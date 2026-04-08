بعد حصولها على إذن من إيران... أول سفينة تعبر مضيق هرمز منذ إعلان وقف إطلاق النار
08.04.2026, سبوتنيك عربي
أفادت وكالة " مهر" الإيرانية، اليوم الأربعاء، بعبور أول سفينة مضيق هرمز بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشيرةً عملية العبور تمت بعدما حصلت السفينة على إذن بالمرور من إيران.
وذكرت الوكالة الإيرانية أنه "في ظل تحذير البحرية الإيرانية بأن السفن يمكنها عبور مضيق هرمز بعد الحصول على إذن من إيران، عبرت أول سفينة المضيق عقب إعلان وقف إطلاق النار".
ودعا وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، دول العالم إلى المساهمة في ضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا بعد انتهاء العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران.
وقال هيغسيث خلال مؤتمر صحفي: "حان الوقت لبقية العالم أن يضطلع بدوره ويضمن بقاء المضيق مفتوحًا بعد أن ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزارة الحرب على إيران إلى حدّ فتحه طواعيةً، كما أعلن الليلة الماضية".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران
، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.