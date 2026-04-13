https://sarabic.ae/20260413/إعلام-ترامب-يدرس-استئناف-ضربات-عسكرية-محدودة-على-إيران-1112514289.html

إعلام: ترامب يدرس استئناف ضربات عسكرية محدودة على إيران

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس استئناف شن ضربات عسكرية محدودة على إيران، بالإضافة إلى فرض سيطرة أمريكية على مضيق هرمز، كوسيلة... 13.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-13T01:07+0000

إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110606227_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_229630f451878ef69500ccf8b80c2f92.jpg

ونقلت صحيفة غربية، مساء الأحد، عن مسؤولين وأشخاص وصفتهم بـ"المطلعين"، أن "ترامب ومستشاريه يدرسون استئناف شن ضربات عسكرية محدودة على إيران، حيث يأتي ذلك بالتوازي مع الحصار البحري المفروض على مضيق هرمز، في محاولة لكسر الجمود في مسار المفاوضات".وأكدت أن هذه الخيارات طُرحت خلال مناقشات جرت، أمس الأحد، بعد ساعات من انهيار جولة المحادثات التي عُقدت في باكستان، دون تحقيق أي تقدم يُذكر بين واشنطن وطهران.ولفتت الصحيفة إلى أن "من بين السيناريوهات التي كان مطروحة أيضا إعادة إطلاق حملة قصف واسعة النطاق، غير أن هذا الخيار يعد أقل ترجيحا في الوقت الراهن، نظرا لمخاوف داخل الإدارة الأمريكية من تداعياته على استقرار المنطقة، إضافة إلى تحفظ ترامب على الانخراط في صراعات عسكرية طويلة الأمد".وذكرت الصحيفة أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال منفتحا على حل دبلوماسي مع إيران، في وقت يواصل فيه التلويح بخيارات تصعيدية.في وقت وصف المسؤولون قرار فرض الحصار البحري بأنه "الخيار الأقل سوءا" في ظل تعقيدات المشهد، حيث تسعى واشنطن إلى كسر الجمود دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.وأكد أن "المفاوضين الإيرانيين يبذلون جهودا كبيرة لحماية حقوق ومصالح إيران باستخدام كل الإمكانيات والخبرات المتاحة"، مشيرا إلى أن بلاده ماضية في مسارها رغم التحديات والتجارب السابقة.وأوضح المتحدث، أن "المفاوضات خلال الـ24 ساعة الماضية تناولت عدة ملفات رئيسية، من بينها مضيق هرمز، والملف النووي، والتعويضات عن الحرب، ورفع العقوبات، وإنهاء النزاعات الإقليمية"، وشدد بقائي، على أن نجاح هذه العملية الدبلوماسية يعتمد على "جدية الطرف الآخر وحسن نيته"، مطالبا بعدم طرح ما وصفها بـ"المطالب المفرطة وغير المشروعة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

