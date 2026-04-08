أسبوعان من التهدئة بين إيران وواشنطن... استراحة مؤقتة أم بداية نهاية الحرب؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:03 GMT
12 د
من الملعب
منتخب العراق يتأهل للمونديال بعد 40 عاما.. ومصر تفاجئ إسبانيا وتفقدها صدارة التصنيف
09:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:45 GMT
10 د
نبض افريقيا
"إعلان القاهرة" يؤكد على ضرورة توحيد الموقف الأفريقي في ملف الهجرة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
مبادرة استراتيجية روسية لإنشاء مركز لوجستي للطاقة و الحبوب في مصر
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
حقوقي: القانون الدولي يمر بأقسى اختبار في التاريخ الحديث
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء التهديدات الإسرائيلية بقصف معبر المصنع بين سوريا و لبنان؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:33 GMT
21 د
مساحة حرة
تحذيرات من ركود اقتصادي واسع النطاق بسبب الحرب على إيران
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
10:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
11:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:03 GMT
23 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:28 GMT
32 د
بلا قيود
خبير: النووي الأوروبي ورقة ضغط سياسية لا أكثر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق يرحب بوقف إطلاق النار ومحور المقاومة يترقب ما تسفر عنه مفاوضات واشنطن وطهران
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يفشل في محاكاة الفكر الإنساني
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أسبوعان من التهدئة بين إيران وواشنطن... استراحة مؤقتة أم بداية نهاية الحرب؟
في اللحظات الأخيرة، وقبل نحو ساعة ونصف فقط من انتهاء المهلة، التي كانت تنذر بتصعيد واسع، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، عن خيار الهجوم... 08.04.2026, سبوتنيك عربي
القرار الذي جاء مفاجئًا بعد أن توعد ترامب بـ"ليلة صعبة على إيران ستُمحى فيها حضارة بأكملها"، نجح في احتواء الانفجار الإقليمي مؤقتًا، لكنه في المقابل فتح باب التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمهّد فعلًا لمسار سلام دائم أم أنها مجرد هدنة تكتيكية تفرضها حسابات معقدة لدى الطرفين.وأشار ترامب إلى أن إدارته تلقت مقترحا من 10 نقاط من إيران يعتبره "أساسًا عمليًا للتفاوض"، مؤكدًا أنه "تم الاتفاق تقريبا على كل النقاط الخلافية السابق"، وأن مهلة وقف إطلاق النار من الجانبين لمدة أسبوعين ستخصص لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.وفي قراءة أعمق، رأى الباحث الفلسطيني حمزة البشتاوي أن "المقترح الباكستاني جاء أساسًا استجابة لرغبة أمريكية، رغم تمسك إيران برفض الشروط المطروحة سابقًا".وقال البشتاوي في حديث خاص لإذاعة "سبوتنيك": "التفاهم الحالي يستند إلى مسار فعلي لوقف الحرب وليس مجرد إطار تفاوضي"، مبيّنًا أن "الاتفاق يعكس موازين الميدان وعدم تحقيق الولايات المتحدة لأي من أهدافها بعد 40 يومًا من العمليات العسكرية، ما يشكل هزيمة مدوّية للولايات المتحدة في المنطقة".ورأى البشتاوي أنه "لا يمكن الحديث عن شراكة حقيقية بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل وجود موانع ثقافية وتاريخ طويل من الصراعات"، لافتًا إلى أن "إيران تسعى إلى تحقيق استقرار إقليمي بدعم من روسيا والصين وعدد من الدول، والعمل على إخراج القوات الأمريكية القتالية من منطقة الخليج"، مشيرًا إلى أن "نتنياهو لا يستطيع خوض حرب من دون دعم الولايات المتحدة، وسيضطر إلى الالتزام بالمسار القائم، في ظل أزماته الداخلية".اقتصاديًا، انعكس قرار التهدئة فورًا على الأسواق العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، مقابل ارتفاع المعادن الثمينة، في إشارة إلى ارتياح المستثمرين لتفادي سيناريو التصعيد.وبينما تتجه الأنظار إلى المفاوضات المرتقبة في إسلام آباد، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات متعددة، بين فرصة حقيقية لبناء تسوية أوسع أو مجرد استراحة مؤقتة قد تسبق جولة جديدة من التصعيد في منطقة ما تزال تعيش على وقع توازنات شديدة الهشاشة.
سبوتنيك عربي
أسبوعان من التهدئة بين إيران وواشنطن... استراحة مؤقتة أم بداية نهاية الحرب؟

