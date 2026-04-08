مسؤول إسرائيلي: نواصل الضربات داخل إيران رغم وقف إطلاق النار

مسؤول إسرائيلي: نواصل الضربات داخل إيران رغم وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T01:24+0000

2026-04-08T01:24+0000

2026-04-08T01:28+0000

مسؤول إسرائيلي: نواصل الضربات داخل إيران رغم وقف إطلاق النار

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، إن "سلاح الجو الإسرائيلي يواصل تنفيذ غارات في إيران".وأضاف: "أطلقت إيران عدة رشقات من الصواريخ الباليستية باتجاه إسرائيل منذ الوقت الذي كان من المفترض أن يدخل فيه وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ".وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير.وأضاف الرئيس الأمريكي أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ“تجاوز جميع الأهداف العسكرية”، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.وأشار ترامب إلى تلقي مقترح من عشر نقاط من الجانب الإيراني، معتبرًا أنه يشكل “أساسًا قابلًا للتفاوض”، لافتًا إلى أنه تم التوصل إلى تفاهمات بشأن معظم نقاط الخلاف السابقة بين الولايات المتحدة وإيران، على حد تعبيره.وتشنّ الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل