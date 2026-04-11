إيران وأمريكا تتفقان على عقد جولة جديدة من المحادثات في باكستان صباح الأحد

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الأحد، بأن "المحادثات الجارية بين إيران والولايات المتحدة في إسلام آباد قد انتقلت من مستوى الخبراء إلى المستوى الثلاثي الرئيسي... 11.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-11T23:26+0000

وقال التلفزيون الإيراني، إنه، "وباقتراح من باكستان وموافقة الطرفين، ستُعقد جولة جديدة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة صباح اليوم الأحد".من جانبها، أكدت وكالة "فارس" الإيرانية، أن المفاوضات لا تزال جارية، مشيرة إلى أن "الجانب الأمريكي لا يزال يتصرف بنهج استبدادي".ونقلت وكالة عن مصدر مطلع قوله إن "الجولة السابقة من المفاوضات لم تُسفر عن التوصل إلى تفاهم بشأن نقاط الخلاف، رغم استمرار العمل على صياغة نص جديد".وأضاف المصدر، أن ما وصفها بـ”المطالب المفرطة” من الجانب الأمريكي تشكل عائقًا رئيسيًا أمام تحقيق تقدم ملموس حتى الآن، مؤكدًا في الوقت نفسه أن جولة المفاوضات ستُستأنف يوم الأحد بناءً على المقترح الباكستاني وموافقة الطرفين.وأعلنت الحكومة الإيرانية، في الساعات الأولى من صباح الأحد، انتهاء جولة من المفاوضات بين الوفدين الإيراني والأمريكي، والتي استمرت لنحو 14 ساعة، وذلك بوساطة باكستان.وأوضحت الحكومة، عبر حسابها على منصة إكس، أن "الفرق الفنية من الجانبين تواصل حاليًا تبادل النصوص الفنية، في إطار العمل على تقريب وجهات النظر بشأن القضايا محل النقاش".ورغم وجود بعض الخلافات بين الطرفين، أكدت أن المفاوضات ستستمر خلال الفترة المقبلة، في مسعى للتوصل إلى تفاهمات مشتركة.ووصلت صباح أمس السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".

