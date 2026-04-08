https://sarabic.ae/20260408/قطر-إيران-ملزمة-بتعويض-الأضرار-الناجمة-عن-اعتداءاتها-1112378365.html

قطر: إيران ملزمة بتعويض الأضرار الناجمة عن اعتداءاتها

سبوتنيك عربي

وجهت دولة قطر رسالتين متطابقتين إلى كل من أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وجمال فارس الرويعي المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة رئيس مجلس...

2026-04-08T08:21+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار قطر اليوم

قطر

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/12/1111639477_0:114:1501:958_1920x0_80_0_0_d28b4a9cbb0196b1e31e7a6c7e558521.jpg

ووفقا للخارجية القطرية، يمثل الاعتداء الإيراني انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن واستقرار المنطقة.وأكدت الرسالتان أن أهداف الهجمات الإيرانية هي ذات طابع مدني بحت، ويشكل استهدافها خرقاً سافراً من جانب إيران لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديداً مبدأ التمييز، وحظر استهداف المدنيين والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة، وحظر الهجمات العشوائية، ومبدأ التناسب، والالتزام باتخاذ الاحتياطات الواجبة لتجنب الأهداف المدنية.وشددت الرسالتان على أنه " تترتب على هذه الأفعال غير المشروعة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الدولية، بما يجعلها ملزمة، بحسب ما يقتضيه الحال، بتقديم التعويض عن جميع الأضرار التي تتكبدها دولة قطر نتيجة لهذه الأفعال وسيتم حصر جميع الأضرار والخسائر جراء الهجمات من قبل الجهات ذات الاختصاص. وسوف نبقيكم على اطلاع على المستجدات".كما أكدت الرسالتان أن دولة قطر تحتفظ بحقها في الرد، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أن دولة قطر لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ“تجاوز جميع الأهداف العسكرية”، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.وقال شريف في منشور عبر منصة "إكس":"يسرني أن أعلن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأيريكية، إلى جانب حلفائهما، قد اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك لبنان وغيرها، على أن يسري هذا الاتفاق فورًا. أرحب ترحيبًا حارًا بهذه البادرة الحكيمة، وأتقدم بجزيل الشكر لقيادة البلدين، وأدعو وفودهما إلى إسلام آباد، يوم الجمعة الموافق 10 نيسان/أبريل 2026، لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي لتسوية جميع النزاعات".من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بمبادئ واضحة تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

