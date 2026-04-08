ترامب: الاتفاق بالفعل تم ​​على العديد من بنود اتفاقية السلام مع إيران

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب: الاتفاق بالفعل تم ​​على العديد من بنود اتفاقية السلام مع إيران
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم 8 أبريل/نيسان، أن العديد من النقاط الـ 15 لاتفاقية السلام المستقبلية بين واشنطن وطهران قد تم الاتفاق عليها بالفعل. 08.04.2026, سبوتنيك عربي
وكتب ترامب على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، "تروث سوشيال": "تم الاتفاق بالفعل على العديد من النقاط الـ 15لاتفاق السلام مع إيران. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".أعلن الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن فتح مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ 28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп подписывает указ, запрещающий трансгендерным спортсменкам участвовать в соревнованиях среди женщин и девушек, Вашингтон, США
Президент Дональд Трамп подписывает указ, запрещающий трансгендерным спортсменкам участвовать в соревнованиях среди женщин и девушек, Вашингтон, США - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم 8 أبريل/نيسان، أن العديد من النقاط الـ 15 لاتفاقية السلام المستقبلية بين واشنطن وطهران قد تم الاتفاق عليها بالفعل.
وكتب ترامب على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، "تروث سوشيال": "تم الاتفاق بالفعل على العديد من النقاط الـ 15لاتفاق السلام مع إيران. شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".
أعلن الرئيس الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.
وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن فتح مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
قائد الجيش الإيراني: أي اعتداء آخر على أراضينا سيواجه برد مدمر
08:56 GMT
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ 28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
