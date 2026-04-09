تصويت… برأيك ما الهدف وراء تهديدات ترامب بتصعيد أكبر رغم الحديث عن اتفاق مع إيران؟
سبوتنيك عربي
تتصاعد نبرة التهديد في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، في وقت تتزايد فيه المؤشرات لإمكانية العودة إلى مسار تفاوضي بين واشنطن وطهران، ما يثير... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
يرى مراقبون أن هذا الخطاب قد يندرج ضمن محاولة لرفع سقف التفاوض، عبر توجيه رسائل حادة تهدف إلى انتزاع تنازلات أكبر من الجانب الإيراني، ففي سياق معقد تحكمه حسابات إقليمية ودولية، تُستخدم غالبًا لغة التصعيد كأداة لإعادة تشكيل موازين القوى على طاولة الحوار، خاصة في ظل تاريخ طويل من الشد والجذب بين واشنطن وطهران، حيث تختلط التهديدات بالمفاوضات في لعبة سياسية دقيقة. وأكد ترامب، في وقت سابق، أن "القوات العسكرية الأمريكية ستبقى في مواقعها حول إيران حتى يتم الالتزام بما وصفه بـ"الاتفاق الحقيقي"، وحذّر من أنه "في حال عدم الالتزام بالاتفاق لأي سبب، فإن العمليات العسكرية ستُستأنف بشكل أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى"، معتبرًا أن "هذا السيناريو مستبعد".
تتصاعد نبرة التهديد في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، في وقت تتزايد فيه المؤشرات لإمكانية العودة إلى مسار تفاوضي بين واشنطن وطهران، ما يثير شهية التساؤلات حول حقيقة الأهداف الكامنة وراء هذه الرسائل المتضاربة، وما إذا كانت تعكس استراتيجية مدروسة أم مجرد أوراق ضغط في لحظة سياسية حساسة؟.
يرى مراقبون أن هذا الخطاب قد يندرج ضمن محاولة لرفع سقف التفاوض، عبر توجيه رسائل حادة تهدف إلى انتزاع تنازلات أكبر من الجانب الإيراني، ففي سياق معقد تحكمه حسابات إقليمية ودولية، تُستخدم غالبًا لغة التصعيد كأداة لإعادة تشكيل موازين القوى على طاولة الحوار، خاصة في ظل تاريخ طويل من الشد والجذب بين واشنطن وطهران، حيث تختلط التهديدات بالمفاوضات في لعبة سياسية دقيقة.
وفي المقابل، لا يستبعد اَخرون أن تكون هذه التصريحات مؤشرًا على استعداد فعلي لتصعيد أكبر، خاصة إذا تعثرت فرص التوصل إلى تفاهمات ملموسة. وبين من يراها مجرد تكتيك تفاوضي، ومن يقرأ فيها نوايا تصعيدية حقيقية، تبقى الرسائل الأمريكية مفتوحة على أكثر من سيناريو، في مشهد يعكس استمرار حالة عدم اليقين التي تهيمن على العلاقة بين البلدين.
وأكد ترامب، في وقت سابق، أن "القوات العسكرية الأمريكية ستبقى في مواقعها حول إيران حتى يتم الالتزام بما وصفه بـ"الاتفاق الحقيقي"، وحذّر من أنه "في حال عدم الالتزام بالاتفاق لأي سبب، فإن العمليات العسكرية ستُستأنف بشكل أكبر وأفضل
وأقوى من أي وقت مضى"، معتبرًا أن "هذا السيناريو مستبعد".
برأيك ما الهدف وراء تهديدات ترامب بتصعيد أكبر رغم الحديث عن اتفاق مع إيران؟