© AP Photo / Vahid Salemiدخان كثيف يتصاعد من منشأة نفطية، بعد انفجار وقع في جنوب طهران، إيران، 14 يونيو/ حزيران 2025
دخان كثيف يتصاعد من منشأة نفطية، بعد انفجار وقع في جنوب طهران، إيران، 14 يونيو/ حزيران 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2026
في اللحظات الأخيرة، وقبل نحو ساعة ونصف فقط من انتهاء المهلة، التي كانت تنذر بتصعيد واسع، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، عن خيار الهجوم الشامل على إيران، معلنًا تعليق العمليات لمدة أسبوعين.
القرار الذي جاء مفاجئًا بعد أن توعد ترامب بـ"ليلة صعبة على إيران ستُمحى فيها حضارة بأكملها"، نجح في احتواء الانفجار الإقليمي مؤقتًا، لكنه في المقابل فتح باب التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمهّد فعلًا لمسار سلام دائم أم أنها مجرد هدنة تكتيكية تفرضها حسابات معقدة لدى الطرفين.

وفي تفاصيل الإعلان، أوضح ترامب أن قراره بتعليق العمليات العسكرية لمدة أسبوعين، جاء عقب مشاورات مع القيادة الباكستانية، وربطه بـ"ضمانات" تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، معتبرًا أن واشنطن "حققت أهدافها العسكرية وأن هناك أرضية تفاهم متقدمة مع طهران"، وفق تعبيره.

وأشار ترامب إلى أن إدارته تلقت مقترحا من 10 نقاط من إيران يعتبره "أساسًا عمليًا للتفاوض"، مؤكدًا أنه "تم الاتفاق تقريبا على كل النقاط الخلافية السابق"، وأن مهلة وقف إطلاق النار من الجانبين لمدة أسبوعين ستخصص لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق.

سريعًا التقطت طهران الإشارة، إذ أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، "وجود اتفاق مبدئي"، مشيرًا إلى أن "وقف العمليات مرهون بوقف الهجمات، مع ترتيبات فنية تتعلق بإدارة حركة العبور في المضيق خلال فترة الهدنة".

وفي قراءة أعمق، رأى الباحث الفلسطيني حمزة البشتاوي أن "المقترح الباكستاني جاء أساسًا استجابة لرغبة أمريكية، رغم تمسك إيران برفض الشروط المطروحة سابقًا".
ترامب: الاتفاق بالفعل تم ​​على العديد من بنود اتفاقية السلام مع إيران
12:22 GMT
وقال البشتاوي في حديث خاص لإذاعة "سبوتنيك": "التفاهم الحالي يستند إلى مسار فعلي لوقف الحرب وليس مجرد إطار تفاوضي"، مبيّنًا أن "الاتفاق يعكس موازين الميدان وعدم تحقيق الولايات المتحدة لأي من أهدافها بعد 40 يومًا من العمليات العسكرية، ما يشكل هزيمة مدوّية للولايات المتحدة في المنطقة".

وفي المقابل، يرى البشتاوي أن "الميدان شهد صمودًا إيرانيًا قد يترجم إلى مكاسب تشمل استمرار برنامجها النووي، وتخفيف القيود الاقتصادية، وتعزيز دورها في إدارة مضيق هرمز والاستفادة من عوائده".

ورأى البشتاوي أنه "لا يمكن الحديث عن شراكة حقيقية بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل وجود موانع ثقافية وتاريخ طويل من الصراعات"، لافتًا إلى أن "إيران تسعى إلى تحقيق استقرار إقليمي بدعم من روسيا والصين وعدد من الدول، والعمل على إخراج القوات الأمريكية القتالية من منطقة الخليج"، مشيرًا إلى أن "نتنياهو لا يستطيع خوض حرب من دون دعم الولايات المتحدة، وسيضطر إلى الالتزام بالمسار القائم، في ظل أزماته الداخلية".
اقتصاديًا، انعكس قرار التهدئة فورًا على الأسواق العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، مقابل ارتفاع المعادن الثمينة، في إشارة إلى ارتياح المستثمرين لتفادي سيناريو التصعيد.

وبحسب مراقبين، تمنح هذه الهدنة الأطراف فرصة مزدوجة لإعادة ترتيب أوراقها، سواء على المستوى الاقتصادي أو العسكري، من خلال إعادة التموضع وتعزيز الجاهزية لأي تطورات محتملة.

وبينما تتجه الأنظار إلى المفاوضات المرتقبة في إسلام آباد، يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات متعددة، بين فرصة حقيقية لبناء تسوية أوسع أو مجرد استراحة مؤقتة قد تسبق جولة جديدة من التصعيد في منطقة ما تزال تعيش على وقع توازنات شديدة الهشاشة.
