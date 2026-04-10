تصويت... برأيك في حال جرت المفاوضات بين إيران وأمريكا كيف تتوقع نتائجها؟
تصويت... برأيك في حال جرت المفاوضات بين إيران وأمريكا كيف تتوقع نتائجها؟
سبوتنيك عربي
تتواصل التحضيرات لجولة جديدة محتملة من المفاوضات بين إيران وأمريكا وسط أجواء مشحونة عسكريا ودبلوماسيا، خصوصا مع استمرار التوتر في لبنان وتداخل الملفات... 10.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-10T14:42+0000
2026-04-10T14:42+0000
2026-04-10T14:47+0000
وبحسب ما أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الجمعة، أن الوفد الأمريكي سيتوجه إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع إيران، بناء على تعليمات واضحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي السياق ذاته، أفاد محللون بأن واشنطن وطهران لا تزالان تختلفان حول الملفات الأساسية مثل البرنامج النووي، والعقوبات، والنفوذ الإقليمي، وفي المقابل، برز ملف لبنان كعامل ضغط إضافي، حيث تصر إيران على ربط أي تهدئة أوسع بوقف العمليات العسكرية في لبنان، بينما تعتبر واشنطن أن اتفاق التهدئة لا يشمل الساحة اللبنانية بشكل مباشر. برأيك، في حال جرت المفاوضات بين إيران وأمريكا كيف تتوقع نتائجها؟تصويت… برأيك ما الهدف وراء تهديدات ترامب بتصعيد أكبر رغم الحديث عن اتفاق مع إيران؟تصويت... برأيك لماذا تشن إسرائيل أعنف هجماتها على لبنان في هذا التوقيت؟
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, العالم العربي, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... برأيك في حال جرت المفاوضات بين إيران وأمريكا كيف تتوقع نتائجها؟
14:42 GMT 10.04.2026 (تم التحديث: 14:47 GMT 10.04.2026)
تتواصل التحضيرات لجولة جديدة محتملة من المفاوضات بين إيران وأمريكا وسط أجواء مشحونة عسكريا ودبلوماسيا، خصوصا مع استمرار التوتر في لبنان وتداخل الملفات الإقليمية، وسط محاولات دولية لدفع الطرفين نحو اتفاق يخفف من حدة التوتر.
وبحسب ما أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الجمعة، أن الوفد الأمريكي سيتوجه إلى باكستان لإجراء مفاوضات مع إيران، بناء على تعليمات واضحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
في حين أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، اليوم الجمعة، في اجتماع مع السفراء الأجانب المعتمدين في طهران، أن أساس المفاوضات سيكون الخطة الإيرانية المكونة من 10 بنود.
وفي السياق ذاته، أفاد محللون بأن واشنطن وطهران لا تزالان تختلفان حول الملفات الأساسية مثل البرنامج النووي، والعقوبات، والنفوذ الإقليمي، وفي المقابل، برز ملف لبنان كعامل ضغط إضافي، حيث تصر إيران على ربط أي تهدئة أوسع
بوقف العمليات العسكرية في لبنان، بينما تعتبر واشنطن أن اتفاق التهدئة لا يشمل الساحة اللبنانية بشكل مباشر.
برأيك، في حال جرت المفاوضات بين إيران وأمريكا كيف تتوقع نتائجها؟