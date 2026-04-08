رئيس الوزراء البريطاني: لا يزال هناك الكثير من العمل لمعاودة فتح مضيق هرمز
صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، بأن "هناك الكثير من العمل، الذي يتعيّن القيام به لمعاودة فتح مضيق هرمز"، وفق تعبيره. 08.04.2026
2026-04-08T17:14+0000
ونقلت وسائل إعلام غربية، عن ستارمر، قوله خلال زيارته إلى السعودية: "لدينا الآن وقف لإطلاق النار، لكن مثلما تعلمون، لا يزال هناك الكثير من العمل، الذي يتعين القيام به لضمان أن يصبح هذا الوقف لإطلاق النار دائمًا، ويحقق السلام الذي نتطلع إليه جميعًا".
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني
: "وهناك أيضًا الكثير من العمل الذي يتعين القيام به فيما يتعلق بمضيق هرمز، الذي له تأثير في جميع أنحاء العالم".
وفي السياق ذاته، أفادت هيئة الأركان العامة الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن إيران "تسيطر سيطرة كاملة وفعالة على مضيق هرمز"، وفق تعبيرها.
وأصدرت الهيئة، بالتعاون مع قيادة "مقر خاتم الأنبياء" (غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية)، بيانًا مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلاله أن إيران "تنتقل الآن إلى إدارة فعّالة وذكية لشريان الطاقة الرئيسي في العالم وهو مضيق هرمز".
وذكر البيان أن "المبادرة الإستراتيجية في المنطقة قد انتقلت بالكامل إلى طهران"، مشيرًا إلى أن "مراقبة حركة الملاحة في مضيق هرمز ستتم باستخدام تقنيات ذكية وبالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة الإيرانية".
ولفت البيان العسكري الإيراني إلى أن "الجيش يحافظ على أعلى مستويات اليقظة"، وأردف: "لا نثق إطلاقًا بالأعداء الأمريكيين والصهاينة. كل تحركاتهم في المنطقة تخضع لمراقبتنا الدقيقة".
وفي وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والمشير عاصم منير (رئيس الأركان الباكستاني).
وأضاف ترامب أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن "سلام طويل" الأمد مع إيران
، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة
وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران "تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى"، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بـ"مبادئ واضحة" تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
وذلك بالتوازي مع ما أكده رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن وفدي أمريكا وإيران سيتوجهان إلى باكستان يوم الجمعة المقبل، لإجراء مفاوضات تهدف إلى التوصل لتسوية سلمية للصراع بينهما، حسبما أفادت وسائل إعلام باكستانية.