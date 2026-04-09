البحرية الإيرانية تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام البحرية المحتملة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
البحرية الإيرانية تحدد طرقا ملاحية بديلة في مضيق هرمز لتجنب الألغام البحرية المحتملة
سبوتنيك عربي
أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن اعتماد مسارات بديلة لعبور السفن في مضيق هرمز، وذلك في ظل ما وصفته بـ"الوضع الحربي" في الخليج، واحتمالية وجود...
وأوضحت بحرية الحرس الثوري، في بيان لها، أن "القرار يأتي التزامًا بمبادئ السلامة البحرية وتفاديًا لأي مخاطر قد تهدد السفن العابرة"، مشيرة إلى أن التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة لضمان عبور آمن في المنطقة الحيوية، حسب وكالة "مهر" الإيرانيةوبحسب البيان، تم تحديد مسارين بديلين للملاحة، بحيث يكون يبدأ المسار الداخلي، من بحر عُمان باتجاه الشمال مرورًا بجزيرة لارك، ثم إلى داخل الخليج، فيما ينطلق مسار المغادرة من الخليج مرورًا جنوب جزيرة لارك، ثم باتجاه بحر عُمان.ودعت البحرية الإيرانية، جميع السفن إلى الالتزام بهذه التوجيهات حتى إشعار آخر.وذكرت وكالة "فارس"، مساء أمس الأربعاء، أنه "وبحسب بيانات أنظمة تتبع حركة الملاحة البحرية، غيّرت ناقلة النفط "أورورا"، التي كانت متجهة نحو مخرج مضيق هرمز، مسارها فجأة قرب ساحل مسندم (بالقرب من خصب) وانعطفت بزاوية 180 درجة، عائدة إلى أعماق الخليج".وأكدت أن "هذا التغيير حدث في المسار في إحدى أكثر نقاط الممر المائي الدولي حساسية، وهي المنطقة الواقعة بين جزيرة "لارك" وشبه جزيرة "مسندم"، وهي نقطة ذات أهمية خاصة من حيث كثافة مرور سفن نقل الطاقة والاعتبارات الجيوسياسية".وكانت وسائل إعلام إيرانية، أفادت في وقت سابق، بتعليق مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، عقب الهجوم الإسرائيلي على لبنان.وذكرت وكالة "فارس"، أنه "بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على لبنان، تم تعليق مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز"، وأضافت بأنه "صباح اليوم، وبعد موافقة ترامب على شروط إيران وإعلان وقف إطلاق النار، تمكنت ناقلتان نفطيتان من المرور بأمان عبر مضيق هرمز، بإذن من إيران".وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجّه، ضربات إلى نحو 100 مقر وبنية تحتية لـ"حزب الله"، جنوبي لبنان والبقاع وبيروت، خلال 10 دقائق، في أكبر عملية ضد الحزب منذ بدء عملية "زئير الأسد"، في 28 مارس/ آذار الماضي، على حد قوله.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال 10 دقائق وفي مناطق عدة بالتزامن، أنجز جيش الدفاع ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".وأضاف: "أنجز جيش الدفاع، قبل قليل، ضربة واسعة استهدفت مقرات وبنى تحتية عسكرية تابعة لتنظيم "حزب الله" في أنحاء بيروت والبقاع وجنوب لبنان. تعد هذه الضربة الأكبر التي استهدفت بنى "حزب الله" منذ بداية عملية "زئير الأسد".وأردف: "في هذه الضربة، استهدف جيش الدفاع مقرات ومراكز قيادة وسيطرة ومنظومات عسكرية تابعة لـ"حزب الله"،" ومقرات استخبارات وهيئات مركزية استخدمت من قبل عناصر "حزب الله" لتوجيه وتخطيط مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل".
