انتهاء المفاوضات الإيرانية الأمريكية في إسلام آباد دون التوصل لاتفاق

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بانتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولات دفع المفاوضات نحو إطار... 12.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-12T05:46+0000

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن الوفد الإيراني حاول تقديم مقترحات للتقريب بين وجهات النظر، إلا أن ما وصفته بـ"المطالب المفرطة" من الجانب الأمريكي حالت دون تحقيق تقدم.وأشارت الوكالة إلى أن "واشنطن سعت للحصول على تنازلات تتعلق بملف مضيق هرمز والبرنامج النووي، بما في ذلك إخراج مواد نووية من البلاد".كما نقلت "تسنيم" عن مصدر مطلع، قوله إن "إيران قدّمت خلال المفاوضات الأخيرة مبادرات ومقترحات معقولة"، مشيرا إلى أن "الكرة باتت الآن في ملعب الولايات المتحدة للنظر في القضايا المطروحة بواقعية".وأكد أنه في حال عدم قبول الولايات المتحدة باتفاق معقول، فلن يطرأ أي تغيير على الوضع في مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو مكان لأي جولة مقبلة محتملة من المفاوضات بين الجانبين.كما نقلت وكالة "فارس" عن مصدر في فريق التفاوض، أن طهران رفضت شروطا أمريكية تتعلق بمضيق هرمز والبرنامج النووي السلمي، معتبرة أن ما وصفته بـ"الأطماع الأمريكية" منع التوصل إلى اتفاق أو إطار مشترك.وأضاف المصدر أن طهران لا تخطط لعقد جولة جديدة من المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي لم يُبدِ استعدادا لتخفيض سقف توقعاته، وأنه طالب بتنازلات لم يتمكن من الحصول عليها حتى عبر الحرب.وكان جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، قال إن "المفاوضات مع إيران لم تحقق اتفاقا مرضيا للطرفين"، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي سيعود إلى الولايات المتحدة.وأضاف أن "الجانب الأمريكي أبدى مرونة خلال المفاوضات وقدّم نوايا حسنة، إلا أن الجهود لم تنجح"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين اختاروا عدم الاستجابة للمطالب المطروحة".وتابع ‏فانس: "على الإيرانيين أن يدركوا أن هذا كان آخر عرض لدينا ولم نقدم غيره"، مشيدا بدور الوفد الباكستاني، واصفًا جهوده بأنها مهمة ورائعة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.وأضاف بقائي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الوفد الإيراني في إسلام آباد أمضى يوما طويلا وحافلا، حيث استمرت المفاوضات المكثفة دون انقطاع، مع تبادل مستمر للرسائل والنصوص بين الجانبين، وذلك بوساطة باكستان".وأكد أن "المفاوضين الإيرانيين يبذلون جهودا كبيرة لحماية حقوق ومصالح إيران باستخدام كل الإمكانيات والخبرات المتاحة"، مشيرا إلى أن بلاده ماضية في مسارها رغم التحديات والتجارب السابقة.وأوضح المتحدث، أن "المفاوضات خلال الـ24 ساعة الماضية تناولت عدة ملفات رئيسية، من بينها مضيق هرمز، والملف النووي، والتعويضات عن الحرب، ورفع العقوبات، وإنهاء النزاعات الإقليمية".وشدد بقائي، على أن نجاح هذه العملية الدبلوماسية يعتمد على "جدية الطرف الآخر وحسن نيته"، مطالبا بعدم طرح ما وصفها بـ"المطالب المفرطة وغير المشروعة".

https://sarabic.ae/20260411/الحكومة-الإيرانية-مفاوضات-إسلام-آباد-ستستمر-رغم-بعض-الخلافات-المتبقية-1112486158.html

https://sarabic.ae/20260411/ترامب-لا-فرق-لدي-إذا-تم-التوصل-لاتفاق-مع-إيران-1112485945.html

https://sarabic.ae/20260411/خبير-عسكريالغاية-الاستراتيجية-لواشنطن-استخدام-الطاقة-كوسيلة-للضغط-على-الصين-وتكريس-تبعية-أوروبا-1112485012.html

https://sarabic.ae/20260411/الحرس-الثوري-الإيراني-عبور-مضيق-هرمز-يقتصر-على-السفن-المدنية-وفق-ضوابط-محددة--1112485456.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

