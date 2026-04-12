الخارجية الإيرانية: ‏محادثات إسلام آباد تناولت رفع العقوبات والإنهاء الكامل للحرب

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الدبلوماسية بالنسبة لإيران تمثل استمرارًا لمسار دفاعي في إطار ما وصفه بالدفاع عن مصالح البلاد. 12.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-12T00:56+0000

وأضاف بقائي، عبر حسابه على منصة إكس، أن "الوفد الإيراني في إسلام آباد أمضى يومًا طويلًا وحافلًا، حيث استمرت المفاوضات المكثفة دون انقطاع، مع تبادل مستمر للرسائل والنصوص بين الجانبين، وذلك بوساطة باكستان".وأكد أن "المفاوضين الإيرانيين يبذلون جهودًا كبيرة لحماية حقوق ومصالح إيران باستخدام كل الإمكانيات والخبرات المتاحة"، مشيرًا إلى أن بلاده ماضية في مسارها رغم التحديات والتجارب السابقة.وأوضح المتحدث، أن "المحادثات خلال الـ24 ساعة الماضية تناولت عدة ملفات رئيسية، من بينها مضيق هرمز، والملف النووي، والتعويضات عن الحرب، ورفع العقوبات، وإنهاء النزاعات الإقليمية".وشدد بقائي، على أن نجاح هذه العملية الدبلوماسية يعتمد على “جدية الطرف الآخر وحسن نيته”، مطالبًا بعدم طرح ما وصفها بـ”المطالب المفرطة وغير المشروعة”.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الأحد، بأن "المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد قد انتقلت من مستوى الخبراء إلى المستوى الثلاثي الرئيسي للأطراف المعنية".وقال التلفزيون الإيراني، إنه، "وباقتراح من باكستان وموافقة الطرفين، ستُعقد جولة جديدة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة صباح اليوم الأحد".من جانبها، أكدت وكالة "فارس" الإيرانية، أن المفاوضات لا تزال جارية، مشيرة إلى أن "الجانب الأمريكي لا يزال يتصرف بنهج استبدادي".ونقلت وكالة عن مصدر مطلع قوله إن "الجولة السابقة من المفاوضات لم تُسفر عن التوصل إلى تفاهم بشأن نقاط الخلاف، رغم استمرار العمل على صياغة نص جديد".وأضاف المصدر، أن ما وصفها بـ”المطالب المفرطة” من الجانب الأمريكي تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق تقدم ملموس حتى الآن، مؤكدًا في الوقت نفسه أن جولة المفاوضات ستُستأنف يوم الأحد بناءً على المقترح الباكستاني وموافقة الطرفين.وأعلنت الحكومة الإيرانية، في الساعات الأولى من صباح الأحد، انتهاء جولة من المفاوضات بين الوفدين الإيراني والأمريكي، والتي استمرت لنحو 14 ساعة، وذلك بوساطة باكستان.وأوضحت الحكومة، عبر حسابها على منصة إكس، أن "الفرق الفنية من الجانبين تواصل حاليًا تبادل النصوص الفنية، في إطار العمل على تقريب وجهات النظر بشأن القضايا محل النقاش".ورغم وجود بعض الخلافات بين الطرفين، أكدت أن المفاوضات ستستمر خلال الفترة المقبلة، في مسعى للتوصل إلى تفاهمات مشتركة.ووصلت صباح أمس السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".

