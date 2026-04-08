https://sarabic.ae/20260408/قائد-الجيش-الإيراني-أي-اعتداء-آخر-على-أراضينا-سيواجه-برد-صارم-ومدمر-1112379876.html

قائد الجيش الإيراني: أي اعتداء آخر على أراضينا سيواجه برد مدمر

سبوتنيك عربي

أكد قائد الجيش الإيراني، اللواء أمير حاتمي، أن "أي اعتداء على حدود إيران وأراضيها سيقابل بردّ ساحق"، مشيدًا بشجاعة ضباط الجيش في مواجهة العدوان الأمريكي جنوب... 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T08:56+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإيراني

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104383/39/1043833992_0:43:2048:1194_1920x0_80_0_0_cf1a77bd5cd0a1a5dfe7abf1a2d6f02d.jpg

وقال حاتمي، في رسالة له: "في ظل قدرة الله الأزلية، أي هجوم سيقابل برد مؤسف، وستلتهم نيرانه قصر الطموحات ومؤامرات المعتدين"، مؤكدًا جاهزية الجيش للدفاع عن الوطن بكل قوة.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.وقال شريف في منشور عبر منصة "إكس":"يسرني أن أعلن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأيريكية، إلى جانب حلفائهما، قد اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك لبنان وغيرها، على أن يسري هذا الاتفاق فورًا. أرحب ترحيبًا حارًا بهذه البادرة الحكيمة، وأتقدم بجزيل الشكر لقيادة البلدين، وأدعو وفودهما إلى إسلام آباد يوم الجمعة الموافق 10 نيسان/أبريل 2026، لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية جميع النزاعات".من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

