يوم أمس الأحد، عن فشل التوصل لاتفاق خلال المفاوضات في إسلام آباد التي سعت إلى جمع الطرفين بهدف وقف التصعيد في الشرق الأوسط ووضع حد لحرب بدأتها واشنطن وتل أبيب أنهكت العالم وشلت سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالنفط.وبدوره، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية فرض حصار بحري على إيران، مشابه لما حصل في فنزويلا، في حال رفضها القبول بالاتفاق المقترح من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول المسار الذي سيحسم الصراع في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260413/رئيس-الوزراء-الأسترالي-الولايات-المتحدة-تعمل-بشكل-منفرد-في-حصار-مضيق-هرمز-1112515300.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/02/1112231421_170:0:1229:794_1920x0_80_0_0_21cc8a561823f1c08ea11ad04872955d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وكانت قد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستبدأ حصارًا بحريًا على إيران في 13 أبريل/نيسان.
