الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية للطاقة والوقود الداعمة لقوات كييف- وزارة الدفاع
تصويت… برأيك ما الهدف وراء تهديدات ترامب بتصعيد أكبر رغم الحديث عن اتفاق مع إيران؟
تصويت… برأيك ما الهدف وراء تهديدات ترامب بتصعيد أكبر رغم الحديث عن اتفاق مع إيران؟
تتصاعد نبرة التهديد في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، في وقت تتزايد فيه المؤشرات لإمكانية العودة إلى مسار تفاوضي بين واشنطن وطهران، ما يثير... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-09T13:14+0000
2026-04-09T13:14+0000
يرى مراقبون أن هذا الخطاب قد يندرج ضمن محاولة لرفع سقف التفاوض، عبر توجيه رسائل حادة تهدف إلى انتزاع تنازلات أكبر من الجانب الإيراني، ففي سياق معقد تحكمه حسابات إقليمية ودولية، تُستخدم غالبًا لغة التصعيد كأداة لإعادة تشكيل موازين القوى على طاولة الحوار، خاصة في ظل تاريخ طويل من الشد والجذب بين واشنطن وطهران، حيث تختلط التهديدات بالمفاوضات في لعبة سياسية دقيقة. وأكد ترامب، في وقت سابق، أن "القوات العسكرية الأمريكية ستبقى في مواقعها حول إيران حتى يتم الالتزام بما وصفه بـ"الاتفاق الحقيقي"، وحذّر من أنه "في حال عدم الالتزام بالاتفاق لأي سبب، فإن العمليات العسكرية ستُستأنف بشكل أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى"، معتبرًا أن "هذا السيناريو مستبعد".برأيك ما الهدف وراء تهديدات ترامب بتصعيد أكبر رغم الحديث عن اتفاق مع إيران؟‏ترامب يهدد إيران: سنطلق النار بشكل أكبر وأقوى إذا لم يتم الالتزام بالاتفاقرئيس البرلمان الإيراني: تم انتهاك 3 بنود من مقترح وقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/02/1112231421_170:0:1229:794_1920x0_80_0_0_21cc8a561823f1c08ea11ad04872955d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, هدنة, استطلاعات الرأي, опросы
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, هدنة, استطلاعات الرأي, опросы

تصويت… برأيك ما الهدف وراء تهديدات ترامب بتصعيد أكبر رغم الحديث عن اتفاق مع إيران؟

13:14 GMT 09.04.2026
© REUTERS Alex Brandonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
تتصاعد نبرة التهديد في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، في وقت تتزايد فيه المؤشرات لإمكانية العودة إلى مسار تفاوضي بين واشنطن وطهران، ما يثير شهية التساؤلات حول حقيقة الأهداف الكامنة وراء هذه الرسائل المتضاربة، وما إذا كانت تعكس استراتيجية مدروسة أم مجرد أوراق ضغط في لحظة سياسية حساسة؟.
يرى مراقبون أن هذا الخطاب قد يندرج ضمن محاولة لرفع سقف التفاوض، عبر توجيه رسائل حادة تهدف إلى انتزاع تنازلات أكبر من الجانب الإيراني، ففي سياق معقد تحكمه حسابات إقليمية ودولية، تُستخدم غالبًا لغة التصعيد كأداة لإعادة تشكيل موازين القوى على طاولة الحوار، خاصة في ظل تاريخ طويل من الشد والجذب بين واشنطن وطهران، حيث تختلط التهديدات بالمفاوضات في لعبة سياسية دقيقة.

وفي المقابل، لا يستبعد اَخرون أن تكون هذه التصريحات مؤشرًا على استعداد فعلي لتصعيد أكبر، خاصة إذا تعثرت فرص التوصل إلى تفاهمات ملموسة. وبين من يراها مجرد تكتيك تفاوضي، ومن يقرأ فيها نوايا تصعيدية حقيقية، تبقى الرسائل الأمريكية مفتوحة على أكثر من سيناريو، في مشهد يعكس استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على العلاقة بين البلدين.

وأكد ترامب، في وقت سابق، أن "القوات العسكرية الأمريكية ستبقى في مواقعها حول إيران حتى يتم الالتزام بما وصفه بـ"الاتفاق الحقيقي"، وحذّر من أنه "في حال عدم الالتزام بالاتفاق لأي سبب، فإن العمليات العسكرية ستُستأنف بشكل أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى"، معتبرًا أن "هذا السيناريو مستبعد".
برأيك ما الهدف وراء تهديدات ترامب بتصعيد أكبر رغم الحديث عن اتفاق مع إيران؟
‏ترامب يهدد إيران: سنطلق النار بشكل أكبر وأقوى إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق
رئيس البرلمان الإيراني: تم انتهاك 3 بنود من مقترح وقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات
