10 بنود إيرانية لإنهاء الحرب وبدء المفاوضات مع الولايات المتحدة

قبل انقضاء المهلة بوقت قصير من تهديات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقضاء على "حضارة بأكملها"، تراجع ترامب عن تهديداته ضد إيران، وقبل شروط طهران للانطلاق...

وكتب ترامب في منشور أنه تم استلام المقترح الإيراني، مضيفًا، لقد تلقّينا مقترحًا من عشر نقاط من إيران، وأرى أنه يمكن أن يكون قاعدة قابلة للاعتماد للمفاوضات.تم التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل اليوم الأربعاؤ، وقد أعلن ترامب ذلك أيضًا، مشيرًا إلى أن هذه المهلة التي تمتد لأسبوعين ستتيح الفرصة لإنجاز الاتفاق النهائي والتوصل إليه.وقدم الجانب الإيراني مقترحًا من عشر نقاط عبر وساطة باكستان، وفي ما يلي بنود المقترح الإيراني:وأشارت صحيفة أمريكية، إلى أن المقترح الإيراني -الذي نقله وسطاء باكستانيون- يسعى لتحقيق تسوية دائمة، ونقلت عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن الخطة تمثل خريطة طريق شاملة لإنهاء الحرب.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.مجلس الأمن القومي الإيراني: مفاوضات في إسلام آباد لوضع اللمسات الأخيرة لإنهاء الحربترامب يوافق على تعليق الهجوم على إيران لمدة أسبوعين

