رئيس البرلمان الإيراني: تجربة إيران في التفاوض مع أمريكا كانت دائما مصحوبة بالفشل

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، مساء الجمعة، بأن تجربة بلاده في التفاوض مع الولايات المتحدة كانت دائما مصحوبة بالفشل، مشيرا إلى أن طهران لديها... 10.04.2026, سبوتنيك عربي

وقال قاليباف في تصريحات نقلتها وكالة "مهر" الإيرانية لدى وصوله على رأس وفد تفاوضي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد: "للأسف، كانت تجربتنا في التفاوض مع الأمريكيين دائما مصحوبة بالفشل ونقض العهود. لقد تعرضنا لهجوم مرتين خلال أقل من عام، وفي خضم المفاوضات، رغم حسن نية الطرف الإيراني، وارتُكبت ضدنا جرائم حرب متعددة".وأضاف: "لدينا حسن نية، لكن لا نملك الثقة. وفي المفاوضات المقبلة، إذا كان الطرف الأمريكي مستعدًا لاتفاق حقيقي ومنح حقوق الشعب الإيراني، فسيرى منا استعدادًا للتوصل إلى اتفاق؛ لكننا في الحرب الحالية أظهرنا لهم أنه إذا أرادوا استخدام المفاوضات لتنفيذ استعراض عديم الجدوى وعمليات خداع، فنحن مستعدون لتحقيق حقوقنا بالإيمان بالله والاعتماد على قدرات شعبنا".وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260410/ترامب-لا-أوراق-تفاوضية-بيد-إيران-باستثناء-التحكم-بمضيق-هرمز-1112455246.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

