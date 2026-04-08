ترامب: الاتفاق مع إيران يتألف من 15 بندا

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع إيران يتألف من 15 بندا، وقد تم الاتفاق على معظمها. 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T06:11+0000

وقال ترامب: "لدينا اتفاق من 15 بنداً، تم الاتفاق على معظمها بالفعل. سنرى ما سيحدث لاحقاً. سنرى ما إذا كان بإمكاننا إتمام هذا الاتفاق حتى النهاية".وبحسب وكالة غربية، فإن ترامب امتنع عن الإفصاح عما إذا كان سيعود إلى "تهديداته السابقة" بتدمير محطات الطاقة المدنية والجسور الإيرانية في حال فشل الاتفاق. وأكد ترامب أيضاً أن برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني سيُناقش في أي اتفاق سلام.وأعلن ترامب سابقاً موافقته على تعليق الضربات على إيران لمدة أسبوعين، مؤكداً أن وقف إطلاق النار سيكون متبادلاً. رد فعل إيران أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني النصر في الحرب ضد الولايات المتحدة عقب تصريح ترامب.وأوضح: "وافقت الولايات المتحدة على ترك السيطرة على مضيق هرمز لطهران، ودفع تعويضات لها، ورفع العقوبات، والسماح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم، وسحب القوات من الشرق الأوسط".وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن طهران ستبدأ محادثات مع الولايات المتحدة يوم الجمعة 10 أبريل/نيسان في إسلام آباد، باكستان.وقدم الجانب الإيراني مقترحًا من عشر نقاط عبر وساطة باكستان، وفي ما يلي بنود المقترح الإيراني:موقف إسرائيلأفاد مكتب نتنياهو بأن إسرائيل تؤيد قرار ترامب بتعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين، لافتًا إلى أن ذلك لا يشمل لبنان.إنذار ترامبفي تمام الساعة الثالثة فجر الأربعاء بتوقيت موسكو(غرينتش +3)، كان من المقرر أن ينتهي مهلة إنذار ترامب. طالب الرئيس الأمريكي طهران بفتح مضيق هرمز، وهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية. ووعدت الجمهورية الإسلامية باتخاذ إجراءات انتقامية إذا نفذ الأمريكيون خطتهم.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.ترامب: إيران تستطيع بدء عملية إعادة الإعمارمجلس الأمن القومي الإيراني: مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة لإنهاء الحرب

