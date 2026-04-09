البحرية الإيرانية تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام البحرية المحتملة
أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن اعتماد مسارات بديلة لعبور السفن في مضيق هرمز، وذلك في ظل ما وصفته بـ"الوضع الحربي" في الخليج، واحتمالية وجود...
2026-04-09T00:09+0000
00:07 GMT 09.04.2026 (تم التحديث: 00:09 GMT 09.04.2026)
أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن اعتماد مسارات بديلة لعبور السفن في مضيق هرمز، وذلك في ظل ما وصفته بـ"الوضع الحربي" في الخليج، واحتمالية وجود ألغام بحرية في المسار الرئيسي للمضيق خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت بحرية الحرس الثوري، في بيان لها، أن "القرار يأتي التزامًا بمبادئ السلامة البحرية وتفاديًا لأي مخاطر قد تهدد السفن العابرة"، مشيرة إلى أن التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة لضمان عبور آمن في المنطقة الحيوية، حسب وكالة
"مهر" الإيرانية
وبحسب البيان، تم تحديد مسارين بديلين للملاحة، بحيث يكون يبدأ المسار الداخلي، من بحر عُمان باتجاه الشمال مرورًا بجزيرة لارك، ثم إلى داخل الخليج، فيما ينطلق مسار المغادرة من الخليج مرورًا جنوب جزيرة لارك، ثم باتجاه بحر عُمان.
ودعت البحرية الإيرانية، جميع السفن إلى الالتزام بهذه التوجيهات حتى إشعار آخر.
وذكرت وكالة "فارس"، مساء أمس الأربعاء، أنه "وبحسب بيانات أنظمة تتبع حركة الملاحة البحرية، غيّرت ناقلة النفط "أورورا"، التي كانت متجهة نحو مخرج مضيق هرمز، مسارها فجأة قرب ساحل مسندم (بالقرب من خصب) وانعطفت بزاوية 180 درجة، عائدة إلى أعماق الخليج".
وأكدت أن "هذا التغيير حدث في المسار في إحدى أكثر نقاط الممر المائي الدولي حساسية، وهي المنطقة الواقعة بين جزيرة "لارك" وشبه جزيرة "مسندم"، وهي نقطة ذات أهمية خاصة من حيث كثافة مرور سفن نقل الطاقة والاعتبارات الجيوسياسية".
وكانت وسائل إعلام إيرانية، أفادت في وقت سابق، بتعليق مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز
، عقب الهجوم الإسرائيلي على لبنان.
وذكرت وكالة "فارس"، أنه "بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على لبنان، تم تعليق مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز"
، وأضافت بأنه "صباح اليوم، وبعد موافقة ترامب على شروط إيران وإعلان وقف إطلاق النار، تمكنت ناقلتان نفطيتان من المرور بأمان عبر مضيق هرمز، بإذن من إيران".
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجّه، ضربات إلى نحو 100 مقر وبنية تحتية لـ"حزب الله"، جنوبي لبنان والبقاع وبيروت، خلال 10 دقائق، في أكبر عملية ضد الحزب منذ بدء عملية "زئير الأسد"، في 28 مارس/ آذار الماضي، على حد قوله.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال 10 دقائق وفي مناطق عدة بالتزامن، أنجز جيش الدفاع ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".
وأضاف: "أنجز جيش الدفاع، قبل قليل، ضربة واسعة استهدفت مقرات وبنى تحتية عسكرية تابعة لتنظيم "حزب الله" في أنحاء بيروت والبقاع وجنوب لبنان. تعد هذه الضربة الأكبر التي استهدفت بنى "حزب الله" منذ بداية عملية "زئير الأسد".
وأردف: "في هذه الضربة، استهدف جيش الدفاع مقرات ومراكز قيادة وسيطرة ومنظومات عسكرية تابعة لـ"حزب الله"،" ومقرات استخبارات وهيئات مركزية استخدمت من قبل عناصر "حزب الله" لتوجيه وتخطيط مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل
