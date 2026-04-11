عربي
‏الحكومة الإيرانية: مفاوضات إسلام آباد ستستمر رغم بعض الخلافات المتبقية
‏الحكومة الإيرانية: مفاوضات إسلام آباد ستستمر رغم بعض الخلافات المتبقية
أعلنت الحكومة الإيرانية، في الساعات الأولى من صباح الأحد، انتهاء جولة من المفاوضات بين الوفدين الإيراني والأمريكي، والتي استمرت لنحو 14 ساعة، وذلك بوساطة... 11.04.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت الحكومة، عبر حسابها على منصة إكس، أن "الفرق الفنية من الجانبين تواصل حاليًا تبادل النصوص الفنية، في إطار العمل على تقريب وجهات النظر بشأن القضايا محل النقاش".ورغم وجود بعض الخلافات بين الطرفين، أكدت أن المفاوضات ستستمر خلال الفترة المقبلة، في مسعى للتوصل إلى تفاهمات مشتركة.وكانت وكالة "تسنيم" أفادت باختتام جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي عُقدت في إسلام آباد.وأشارت الوكالة، إلى أن المباحثات لا تزال تشهد بعض الخلافات الجوهرية بين الوفدين الإيراني والأمريكي، رغم استمرار التواصل بين الجانبين في محاولة لتقريب وجهات النظر.وأضافت أن “الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة”، معتبرة أن على واشنطن تجاوز ما وصفته بـ”تجاوزاتها المعتادة” واعتماد نهج أكثر واقعية بدلًا من الطموحات الحالية.ووصلت صباح أمس السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, أخبار العالم الآن, العالم

‏الحكومة الإيرانية: مفاوضات إسلام آباد ستستمر رغم بعض الخلافات المتبقية

22:38 GMT 11.04.2026 (تم التحديث: 22:39 GMT 11.04.2026)
© AP Photo / Jacquelyn Martinموكب نائب الرئيس جيه دي فانس في فندق "سيرينا" بعد وقت قصير من وصوله يوم السبت 11 أبريل 2026 إلى إسلام آباد لإجراء مفاوضات مع إيران
أعلنت الحكومة الإيرانية، في الساعات الأولى من صباح الأحد، انتهاء جولة من المفاوضات بين الوفدين الإيراني والأمريكي، والتي استمرت لنحو 14 ساعة، وذلك بوساطة باكستان.
وأوضحت الحكومة، عبر حسابها على منصة إكس، أن "الفرق الفنية من الجانبين تواصل حاليًا تبادل النصوص الفنية، في إطار العمل على تقريب وجهات النظر بشأن القضايا محل النقاش".
ورغم وجود بعض الخلافات بين الطرفين، أكدت أن المفاوضات ستستمر خلال الفترة المقبلة، في مسعى للتوصل إلى تفاهمات مشتركة.
وكانت وكالة "تسنيم" أفادت باختتام جولة جديدة من المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والتي عُقدت في إسلام آباد.
وأشارت الوكالة، إلى أن المباحثات لا تزال تشهد بعض الخلافات الجوهرية بين الوفدين الإيراني والأمريكي، رغم استمرار التواصل بين الجانبين في محاولة لتقريب وجهات النظر.
ترامب: لا فرق لدي إذا تم التوصل لاتفاق مع إيران
وأضافت أن “الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة”، معتبرة أن على واشنطن تجاوز ما وصفته بـ”تجاوزاتها المعتادة” واعتماد نهج أكثر واقعية بدلًا من الطموحات الحالية.
ووصلت صباح أمس السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".
