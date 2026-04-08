10 بنود إيرانية لإنهاء الحرب وبدء المفاوضات مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
08.04.2026, سبوتنيك عربي
قبل انقضاء المهلة بوقت قصير من تهديات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقضاء على "حضارة بأكملها"، تراجع ترامب عن تهديداته ضد إيران، وقبل شروط طهران للانطلاق بالمفاوضات.
وكتب ترامب في منشور أنه تم استلام المقترح الإيراني، مضيفًا، لقد تلقّينا مقترحًا من عشر نقاط من إيران، وأرى أنه يمكن أن يكون قاعدة قابلة للاعتماد للمفاوضات.
تم التوصل إلى وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل اليوم الأربعاؤ، وقد أعلن ترامب ذلك أيضًا، مشيرًا إلى أن هذه المهلة التي تمتد لأسبوعين ستتيح الفرصة لإنجاز الاتفاق النهائي والتوصل إليه.
وقدم الجانب الإيراني مقترحًا من عشر نقاط عبر وساطة باكستان، وفي ما يلي بنود المقترح الإيراني:
التزام أمريكا المبدئي بتقديم ضمانات بعدم الاعتداء
استمرار السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز
القبول بحق إيران في تخصيب اليورانيوم
رفع كافة العقوبات الأولية
رفع كافة العقوبات الثانوية
إنهاء العمل بكافة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة
إنهاء كافة قرارات مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية
دفع التعويضات اللازمة لإيران عن الأضرار التي لحقت بها
خروج القوات القتالية الأمريكية من المنطقة
وقف الحرب في كافة الجبهات، بما في ذلك الحرب ضد "المقاومة الإسلامية" في لبنان
وشددت إيران على أن المفاوضات المرتقبة في إسلام آباد، المقرر أن تبدأ يوم الجمعة 10 أبريل/نيسان، تأتي في ظل "انعدام ثقة" بالجانب الأمريكي، مؤكدة أنها ستستمر في تعزيز الجاهزية الميدانية.
وأشارت صحيفة أمريكية، إلى أن المقترح الإيراني -الذي نقله وسطاء باكستانيون- يسعى لتحقيق تسوية دائمة، ونقلت عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن الخطة تمثل خريطة طريق شاملة لإنهاء الحرب.
وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.