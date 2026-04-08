ترامب: الاتفاق بالفعل تم ​​على العديد من بنود اتفاقية السلام مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم 8 أبريل/نيسان، أن العديد من النقاط الـ 15 لاتفاقية السلام المستقبلية بين واشنطن وطهران قد تم الاتفاق عليها بالفعل.

وكتب ترامب على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، "تروث سوشيال": "تم الاتفاق بالفعل على العديد من النقاط الـ 15لاتفاق السلام مع إيران. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".أعلن الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن فتح مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ 28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

