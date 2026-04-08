https://sarabic.ae/20260408/رئيس-الوزراء-البريطاني-لا-يزال-هناك-الكثير-من-العمل-لمعاودة-فتح-مضيق-هرمز-1112398922.html

رئيس الوزراء البريطاني: لا يزال هناك الكثير من العمل لمعاودة فتح مضيق هرمز

رئيس الوزراء البريطاني: لا يزال هناك الكثير من العمل لمعاودة فتح مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، بأن "هناك الكثير من العمل، الذي يتعيّن القيام به لمعاودة فتح مضيق هرمز"، وفق تعبيره. 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T17:14+0000

2026-04-08T17:14+0000

2026-04-08T17:14+0000

أخبار إيران

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103051152_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9d41a35d0bc31f3305401971f2edec26.jpg

ونقلت وسائل إعلام غربية، عن ستارمر، قوله خلال زيارته إلى السعودية: "لدينا الآن وقف لإطلاق النار، لكن مثلما تعلمون، لا يزال هناك الكثير من العمل، الذي يتعين القيام به لضمان أن يصبح هذا الوقف لإطلاق النار دائمًا، ويحقق السلام الذي نتطلع إليه جميعًا".وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "وهناك أيضًا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بمضيق هرمز، الذي له تأثير في جميع أنحاء العالم".وفي السياق ذاته، أفادت هيئة الأركان العامة الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن إيران "تسيطر سيطرة كاملة وفعالة على مضيق هرمز"، وفق تعبيرها.وذكر البيان أن "المبادرة الإستراتيجية في المنطقة قد انتقلت بالكامل إلى طهران"، مشيرًا إلى أن "مراقبة حركة الملاحة في مضيق هرمز ستتم باستخدام تقنيات ذكية وبالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة الإيرانية".ولفت البيان العسكري الإيراني إلى أن "الجيش يحافظ على أعلى مستويات اليقظة"، وأردف: "لا نثق إطلاقًا بالأعداء الأمريكيين والصهاينة. كل تحركاتهم في المنطقة تخضع لمراقبتنا الدقيقة".وأضاف ترامب أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن "سلام طويل" الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.وذلك بالتوازي مع ما أكده رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن وفدي أمريكا وإيران سيتوجهان إلى باكستان يوم الجمعة المقبل، لإجراء مفاوضات تهدف إلى التوصل لتسوية سلمية للصراع بينهما، حسبما أفادت وسائل إعلام باكستانية.

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, العالم, الأخبار