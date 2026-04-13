تسجيل 6558 انتهاكا لهدنة عيد الفصح من قبل القوات الأوكرانية - الدفاع الروسية
بث مباشر
ترامب: سنفرض حصارا على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض حصارًا على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية. 13.04.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "ستقوم الولايات المتحدة بفرض حصار على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها في 13 نيسان/أبريل عند الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي".وأوضحت: "ستُطبق هذه القيود على السفن القادمة من جميع الدول والمتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو منها. مع العلم أن حرية المرور عبر مضيق هرمز ستظل متاحة للسفن الداخلة إلى موانئ الدول الأخرى أو الخارجة منها".وأعلن الجانبان الإيراني والأمريكي، صباح يوم أمس الأحد، عن فشل التوصل لاتفاق خلال المفاوضات في إسلام آباد التي سعت إلى جمع الطرفين بهدف وقف التصعيد في الشرق الأوسط ووضع حد لحرب بدأتها واشنطن وتل أبيب أنهكت العالم وشلت سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالنفط.وبدوره، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية فرض حصار بحري على إيران، مشابه لما حصل في فنزويلا، في حال رفضها القبول بالاتفاق المقترح من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول المسار الذي سيحسم الصراع في الشرق الأوسط.
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرض حصارًا على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "ستقوم الولايات المتحدة بفرض حصار على السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها في 13 نيسان/أبريل عند الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي".

وكانت قد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة ستبدأ حصارًا بحريًا على إيران في 13 أبريل/نيسان.

وأوضحت: "ستُطبق هذه القيود على السفن القادمة من جميع الدول والمتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو منها. مع العلم أن حرية المرور عبر مضيق هرمز ستظل متاحة للسفن الداخلة إلى موانئ الدول الأخرى أو الخارجة منها".
رئيس الوزراء الأسترالي: الولايات المتحدة تعمل بشكل منفرد في حصار مضيق هرمز
وأعلن الجانبان الإيراني والأمريكي، صباح يوم أمس الأحد، عن فشل التوصل لاتفاق خلال المفاوضات في إسلام آباد التي سعت إلى جمع الطرفين بهدف وقف التصعيد في الشرق الأوسط ووضع حد لحرب بدأتها واشنطن وتل أبيب أنهكت العالم وشلت سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالنفط.
وبدوره، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية فرض حصار بحري على إيران، مشابه لما حصل في فنزويلا، في حال رفضها القبول بالاتفاق المقترح من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول المسار الذي سيحسم الصراع في الشرق الأوسط.
ترامب: إيران في حالة سيئة ويائسة للغاية ولن تمتلك سلاحا نوويا
إعلام: ترامب يدرس استئناف ضربات عسكرية محدودة على إيران
