انتهاء المفاوضات الإيرانية الأمريكية في إسلام آباد دون التوصل لاتفاق

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
انتهاء المفاوضات الإيرانية الأمريكية في إسلام آباد دون التوصل لاتفاق
انتهاء المفاوضات الإيرانية الأمريكية في إسلام آباد دون التوصل لاتفاق
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بانتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولات دفع المفاوضات نحو إطار... 12.04.2026, سبوتنيك عربي
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن الوفد الإيراني حاول تقديم مقترحات للتقريب بين وجهات النظر، إلا أن ما وصفته بـ"المطالب المفرطة" من الجانب الأمريكي حالت دون تحقيق تقدم.وأشارت الوكالة إلى أن "واشنطن سعت للحصول على تنازلات تتعلق بملف مضيق هرمز والبرنامج النووي، بما في ذلك إخراج مواد نووية من البلاد".كما نقلت "تسنيم" عن مصدر مطلع، قوله إن "إيران قدّمت خلال المفاوضات الأخيرة مبادرات ومقترحات معقولة"، مشيرا إلى أن "الكرة باتت الآن في ملعب الولايات المتحدة للنظر في القضايا المطروحة بواقعية".وأكد أنه في حال عدم قبول الولايات المتحدة باتفاق معقول، فلن يطرأ أي تغيير على الوضع في مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو مكان لأي جولة مقبلة محتملة من المفاوضات بين الجانبين.كما نقلت وكالة "فارس" عن مصدر في فريق التفاوض، أن طهران رفضت شروطا أمريكية تتعلق بمضيق هرمز والبرنامج النووي السلمي، معتبرة أن ما وصفته بـ"الأطماع الأمريكية" منع التوصل إلى اتفاق أو إطار مشترك.وأضاف المصدر أن طهران لا تخطط لعقد جولة جديدة من المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي لم يُبدِ استعدادا لتخفيض سقف توقعاته، وأنه طالب بتنازلات لم يتمكن من الحصول عليها حتى عبر الحرب.وكان جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، قال إن "المفاوضات مع إيران لم تحقق اتفاقا مرضيا للطرفين"، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي سيعود إلى الولايات المتحدة.وأضاف أن "الجانب الأمريكي أبدى مرونة خلال المفاوضات وقدّم نوايا حسنة، إلا أن الجهود لم تنجح"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين اختاروا عدم الاستجابة للمطالب المطروحة".وتابع ‏فانس: "على الإيرانيين أن يدركوا أن هذا كان آخر عرض لدينا ولم نقدم غيره"، مشيدا بدور الوفد الباكستاني، واصفًا جهوده بأنها مهمة ورائعة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.وأضاف بقائي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الوفد الإيراني في إسلام آباد أمضى يوما طويلا وحافلا، حيث استمرت المفاوضات المكثفة دون انقطاع، مع تبادل مستمر للرسائل والنصوص بين الجانبين، وذلك بوساطة باكستان".وأكد أن "المفاوضين الإيرانيين يبذلون جهودا كبيرة لحماية حقوق ومصالح إيران باستخدام كل الإمكانيات والخبرات المتاحة"، مشيرا إلى أن بلاده ماضية في مسارها رغم التحديات والتجارب السابقة.وأوضح المتحدث، أن "المفاوضات خلال الـ24 ساعة الماضية تناولت عدة ملفات رئيسية، من بينها مضيق هرمز، والملف النووي، والتعويضات عن الحرب، ورفع العقوبات، وإنهاء النزاعات الإقليمية".وشدد بقائي، على أن نجاح هذه العملية الدبلوماسية يعتمد على "جدية الطرف الآخر وحسن نيته"، مطالبا بعدم طرح ما وصفها بـ"المطالب المفرطة وغير المشروعة".
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
باكستان
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, أخبار العالم الآن, العالم

انتهاء المفاوضات الإيرانية الأمريكية في إسلام آباد دون التوصل لاتفاق

02:57 GMT 12.04.2026 (تم التحديث: 05:46 GMT 12.04.2026)
© AP Photo / Jacquelyn Martinموكب نائب الرئيس جيه دي فانس في فندق "سيرينا" بعد وقت قصير من وصوله يوم السبت 11 أبريل 2026 إلى إسلام آباد لإجراء مفاوضات مع إيران
موكب نائب الرئيس جيه دي فانس في فندق سيرينا بعد وقت قصير من وصوله يوم السبت 11 أبريل 2026 إلى إسلام آباد لإجراء مفاوضات مع إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2026
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بانتهاء المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق، رغم محاولات دفع المفاوضات نحو إطار عمل مشترك.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن الوفد الإيراني حاول تقديم مقترحات للتقريب بين وجهات النظر، إلا أن ما وصفته بـ"المطالب المفرطة" من الجانب الأمريكي حالت دون تحقيق تقدم.
وأشارت الوكالة إلى أن "واشنطن سعت للحصول على تنازلات تتعلق بملف مضيق هرمز والبرنامج النووي، بما في ذلك إخراج مواد نووية من البلاد".
‏الحكومة الإيرانية: مفاوضات إسلام آباد ستستمر رغم بعض الخلافات المتبقية
‏الحكومة الإيرانية: مفاوضات إسلام آباد ستستمر رغم بعض الخلافات المتبقية
أمس, 22:38 GMT
كما نقلت "تسنيم" عن مصدر مطلع، قوله إن "إيران قدّمت خلال المفاوضات الأخيرة مبادرات ومقترحات معقولة"، مشيرا إلى أن "الكرة باتت الآن في ملعب الولايات المتحدة للنظر في القضايا المطروحة بواقعية".

