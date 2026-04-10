https://sarabic.ae/20260410/ترامب-لا-أوراق-تفاوضية-بيد-إيران-باستثناء-التحكم-بمضيق-هرمز-1112455246.html
ترامب: لا أوراق تفاوضية بيد إيران باستثناء التحكم بمضيق هرمز
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن إيران تفتقر إلى أي أوراق قوة حقيقية في المفاوضات، وأنها تعتمد على ما وصفه باستخدام الممرات المائية الدولية... 10.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-10T17:59+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111546003_0:0:1743:981_1920x0_80_0_0_13f06101a52c1ef280c4f0f17f200c09.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111546003_128:0:1743:1211_1920x0_80_0_0_fe26fb98cbb36ca579c4b8c9e201f126.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن إيران تفتقر إلى أي أوراق قوة حقيقية في المفاوضات، وأنها تعتمد على ما وصفه باستخدام الممرات المائية الدولية كوسيلة "ابتزاز مؤقت" للعالم، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "الإيرانيون لا يبدو أنهم يدركون أنهم لا يملكون أي أوراق، باستثناء ابتزاز قصير الأمد للعالم من خلال استخدام الممرات المائية الدولية. السبب الوحيد لبقائهم على قيد الحياة اليوم هو التفاوض!".
وأضاف ترامب أن إيران أكثر فاعلية بكثير في إدارة علاقاتها العامة و"الأخبار الزائفة" مقارنة بقدراتها العسكرية الفعلية.
وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران
لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.