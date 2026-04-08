إعلام: ناقلات نفط تعود أدراجها من مضيق هرمز بعد إغلاقه

إعلام: ناقلات نفط تعود أدراجها من مضيق هرمز بعد إغلاقه

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، أن ناقلات نفط عادت أدراجها من مضيق هرمز، بعد إغلاقه أمام الملاحة البحرية.

2026-04-08T20:30+0000

2026-04-08T20:30+0000

2026-04-08T20:30+0000

وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، بأنه "وبحسب بيانات أنظمة تتبع حركة الملاحة البحرية، غيّرت ناقلة النفط "أورورا"، التي كانت متجهة نحو مخرج مضيق هرمز، مسارها فجأة قرب ساحل مسندم (بالقرب من خصب) وانعطفت بزاوية 180 درجة، عائدة إلى أعماق الخليج".وأكدت أن "هذا التغيير حدث في المسار في إحدى أكثر نقاط الممر المائي الدولي حساسية، وهي المنطقة الواقعة بين جزيرة "لارك" وشبه جزيرة "مسندم"، وهي نقطة ذات أهمية خاصة من حيث كثافة مرور سفن نقل الطاقة والاعتبارات الجيوسياسية".وكانت وسائل إعلام إيرانية، أفادت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بتعليق مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، عقب الهجوم الإسرائيلي على لبنان.وذكرت وكالة "فارس"، أنه "بالتزامن مع الهجمات الإسرائيلية على لبنان، تم تعليق مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز"، وأضافت بأنه "صباح اليوم، وبعد موافقة ترامب على شروط إيران وإعلان وقف إطلاق النار، تمكنت ناقلتان نفطيتان من المرور بأمان عبر مضيق هرمز، بإذن من إيران".وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجّه اليوم الأربعاء، ضربات إلى نحو 100 مقر وبنية تحتية لـ"حزب الله"، جنوبي لبنان والبقاع وبيروت، خلال 10 دقائق، في أكبر عملية ضد الحزب منذ بدء عملية "زئير الأسد"، في 28 مارس/ آذار الماضي، على حد قوله.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال 10 دقائق وفي مناطق عدة بالتزامن، أنجز جيش الدفاع ضربة استهدفت نحو 100 مقر وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله".وأردف: "في هذه الضربة، استهدف جيش الدفاع مقرات ومراكز قيادة وسيطرة ومنظومات عسكرية تابعة لـ"حزب الله"،" ومقرات استخبارات وهيئات مركزية استخدمت من قبل عناصر "حزب الله" لتوجيه وتخطيط مخططات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع ومواطني دولة إسرائيل".وكان الجيش الإسرائيلي، أصدر أمس الثلاثاء، إنذارا عاجلا لجميع السفن العاملة في المجال البحري بين مدينة صور ورأس الناقورة جنوبي لبنان.ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بيانا مساء أمس الثلاثاء، جاء فيه أن "نشاط "حزب الله" في المنطقة يعرّض القطع البحرية للخطر".وحذّر الجيش الإسرائيلي، بالقول: "حرصا على سلامتكم، يجب على جميع القطع البحرية الراسية أو المبحرة في المنطقة المحددة في الخريطة الإبحار فورا إلى شمال منطقة صور".

https://sarabic.ae/20260408/إعلام-إيراني-توقف-عبور-ناقلات-النفط-عبر-مضيق-هرمز-بعد-هجوم-إسرائيل-على-لبنان-1112396689.html

https://sarabic.ae/20260408/بعد-حصولها-على-إذن-من-إيران-أول-سفينة-تعبر-مضيق-هرمز-منذ-إعلان-وقف-إطلاق-النار--1112392553.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, العالم, الأخبار