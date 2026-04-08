هيئة الأركان العامة الإيرانية: نسيطر سيطرة كاملة وفعالة على مضيق هرمز

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
هيئة الأركان العامة الإيرانية: نسيطر سيطرة كاملة وفعالة على مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
إيران
العالم
الأخبار
وأصدرت الهيئة، بالتعاون مع قيادة "مقر خاتم الأنبياء" (غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية)، بيانًا مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلاله أن إيران "تنتقل الآن إلى إدارة فعّالة وذكية لشريان الطاقة الرئيسي في العالم وهو مضيق هرمز".وذكر البيان أن "المبادرة الإستراتيجية في المنطقة قد انتقلت بالكامل إلى طهران"، مشيرًا إلى أن "مراقبة حركة الملاحة في مضيق هرمز ستتم باستخدام تقنيات ذكية وبالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة الإيرانية".
هيئة الأركان العامة الإيرانية: نسيطر سيطرة كاملة وفعالة على مضيق هرمز

15:28 GMT 08.04.2026
أفادت هيئة الأركان العامة الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن إيران "تسيطر سيطرة كاملة وفعالة على مضيق هرمز"، وفق تعبيرها.
وأصدرت الهيئة، بالتعاون مع قيادة "مقر خاتم الأنبياء" (غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية)، بيانًا مساء اليوم الأربعاء، أكدت من خلاله أن إيران "تنتقل الآن إلى إدارة فعّالة وذكية لشريان الطاقة الرئيسي في العالم وهو مضيق هرمز".
وذكر البيان أن "المبادرة الإستراتيجية في المنطقة قد انتقلت بالكامل إلى طهران"، مشيرًا إلى أن "مراقبة حركة الملاحة في مضيق هرمز ستتم باستخدام تقنيات ذكية وبالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة الإيرانية".
وفدان أمريكي وإيراني يتوجهان إلى باكستان يوم الجمعة المقبل لعقد جلسة تفاوضية
ولفت البيان العسكري الإيراني إلى أن "الجيش يحافظ على أعلى مستويات اليقظة"، وأردف: "لا نثق إطلاقًا بالأعداء الأمريكيين والصهاينة. كل تحركاتهم في المنطقة تخضع لمراقبتنا الدقيقة".
وأضاف أنه "إذا كرّر المعتدون أخطاءهم، فسيكون ردّنا أشد تدميرًا وفتكًا من أي شيء واجهوه من قبل".

وفي وقت سابق من فجر اليوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، والمشير عاصم منير (رئيس الأركان الباكستاني).

وأضاف ترامب أن القرار جاء بعد تحقيق ما وصفه بـ"تجاوز جميع الأهداف العسكرية"، مشيرًا إلى التقدم نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن "سلام طويل" الأمد مع إيران، وكذلك تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
أسبوعان من التهدئة بين إيران وواشنطن... استراحة مؤقتة أم بداية نهاية الحرب؟
كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.
من جانبه، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن إيران "تتجه نحو مسار تفاوضي في إسلام آباد، يستمر لمدة أسبوعين كحد أقصى"، على أن يكون ذلك استنادًا إلى ما وصفه بـ"مبادئ واضحة" تتضمن احترام سيادة إيران ومطالبها.
وذلك بالتوازي مع ما أكده رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن وفدي أمريكا وإيران سيتوجهان إلى باكستان يوم الجمعة المقبل، لإجراء مفاوضات تهدف إلى التوصل لتسوية سلمية للصراع بينهما، حسبما أفادت وسائل إعلام باكستانية.
