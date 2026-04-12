تعليقا على المفاوضات مع أمريكا.. عراقجي: لم نتعلم أي دروس

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
تعليقا على المفاوضات مع أمريكا.. عراقجي: لم نتعلم أي دروس
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، فجر الإثنين، بأنه في محادثات مكثفة على أعلى مستوى منذ 47 عاما، انخرطت إيران مع الولايات المتحدة بحسن نية لإنهاء الحرب. 12.04.2026, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار العالم الآن
الأخبار
ونشر عراقجي، في وقت مبكر من صباح الاثنين، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلا: "ولكن عندما اقتربنا من "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، واجهنا تشددا مفرطا، وتغييرا مستمرا للأهداف، وحصارا".وتابع وزير الخارجية الإيراني: "لم نتعلم أي دروس. حسن النية يولد حسن النية، والعداوة تولد عداوة".
22:23 GMT 12.04.2026
صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، فجر الإثنين، بأنه في محادثات مكثفة على أعلى مستوى منذ 47 عاما، انخرطت إيران مع الولايات المتحدة بحسن نية لإنهاء الحرب.
ونشر عراقجي، في وقت مبكر من صباح الاثنين، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلا: "ولكن عندما اقتربنا من "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، واجهنا تشددا مفرطا، وتغييرا مستمرا للأهداف، وحصارا".
وتابع وزير الخارجية الإيراني: "لم نتعلم أي دروس. حسن النية يولد حسن النية، والعداوة تولد عداوة".
ناقلة غاز بترول مسال راسية في مضيق هرمز وسط انخفاض حركة الملاحة، وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في شناص، عمان، 11 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
القيادة المركزية الأمريكية: سيتم فرض حصار شامل على الموانئ الإيرانية اعتبارا من الاثنين
21:33 GMT
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، بانتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولات دفع المفاوضات نحو إطار عمل مشترك.
وأوضح فانس، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
وأضاف أن "الجانب الأمريكي أبدى مرونة خلال المفاوضات وقدّم نوايا حسنة، إلا أن الجهود لم تنجح"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين اختاروا عدم الاستجابة للمطالب المطروحة".
وتابع ‏فانس: "على الإيرانيين أن يدركوا أن هذا كان آخر عرض لدينا ولم نقدم غيره"، مشيدا بدور الوفد الباكستاني، واصفًا جهوده بأنها مهمة ورائعة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأحد، إن إيران لم تف بتعهداتها بشأن فتح مضيق هرمز، متهما إياها بالتسبب في حالة من القلق والاضطراب العالمي، في ظل مزاعم حول زرع ألغام بحرية في الممر الحيوي، رغم ما وصفه بتدمير قدراتها البحرية المرتبطة بهذه العمليات.
وأوضح ترامب، في بيان له عبر منصة "تروث سوشيال"، أنه تلقى إحاطة من نائبه، جي دي فانس، ومبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف، وصهره، جاريد كوشنر، بشأن المفاوضات التي عُقدت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، ولم تسفر عن اتفاق، مشيدا بدور القيادة الباكستانية في تيسيرها، واعتبر أن هذه الجهود ساهمت في تجنب تصعيد كبير كان قد يؤدي إلى حرب واسعة النطاق.
