https://sarabic.ae/20260409/ترامب-يهدد-إيران-سنطلق-النار-بشكل-أكبر-وأقوى-إذا-لم-يتم-الالتزام-بالاتفاق-1112407752.html

‏ترامب يهدد إيران: سنطلق النار بشكل أكبر وأقوى إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "القوات العسكرية الأمريكية ستبقى في مواقعها حول إيران"، مشيرًا إلى "استمرار الجاهزية العسكرية الكاملة حتى يتم الالتزام بما... 09.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-09T03:56+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/10/1111546003_0:0:1743:981_1920x0_80_0_0_13f06101a52c1ef280c4f0f17f200c09.jpg

وأوضح ترامب، أن "جميع السفن والطائرات والأفراد العسكريين، إلى جانب الذخائر والأسلحة الإضافية، سيواصلون تمركزهم لضمان القدرة على الملاحقة والتدمير في حال عدم الامتثال".وحذّر من أنه "في حال عدم الالتزام بالاتفاق لأي سبب، فإن العمليات العسكرية ستُستأنف بشكل أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى"، معتبرًا أن "هذا السيناريو مستبعد".كما شدد ترامب على أن "الاتفاق يتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، مع التأكيد على بقاء مضيق هرمز مفتوحًا وآمنًا أمام الملاحة الدولية".وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران

https://sarabic.ae/20260409/رئيس-البرلمان-الإيراني-تم-انتهاك-3-بنود-من-مقترح-وقف-إطلاق-النار-قبل-بدء-المفاوضات-1112407297.html

https://sarabic.ae/20260409/البحرية-الإيرانية-تحدد-طرقا-ملاحية-بديلة-في-مضيق-هرمز-لتجنب-الألغام-البحرية-المحتملة-1112406106.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