وأوضح المصدر أن "واشنطن ارتكبت أخطاء في حساباتها خلال الحرب وكذلك في مسار التفاوض حتى الآن، ما حال دون تحقيق تقدم في المفاوضات"، مضيفا أن إيران "ليست في عجلة من أمرها" بشأن استئناف التفاوض.

وأكد أنه في حال عدم قبول الولايات المتحدة باتفاق معقول، فلن يطرأ أي تغيير على الوضع في مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد أو مكان لأي جولة مقبلة محتملة من المفاوضات بين الجانبين.

في السياق ذاته، قال التلفزيون الإيراني إن الوفد الإيراني أجرى مفاوضات مكثفة استمرت 21 ساعة بهدف الحفاظ على المصالح الوطنية، إلا أن المطالب الأمريكية حالت دون إحراز أي تقدم.

كما نقلت وكالة "فارس" عن مصدر في فريق التفاوض، أن طهران رفضت شروطا أمريكية تتعلق بمضيق هرمز والبرنامج النووي السلمي، معتبرة أن ما وصفته بـ"الأطماع الأمريكية" منع التوصل إلى اتفاق أو إطار مشترك.
ترامب: لا فرق لدي إذا تم التوصل لاتفاق مع إيران
ترامب: لا فرق لدي إذا تم التوصل لاتفاق مع إيران
أمس, 22:21 GMT
وأضاف المصدر أن طهران لا تخطط لعقد جولة جديدة من المفاوضات، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي لم يُبدِ استعدادا لتخفيض سقف توقعاته، وأنه طالب بتنازلات لم يتمكن من الحصول عليها حتى عبر الحرب.
وكان جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، قال إن "المفاوضات مع إيران لم تحقق اتفاقا مرضيا للطرفين"، مشيرا إلى أن الوفد الأمريكي سيعود إلى الولايات المتحدة.
وأوضح فانس، في مؤتمر صحفي من إسلام آباد، أن "المفاوضات استمرت لعدة ساعات دون التوصل إلى توافق نهائي"، مؤكدا أن واشنطن تسعى إلى رؤية التزام واضح من طهران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
وأضاف أن "الجانب الأمريكي أبدى مرونة خلال المفاوضات وقدّم نوايا حسنة، إلا أن الجهود لم تنجح"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين اختاروا عدم الاستجابة للمطالب المطروحة".
خبير عسكري: الغاية الاستراتيجية لواشنطن استخدام الطاقة كوسيلة للضغط على الصين وتكريس تبعية أوروبا
خبير عسكري: الغاية الاستراتيجية لواشنطن استخدام الطاقة كوسيلة للضغط على الصين وتكريس تبعية أوروبا
أمس, 20:45 GMT
وتابع ‏فانس: "على الإيرانيين أن يدركوا أن هذا كان آخر عرض لدينا ولم نقدم غيره"، مشيدا بدور الوفد الباكستاني، واصفًا جهوده بأنها مهمة ورائعة في تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قال إن الدبلوماسية بالنسبة لإيران تمثل استمرارًا لمسار دفاعي في إطار ما وصفه بالدفاع عن مصالح البلاد.
وأضاف بقائي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الوفد الإيراني في إسلام آباد أمضى يوما طويلا وحافلا، حيث استمرت المفاوضات المكثفة دون انقطاع، مع تبادل مستمر للرسائل والنصوص بين الجانبين، وذلك بوساطة باكستان".
وأكد أن "المفاوضين الإيرانيين يبذلون جهودا كبيرة لحماية حقوق ومصالح إيران باستخدام كل الإمكانيات والخبرات المتاحة"، مشيرا إلى أن بلاده ماضية في مسارها رغم التحديات والتجارب السابقة.
الحرس الثوري الإيراني: عبور مضيق هرمز يقتصر على السفن المدنية وفق ضوابط محددة
الحرس الثوري الإيراني: عبور مضيق هرمز يقتصر على السفن المدنية وفق ضوابط محددة
أمس, 21:38 GMT
وأوضح المتحدث، أن "المفاوضات خلال الـ24 ساعة الماضية تناولت عدة ملفات رئيسية، من بينها مضيق هرمز، والملف النووي، والتعويضات عن الحرب، ورفع العقوبات، وإنهاء النزاعات الإقليمية".
وشدد بقائي، على أن نجاح هذه العملية الدبلوماسية يعتمد على "جدية الطرف الآخر وحسن نيته"، مطالبا بعدم طرح ما وصفها بـ"المطالب المفرطة وغير المشروعة".
