الحرس الثوري الإيراني يعلن استعداده للرد على أي عدوان

الحرس الثوري الإيراني يعلن استعداده للرد على أي عدوان

سبوتنيك عربي

تعهد الحرس الثوري الإيراني، في أعقاب وقف إطلاق النار الذي أعلنته طهران وواشنطن، اليوم 8 أبريل/نيسان، بالرد على أي عدوان محتمل. 08.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-08T11:48+0000

2026-04-08T11:48+0000

وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني: "نفذ حماة الأمة الإيرانية المخلصون أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة مجتبى خامنئي. لا ثقة في الوعود، سنرد على أي عدوان بمستوى أعلى"، مشيرًا إلى أن طهران "تضع يدها على الزناد".وفي ليلة 8 من أبريل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لاحقا فتح مضيق هرمز، الذي يمثل نحو 20% من إمدادات النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال في العالم.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وبرّرت واشنطن وتل أبيب بدء الحرب بأنها "ضربة استباقية"، بسبب ما وصفته بـ"وجود تهديدات من طهران مرتبطة ببرنامجها النووي"، كما أظهرتا صراحة رغبتهما في تغيير السلطة في إيران.

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

