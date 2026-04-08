https://sarabic.ae/20260408/هيغسيث-الولايات-المتحدة-نجحت-في-تفكيك-قوة-إيران-العسكرية-1112390852.html

هيغسيث: الولايات المتحدة "نجحت" في تفكيك قوة إيران العسكرية

سبوتنيك عربي

زعم وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، بأن الولايات المتحدة "نجحت في تفكيك قوة إيران العسكرية"، مشيرًا إلى أن بلاده "حققت جميع أهداف عمليتها العسكرية في إيران"،... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T12:49+0000

وقال هيغسيث خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "إلى جانب شركائنا الإسرائيليين، حقق الجيش الأميركي كل هدف من أهدافه، وفق الإطار الزمني كما رسمناه منذ اليوم الأول".ووفقا له، فإن "عملية "الغضب الملحمي" حققت نصرًا تاريخيًا كبيرًا ودمّرت قدرات إيران القتالية لسنوات... وإيران توسلت من أجل وقف إطلاق النار والجميع يعلم ذلك".وأشار إلى أن "منظومة القيادة والسيطرة في إيران دُمرت بالكامل، ولذا قد تستمر بعض الوحدات الإيرانية في إطلاق النار حتى بعد التوصل إلى هدنة مع الولايات المتحدة، لأن القيادة هناك عاجزة عن التواصل والتنسيق".وفي وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء، أعلن ترامب موافقته على تعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين، مؤكدًا أن وقف إطلاق النار سيكون "متبادلًا"، على حد قوله.وكتب ترامب: "بعد إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير... أوافق على تعليق القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين. سيكون هذا وقفاً ثنائياً لإطلاق النار".رد فعل إيرانوأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "النصر في الحرب" ضد الولايات المتحدة عقب تصريح ترامب.وأوضح: "وافقت الولايات المتحدة على ترك السيطرة على مضيق هرمز لطهران، ودفع تعويضات لها، ورفع العقوبات، والسماح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم، وسحب القوات من الشرق الأوسط".وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران ستبدأ محادثات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة 10 أبريل/نيسان في إسلام آباد، باكستان.وقدم الجانب الإيراني مقترحًا من عشر نقاط عبر وساطة باكستان، وفي ما يلي بنود المقترح الإيراني:موقف إسرائيلأفاد مكتب نتنياهو بأن إسرائيل تؤيد قرار ترامب بتعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، لافتًا إلى أن ذلك لا يشمل لبنان.إنذار ترامبفي تمام الساعة الثالثة فجر الأربعاء بتوقيت موسكو(غرينتش +3)، كان من المقرر أن ينتهي مهلة إنذار ترامب. طالب الرئيس الأمريكي طهران بفتح مضيق هرمز، وهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية. ووعدت الجمهورية الإسلامية باتخاذ إجراءات انتقامية إذا نفذ الأمريكيون خطتهم.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.ترامب: إيران تستطيع بدء عملية إعادة الإعمارمجلس الأمن القومي الإيراني: مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة لإنهاء الحرب

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

