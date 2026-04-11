ترامب: لا فرق لدي إذا تم التوصل لاتفاق مع إيران
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الولايات المتحدة تجري محادثات معمّقة مع إيران"، مشيرًا إلى أن نتائج هذه المحادثات لا تزال غير واضحة حتى الآن.
2026-04-11T22:23+0000
22:21 GMT 11.04.2026 (تم التحديث: 22:23 GMT 11.04.2026)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الولايات المتحدة تجري محادثات معمّقة مع إيران"، مشيرًا إلى أن نتائج هذه المحادثات لا تزال غير واضحة حتى الآن.
وأوضح ترامب، في تصريحات له، أنه "ربما يتوصل الإيرانيون إلى اتفاق وربما لا"، مؤكدًا أنه لا يرى فرقًا كبيرًا في الحالتين، مضيفًا: "بغض النظر عما سيحدث فنحن منتصرون".
وتطرق إلى الجانب العسكري، قائلا إن بلاده هزمت إيران عسكريًا، وأن القوات الإيرانية قامت بزرع ألغام بحرية، في حين ردت الولايات المتحدة بعمليات عسكرية واسعة.
كما أشار إلى أن بلاده دمرت البحرية الإيرانية وأن حلف شمال الأطلسي لم يقدم دعمًا في تلك العمليات.
وأضاف ترامب، أن القوات الأمريكية دمرت 150 سفينة إيرانية، لافتًا إلى استمرار الجهود العسكرية في المنطقة، بما في ذلك نشر كاسحات ألغام في مضيق هرمز والعمل على تمشيطه.
وكانت وسائل إعلام إيرانية، أفادت بأن فريق التفاوض الأمريكي المشارك في مفاوضات إسلام آباد مع إيران قدم مطالب "مبالغ فيها".
وقال التلفزيون الإيراني: "عُقدت جولتان من المحادثات
بين فريقي التفاوض، ومن المقرر عقد الجولة الثالثة الليلة. لدى الوفد الأمريكي مطالب مبالغ فيها".
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المفاوضات بين الوفدين الأمريكي والإيراني في إسلام آباد قد انطلقت رسميا.
وأفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح أمس السبت، بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ مساء اليوم السبت في إسلام آباد، إذا تم التوافق مسبقا بين الطرفين على شروط طهران.
ووصلت صباح أمس السبت، الطائرة التي تقل فريق التفاوض الأمريكي في المفاوضات مع إيران في إسلام آباد.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق "سيرينا" في إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".