https://sarabic.ae/20260408/رئيس-الوزراء-البريطاني-لا-يزال-هناك-الكثير-من-العمل-لمعاودة-فتح-مضيق-هرمز-1112398922.html
https://sarabic.ae/20260408/هيئة-الأركان-العامة-الإيرانية-نسيطر-سيطرة-كاملة-وفعالة-على-مضيق-هرمز-1112396149.html
https://sarabic.ae/20260408/إعلام-إيراني-توقف-عبور-ناقلات-النفط-عبر-مضيق-هرمز-بعد-هجوم-إسرائيل-على-لبنان-1112396689.html
00:07 GMT 09.04.2026 (تم التحديث: 00:09 GMT 09.04.2026)
أعلنت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن اعتماد مسارات بديلة لعبور السفن في مضيق هرمز، وذلك في ظل ما وصفته بـ"الوضع الحربي" في الخليج، واحتمالية وجود ألغام بحرية في المسار الرئيسي للمضيق خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت بحرية الحرس الثوري، في بيان لها، أن "القرار يأتي التزامًا بمبادئ السلامة البحرية وتفاديًا لأي مخاطر قد تهدد السفن العابرة"، مشيرة إلى أن التنسيق جارٍ مع الجهات المختصة لضمان عبور آمن في المنطقة الحيوية، حسب وكالة "مهر" الإيرانية
وبحسب البيان، تم تحديد مسارين بديلين للملاحة، بحيث يكون يبدأ المسار الداخلي، من بحر عُمان باتجاه الشمال مرورًا بجزيرة لارك، ثم إلى داخل الخليج، فيما ينطلق مسار المغادرة من الخليج مرورًا جنوب جزيرة لارك، ثم باتجاه بحر عُمان.
رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
رئيس الوزراء البريطاني: لا يزال هناك الكثير من العمل لمعاودة فتح مضيق هرمز
أمس, 17:14 GMT
ودعت البحرية الإيرانية، جميع السفن إلى الالتزام بهذه التوجيهات حتى إشعار آخر.
وذكرت وكالة "فارس"، مساء أمس الأربعاء، أنه "وبحسب بيانات أنظمة تتبع حركة الملاحة البحرية، غيّرت ناقلة النفط "أورورا"، التي كانت متجهة نحو مخرج مضيق هرمز، مسارها فجأة قرب ساحل مسندم (بالقرب من خصب) وانعطفت بزاوية 180 درجة، عائدة إلى أعماق الخليج".
وأكدت أن "هذا التغيير حدث في المسار في إحدى أكثر نقاط الممر المائي الدولي حساسية، وهي المنطقة الواقعة بين جزيرة "لارك" وشبه جزيرة "مسندم"، وهي نقطة ذات أهمية خاصة من حيث كثافة مرور سفن نقل الطاقة والاعتبارات الجيوسياسية".
وكانت وسائل إعلام إيرانية، أفادت في وقت سابق، بتعليق مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، عقب الهجوم الإسرائيلي على لبنان.
ناقلة نفط تبحر في الخليج، بالقرب من مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
هيئة الأركان العامة الإيرانية: نسيطر سيطرة كاملة وفعالة على مضيق هرمز
أمس, 15:28 GMT
وذكرت وكالة "فارس"، أنه "بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على لبنان، تم تعليق مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز"، وأضافت بأنه "صباح اليوم، وبعد موافقة ترامب على شروط إيران وإعلان وقف إطلاق النار، تمكنت ناقلتان نفطيتان من المرور بأمان عبر مضيق هرمز، بإذن من إيران".
وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجّه، ضربات إلى نحو 100 مقر وبنية تحتية لـ"حزب الله"، جنوبي لبنان والبقاع وبيروت، خلال 10 دقائق، في أكبر عملية ضد الحزب منذ بدء عملية "زئير الأسد"، في 28 مارس/ آذار الماضي، على حد قوله.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال 10 دقائق وفي مناطق عدة بالتزامن، أنجز جيش الدفاع ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".
مناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
إعلام إيراني: توقف عبور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز بعد هجوم إسرائيل على لبنان
أمس, 15:59 GMT
وأضاف: "أنجز جيش الدفاع، قبل قليل، ضربة واسعة استهدفت مقرات وبنى تحتية عسكرية تابعة لتنظيم "حزب الله" في أنحاء بيروت والبقاع وجنوب لبنان. تعد هذه الضربة الأكبر التي استهدفت بنى "حزب الله" منذ بداية عملية "زئير الأسد".
وأردف: "في هذه الضربة، استهدف جيش الدفاع مقرات ومراكز قيادة وسيطرة ومنظومات عسكرية تابعة لـ"حزب الله"،" ومقرات استخبارات وهيئات مركزية استخدمت من قبل عناصر "حزب الله" لتوجيه وتخطيط مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل".
