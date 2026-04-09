ترامب يهدد إيران: سنطلق النار بشكل أكبر وأقوى إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "القوات العسكرية الأمريكية ستبقى في مواقعها حول إيران"، مشيرًا إلى "استمرار الجاهزية العسكرية الكاملة حتى يتم الالتزام بما... 09.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-09T05:47+0000
03:56 GMT 09.04.2026 (تم التحديث: 05:47 GMT 09.04.2026)
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "القوات العسكرية الأمريكية ستبقى في مواقعها حول إيران"، مشيرًا إلى "استمرار الجاهزية العسكرية الكاملة حتى يتم الالتزام بما وصفه بـ"الاتفاق الحقيقي".
وأوضح ترامب، أن "جميع السفن والطائرات والأفراد العسكريين، إلى جانب الذخائر والأسلحة الإضافية، سيواصلون تمركزهم لضمان القدرة على الملاحقة والتدمير في حال عدم الامتثال".
وحذّر من أنه "في حال عدم الالتزام بالاتفاق لأي سبب، فإن العمليات العسكرية ستُستأنف بشكل أكبر وأفضل وأقوى من أي وقت مضى"، معتبرًا أن "هذا السيناريو مستبعد".
كما شدد ترامب على أن "الاتفاق يتضمن عدم امتلاك أسلحة نووية، مع التأكيد على بقاء مضيق هرمز مفتوحًا وآمنًا أمام الملاحة الدولية".
ويوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران
لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف و قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.
وأضاف أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران